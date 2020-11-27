Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненные "кадры"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вместо того, чтобы выполнить свое обещание и привести во власть новых людей, президент Владимир Зеленский продолжает возвращать старые кадры, тормозя развитие страны.
Об этом написал в Фейсбуке экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нынешний Президент, который обещал привести новых людей, продолжает возвращать старые загрязненные "кадры". Тормозя развитие целой страны. В регионе, имеет особое значение для независимости Украины", - написал Соболев.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 ноября президент Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного "регионала" Сергея Гриневецкого, голосовавшего в свое время за "законы 16 января".
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА
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"Батя, я стараюсь!"(с)
Про це ж говорить факт, що "песики" та "слуги" об'єднались в коаліцію в Одеській ОГА.
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Ще пару днів тому, коли зірвалася перша спроба проголосувати з наскоку (тоді членам трьох ватних фракцій спеціально видали ручки трьох різних кольорів, щоб перевірити партійну дисципліну), ці фракції організували сепаратне засідання, про яке не повідомили інші фракції. Там усе й утрясли та нарешті відважилися публічно сповістити про ватний антиукраїнський союз.
Олександр Скляров, якого підтримали ці три антиукраїнські фракції (Слуга народу, Батьківщина, ОПЗЖ) на голову обласної ради в ході виборчої кампанії та й ще до неї виявляв особливу близькість до О.Дубінського. Скляров - луганчанин, давній бюрократ, біржовик та банкір, має шлейф фінансових скандалів. Очолював аферистичну Українську аграрну біржу, яка добряче обдерла селян і гарно на них нажилася. Як заступник голови правління банку "Україна" не міг не спричинитися до його катастрофи. Тоді мільйони вкладників втратили свої заощадження й обігові кошти. Ще попрацював на аналогічній посаді в банку "Київ-Приват", який пізніше викупив Тигіпко.
А далі Скляров переходить під крило російського великого бізнесу. Із 2010 до 2013 року він працював у ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" на посаді голови Ради Директорів, голови правління та радника секретаря Наглядової Ради. Ця структура перебуває у власності Московської Біржі ММВБ-РТС (РФ). Не зважаючи на 7 років війни, Скляров залишається одним із акціонерів біржі й не декларує прагнення продати свою частку в підприємстві російського капіталу.
А як про "Ліпяцкую фабріку" гниди верещали!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1304468753250984&id=100010636159003
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, руководить "малроссией - новроссией"!
Виштовхали із влади, відсидівся три-п'ять років в підпіллі і знову у владу!
В результаті ніякого розвитку,біг в клолесі білки, доки самі не видохнуть із влади не зникнуть!!!