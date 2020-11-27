За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров
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Инспектирующий оккупированный Крым заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что до конца года оккупационные власти должны завершить бурение 30 скважин с водой.
Об этом заявил, находясь на оккупированном полуострове, где инспектирует ход реализации плана по "обеспечению надежного водоснабжения Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Данные работы обеспечат дополнительную подачу воды в системы водоснабжения Крыма и Севастополя. Воду из пробуренных скважин региону важно успеть подать до конца года жителям Крыма", – заявил Назаров.
Российский чиновник осмотрел площадки под бурение скважин в Крыму и Севастополе. Оккупационные чиновники сообщили, что до конца года 20 скважин планируют пробурить на территории Крыма, еще восемь – в Севастополе.
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Ранее сообщалось, что Назаров требует преодолеть "острый дефицит воды" в Крыму к началу 2021 года.
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От этого что, водоносный пласт увеличится?
Что б увеличился - туда закачивать надо
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а з моменту окупації чого не бурили,на що надіялись? Коли б все так просто було би то Кримський канал не будували б .А що розломи в земній корі і опріснювальні установки передумали?
Но шо такое, шо за цвет?
Говна фонтаны получили
Бо руський мир - то туалет.
Мої друзі з Ізраїлю офігівали.
- У вас в Україні є своя Італія.
А что даст коридор без днепровской воды?
"Последние пять лет китайцы умело выкручивают руки россиянам, попавшим под режим международных санкций из-за оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе", - сообщили в "Сито Сократа".
Они заверили, что в Кремле обеспокоены экспансионистскими амбициями Пекина, однако в сложившейся ситуации не имеют выхода. В итоге такого сотрудничества, считает ресурс, Россия может потерять Восточную Сибирь.
"Похоже, именно этот регион будет важнейшим театром реальной гибридной российско-китайской войны уже в близком будущем... И здесь Москве катастрофически аукнется ее мнимое территориальное "приобретение" в Крыму, как говорят в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь",
Выкачать остатки пресной воды из-под земли и всьо... А дальше только уезжать из Крыма.
Украина только за. Только татар жалко - придется им снова все с нуля начинать.