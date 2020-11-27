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Новости Политика Украины
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Гриневецкий (54) ОГА (2376) Одесская область (3107) Соболев Егор (466)

Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненные "кадры"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненные

Вместо того, чтобы выполнить свое обещание и привести во власть новых людей, президент Владимир Зеленский продолжает возвращать старые кадры, тормозя развитие страны.

Об этом написал в Фейсбуке экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нынешний Президент, который обещал привести новых людей, продолжает возвращать старые загрязненные "кадры". Тормозя развитие целой страны. В регионе, имеет особое значение для независимости Украины", - написал Соболев.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 ноября президент Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного "регионала" Сергея Гриневецкого, голосовавшего в свое время за "законы 16 января".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Именно для этого клоуна и наняли..
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27.11.2020 22:59
+16
при петре варюге казна наполнялась ,доги выплачивались, снаряды и ракеты точились зэбилам мало, клоуна, писькограя выбрали, за полтора года все испепелил
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27.11.2020 23:13
+9
оно конечно правильно,грыня загрязненный Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненный "кадры" - Цензор.НЕТ 5539.тока вот соболев не намного чище
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27.11.2020 23:00
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Именно для этого клоуна и наняли..
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27.11.2020 22:59 Ответить
оно конечно правильно,грыня загрязненный Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненный "кадры" - Цензор.НЕТ 5539.тока вот соболев не намного чище
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27.11.2020 23:00 Ответить
он в флаг завернётся и это снимет все грехи одномоментно, ведь "патриотический антикоррупционер"
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28.11.2020 00:44 Ответить
Ну шо, Егорушка, по новой бороться с коррупцией? Или ну его...Десятилетия борьбы насмарку, нужно начинать заново. Остался еще порох(Порох, конечно есть, я не про него) в пороховницах, ну или еще где завалялся?
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27.11.2020 23:03 Ответить
Клоуна посадять не за корупцію,а за загрозу нацбезпеці і суверенітету. Соболєв про призначення Гриневецького головою Одеської ОДА: Зеленський продовжує повертати старі забруднені "кадри" - Цензор.НЕТ 4646
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27.11.2020 23:05 Ответить
вертанем все взад
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27.11.2020 23:06 Ответить
Зеленський продовжує шлях свого папірєдніка та назначає на "хлібні" посади своїх людей. Святий Петро робив те ж саме.
"Батя, я стараюсь!"(с)
Про це ж говорить факт, що "песики" та "слуги" об'єднались в коаліцію в Одеській ОГА.
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27.11.2020 23:06 Ответить
Хоч третє у додасте, все-одно зеленим брехуном залишитесь. Щодо Порошенка, то на тлі зеленського він виглядає дійсно святим.
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27.11.2020 23:10 Ответить
Это троль зеленый, ему главное в любой коммент фамилию засунуть. И сразу как в игровом автомате- 25 центовики в его кошелек посыпятся.
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27.11.2020 23:13 Ответить
Мене дуже цікавить думка "імпортного" троля.
Пиши ще!
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27.11.2020 23:21 Ответить
Дегенарата Соболева не хватало в комментаторах. А то без его словес не разберутся. Сколько Соболев старался, что бы Зеленского привести к власти, сколько во флаг государственный обворачивался, бэтмэна насмотрясь, в Укрзализныцю взяли Серлеща. А бэтмэну показали фируру из трех пальцев. Вот тут то Зеленский Соболеву разонравился, Совсем.
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27.11.2020 23:10 Ответить
Таких миллионы в стране вообще-то, разлюбивших Зелю! А что, надо любить клоуна, обманувшего миллионы людей?
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28.11.2020 08:38 Ответить
Так вот такие как Соболев и делали все, что бы "миллионы" избрали недееспособного артиста, играющего роль президента, при котором олигархи без малейших ограничений будут грабить страну. А "Соболевы" будут получать зарплаты по 300-500 тыс. Грн в месяц. Только Зеленые Соболева кинули. И "должностей" ему не выдали и в депутаты обратно не взяли.
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28.11.2020 10:07 Ответить
при петре варюге казна наполнялась ,доги выплачивались, снаряды и ракеты точились зэбилам мало, клоуна, писькограя выбрали, за полтора года все испепелил
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27.11.2020 23:13 Ответить
ЗЕ нас впевнено веде в совок,тому його треба гнати в шию.
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27.11.2020 23:13 Ответить
Ні !! Україна під кермуванням зеленої плісняви ,впевненно рухається в "родную говень" , тобто Московію !!!)))
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27.11.2020 23:25 Ответить
возвращение пропарашников, это тот же ковид, только в эшелонах власти. когда число этих зараженных старопёрдов достигнет критической величины, суверенитет государства охватит уже не болезнь, а точно такая же эпидемия уничтожения.
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27.11.2020 23:27 Ответить
Какое развитие он тормозит ? Украина как катилась в пропасть, так и катится, что со старыми кадрами, что с новыми.
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27.11.2020 23:29 Ответить
Коротко про голову Київської обласної ради Олександра Склярова.

Ще пару днів тому, коли зірвалася перша спроба проголосувати з наскоку (тоді членам трьох ватних фракцій спеціально видали ручки трьох різних кольорів, щоб перевірити партійну дисципліну), ці фракції організували сепаратне засідання, про яке не повідомили інші фракції. Там усе й утрясли та нарешті відважилися публічно сповістити про ватний антиукраїнський союз.
Олександр Скляров, якого підтримали ці три антиукраїнські фракції (Слуга народу, Батьківщина, ОПЗЖ) на голову обласної ради в ході виборчої кампанії та й ще до неї виявляв особливу близькість до О.Дубінського. Скляров - луганчанин, давній бюрократ, біржовик та банкір, має шлейф фінансових скандалів. Очолював аферистичну Українську аграрну біржу, яка добряче обдерла селян і гарно на них нажилася. Як заступник голови правління банку "Україна" не міг не спричинитися до його катастрофи. Тоді мільйони вкладників втратили свої заощадження й обігові кошти. Ще попрацював на аналогічній посаді в банку "Київ-Приват", який пізніше викупив Тигіпко.
А далі Скляров переходить під крило російського великого бізнесу. Із 2010 до 2013 року він працював у ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" на посаді голови Ради Директорів, голови правління та радника секретаря Наглядової Ради. Ця структура перебуває у власності Московської Біржі ММВБ-РТС (РФ). Не зважаючи на 7 років війни, Скляров залишається одним із акціонерів біржі й не декларує прагнення продати свою частку в підприємстві російського капіталу.

А як про "Ліпяцкую фабріку" гниди верещали!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1304468753250984&id=100010636159003
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28.11.2020 00:06 Ответить
Соболєв про призначення Гриневецького головою Одеської ОДА: Зеленський продовжує повертати старі забруднені "кадри" - Цензор.НЕТ 811

Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, руководить "малроссией - новроссией"!
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28.11.2020 05:56 Ответить
В Україні владці ходять по кругу!
Виштовхали із влади, відсидівся три-п'ять років в підпіллі і знову у владу!
В результаті ніякого розвитку,біг в клолесі білки, доки самі не видохнуть із влади не зникнуть!!!
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28.11.2020 07:39 Ответить
У нього батько - махровий совок, голова ода - махровий совок. Що тут дивуватися!?
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28.11.2020 08:41 Ответить
А нові і чисті кадри,що не так само крадуть?
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28.11.2020 10:39 Ответить
А чего вы ноете 73% Зедебилов!! Вы же этого дебила президента-Зеленского и выбрали!! Так что жуйте и молчите или снимайте его с президенства!!
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28.11.2020 15:00 Ответить
Антиукраїнська команда ківалових-скориків-агафангелів - труханових поповнюється...
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28.11.2020 15:01 Ответить
Так об...сь за півтора року треба ще вміти!
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28.11.2020 17:32 Ответить
 
 