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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский

Инспектирующий оккупированный Крым заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что до конца года оккупационные власти должны завершить бурение 30 скважин с водой.

Об этом заявил, находясь на оккупированном полуострове, где инспектирует ход реализации плана по "обеспечению надежного водоснабжения Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Данные работы обеспечат дополнительную подачу воды в системы водоснабжения Крыма и Севастополя. Воду из пробуренных скважин региону важно успеть подать до конца года жителям Крыма", – заявил Назаров.

Российский чиновник осмотрел площадки под бурение скважин в Крыму и Севастополе. Оккупационные чиновники сообщили, что до конца года 20 скважин планируют пробурить на территории Крыма, еще восемь – в Севастополе.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"

Ранее сообщалось, что Назаров требует преодолеть "острый дефицит воды" в Крыму к началу 2021 года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
Бурите, Шура, бурите.
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27.11.2020 22:20
+24
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 3028
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27.11.2020 22:35
+20
Да хоть два миллиона пробурите
От этого что, водоносный пласт увеличится?
Что б увеличился - туда закачивать надо
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27.11.2020 22:22
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Бурите, Шура, бурите.
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27.11.2020 22:20 Ответить
опередил
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27.11.2020 22:25 Ответить
Тупий ватний ревізор не розуміє,що свердловина не означає наявність в ній води придатної для вживання.Хай бурять хоча б на кожному метрі - води нема і не буде.Як і грошей скоро не буде. Но ви "дєржітєсь."
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27.11.2020 23:00 Ответить
за каждую скважину, мрази, заплатите!!!
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27.11.2020 22:21 Ответить
Да хоть два миллиона пробурите
От этого что, водоносный пласт увеличится?
Что б увеличился - туда закачивать надо
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27.11.2020 22:22 Ответить
ну так они с моря и закачают , а можно и с канализации качать, по фигу. помнишь из школьного курса природоведения - "круговорот воды в природе" ***!!!!!
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27.11.2020 22:26 Ответить
Ну так нафига такие сложности? Пусть прямо из канализации и пьют
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27.11.2020 22:28 Ответить
это было бы для рашистов слишком просто!!!! тут ведь через жопу нужно по рашистско-путински!
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27.11.2020 22:34 Ответить
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров

===========================
а з моменту окупації чого не бурили,на що надіялись? За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 4961 Коли б все так просто було би то Кримський канал не будували б .А що розломи в земній корі і опріснювальні установки передумали? За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 5826
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27.11.2020 23:00 Ответить
Пример
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28.11.2020 01:24 Ответить
А бабло распилить?
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28.11.2020 07:44 Ответить
чилавэк измученный нарзаном...
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27.11.2020 22:22 Ответить
эдак вы всю землю насквозь пробурите и у американцев воду киздить будете.... затейники мать вашу....
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27.11.2020 22:23 Ответить
Им дешевле будет жабры отрастить...
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27.11.2020 22:25 Ответить
Это еще раз доказывает, что тупее чем руское животное, в мире скотов не существует😀
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27.11.2020 22:26 Ответить
На жаль є, це їх посіпаки.
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27.11.2020 22:28 Ответить
а русню всё в землю тянет-бури,копай,недра сасай(прювет гордым кротам данбаса)...дети подземелья,@лять
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27.11.2020 22:28 Ответить
За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 8249
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27.11.2020 22:48 Ответить
А через годик почва просто превратиться в песок.Удачи дебилы !)
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27.11.2020 22:29 Ответить
Бурили скважину, бурили
Но шо такое, шо за цвет?
Говна фонтаны получили
Бо руський мир - то туалет.
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27.11.2020 22:30 Ответить
Кацапи увімкнули турборежим по знищенню крима. Ганрий український півострів був.
Мої друзі з Ізраїлю офігівали.
- У вас в Україні є своя Італія.
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27.11.2020 22:32 Ответить
нормально. успешно или безуспешно, но это по любому ускорит приход знаменитого крымского землетрясения 202Х го года )) главное, шоб минимум один бур в нужную точку попал )) а дальше это будет как игра в бирюльки ))
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27.11.2020 22:33 Ответить
це і закінчиться катастрофічним землетрусом
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28.11.2020 10:09 Ответить
с вероятностью равной единице. это чисто вопрос времени. таймер уже начал обратный отсчёт.
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28.11.2020 10:58 Ответить
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 1132
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27.11.2020 22:33 Ответить
всегда смотрю на этого дебила-морячка и думаю - ну как ты там дурачёк ? хорошо тебе при рузьком режиме? и вааще живой ли еще? мы ведь когда вернемся тебя судить будем!
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27.11.2020 22:37 Ответить
он не патриот, он предатель, именно такие как он и сдали крым! их там много таких понаехавших.... их родина - мурмански североморски совгавани тихоокеанские и прочие говени. но поскольку туда им возвращатся в лом, вот они заваруху и устроили. ну а сейчас мучаются, камни с неба глотают... ну и путлер им в помощь!
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27.11.2020 23:29 Ответить
Так у них руцкий мир нигде не заканчивается , поэтому он как бе себе не предатель.
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28.11.2020 00:02 Ответить
Він, ніби кажуть вже здох
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27.11.2020 23:14 Ответить
разберемся. ну а если сдох и йух с ним!!! наверное камней снеба наглотался!
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27.11.2020 23:31 Ответить
с кабыздохом и куродавом уже танцует на красной сковородке.
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28.11.2020 08:39 Ответить
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 3028
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27.11.2020 22:35 Ответить
За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров - Цензор.НЕТ 2878
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27.11.2020 22:39 Ответить
гы...вы сначала пробурите...а потом будете решать,с водой они или без оной За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 311
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27.11.2020 22:45 Ответить
Да. Бурите прямо в Волгу.
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27.11.2020 22:51 Ответить
Зачем бурить? Начинайте самолетами сбрасывать камни с неба на крысчан.
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27.11.2020 22:52 Ответить
швидше пробурять - швидше россол потече. швидше крим повернетться до первісного стану. ну може ще трусоне...як у 27му
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27.11.2020 22:57 Ответить
Мне крайне неприятно быть в смешной роли бабки Ванги, но дело в том что они наткнутся на воду с превышением содержания солей по санитарным нормам.
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27.11.2020 23:03 Ответить
ты же вроде с понтом психиатр а не санитарный врач? пусть наткнуться на что хотят хоть на нефть..... рыдать не будем.
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27.11.2020 23:34 Ответить
для кацапов я ветеринар.
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28.11.2020 00:03 Ответить
так это и ежу понятно по закону Архимеда два сосуда)) и пустой заполняется соседним За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров - Цензор.НЕТ 695
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28.11.2020 08:41 Ответить
Непонятно это чтобы напоить или просто пробурить?! Даже если бредовую идею водоснабжения взять как источник водоснабжения то все равно напрашивается вопрос: " на сколько хватит грунтовых вод? Если как в школьной задаче, из одного крана вытекает больше чем поступает?" Эти полумеры направлены на ближайшие цели, а главная цель: Либо Днепровская вода,либо коридор. Других решений просто нет. Даже если рукожопые построят опреснитель то они тут же столкнуться с вопросом увеличения электромощностей.
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27.11.2020 23:05 Ответить
"Либо Днепровская вода,либо коридор"

А что даст коридор без днепровской воды?
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27.11.2020 23:12 Ответить
Речь идёт о способе получения. Либо зелики перескакивают красную черту, либо путлеру сносит башню и он идёт напролом
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27.11.2020 23:17 Ответить
Думаю русня решит вопрос водоснабжения городов Крыма без Днепра. У них достаточно денег и дури. А сельское хозяйство там умрёт.
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27.11.2020 23:20 Ответить
ага , из гавна будет воду и водку делать, как в "солдате Чонкине" Войновича.... помню как в 14-15 рашистские пропагандоны рассказывали что мол с Кубани воду проведут. я еще тогда подумал, что врут , на Кубани самим кубанцам воды не хватает, куда там еще забирать.... короче объелись крысчане камнями небесными! и главное, никто ведь их не трогал и не притеснял и на курортных сезонах отлично зарабатывали на весь год и сами кацапы туда любили ездить оттянуться и концлагерей для русскоговорящих не наблюдалось и на украинском разговаривать никого не заставляли.... окрысились??? ну теперь кушайте не подавитесь!
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28.11.2020 12:40 Ответить
Только не в "Чонкине", а в "Москве-2042". В 2014 я сам не верил, что они в короткие сроки могут решить проблемы с электричеством, газом и мостом. С водой тоже всё решаемо, были бы деньги и желание.
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28.11.2020 13:26 Ответить
не позорься книголюб! ты видать Чонкина совсем не читал - раз куйню несешь, защитник крысчан! н да..... ну так чего ж все же нет (тебя трактую) денег или желания?
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28.11.2020 13:37 Ответить
А ещё через 70 лет у них не будет туалетной бумаги, догосподарюються. Весь миръ насилия мы разрушим...
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15.03.2021 23:29 Ответить
хотел бы я на этот коридор находящийся под прицелом наших градов и смерчей посмотреть.....
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27.11.2020 23:36 Ответить
Градам і Смерчам заборонено стріляти. Як і будь-якій іншій зброї. зезрадники, обрані дебілами, зробили всю Україну.
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28.11.2020 11:54 Ответить
ну шо ты пургу несешь, а сестра ермака? нельзя ,нельзя..... так и коридора сейчас нету, а если будет то будем стрелять всем что у нас есть включая авиацию по любому. мой батя в свои 70 говорит , что лично автомат возьмет и пойдет Украину защищать.... так просто теперь ***** ничего сделать не получится! нам бы еще гаранта смелого а не трусливого и всего на свете боящегося! цены бы нам не было!!!! хотя это уже сослагательное наклонение и совсем другая история.....
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28.11.2020 12:29 Ответить
В отношении денег вопрос сложный. в Китае ожидают скорого краха режима Путина с целью "поживиться российскими ресурсами".

"Последние пять лет китайцы умело выкручивают руки россиянам, попавшим под режим международных санкций из-за оккупации Крыма и разжигания войны на Донбассе", - сообщили в "Сито Сократа".

Они заверили, что в Кремле обеспокоены экспансионистскими амбициями Пекина, однако в сложившейся ситуации не имеют выхода. В итоге такого сотрудничества, считает ресурс, Россия может потерять Восточную Сибирь.

"Похоже, именно этот регион будет важнейшим театром реальной гибридной российско-китайской войны уже в близком будущем... И здесь Москве катастрофически аукнется ее мнимое территориальное "приобретение" в Крыму, как говорят в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь",
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27.11.2020 23:24 Ответить
Виявляється все так просто. Треба лише набурити дірок в землі і буде щастя.
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27.11.2020 23:27 Ответить
ты прав года на 2-3 счастья хватит а потом.... суп з котом...
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27.11.2020 23:38 Ответить
А и правильно.
Выкачать остатки пресной воды из-под земли и всьо... А дальше только уезжать из Крыма.

Украина только за. Только татар жалко - придется им снова все с нуля начинать.
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28.11.2020 02:00 Ответить
вот и вся постройка опреснительной станции именитыми зарубежными фирмами))
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28.11.2020 12:40 Ответить
Вот бараны! Вас ждёт засоление всех земель Крыма! Физику знать надо! В школе надо было уроки не прогуливать!
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28.11.2020 15:36 Ответить
Счас крысчане они вам шо хош изобретать будут, из камней воду добывать, чтобы казаться хорошими добрыми вечными вождями, коих вы сами посадили себе на горб.
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15.03.2021 23:24 Ответить
Хорошо, если бы ещё пролет под воду ушёл ненужного оккупанского моста.
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15.03.2021 23:32 Ответить
 
 