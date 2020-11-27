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Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать?

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать?

Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что государство осуществит выплаты и по защищенным, и по незащищенным статьям бюджета.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь? Если у вас в период пандемии какой-то орган власти хочет закупить какие-то стулья или мебель, то, вы знаете, можно подождать несколько дней, недель, пока мы заплатим пенсии и заработные платы. Вот и все. И далее вернуться к этому вопросу", - сказал Марченко.

Министр финансов утверждает, что денег в бюджете хватит и на защищенные, и на незащищенные статьи бюджета.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос: $3 млрд, которых не хватает в бюджете - "как раз та сумма, которая идет в теневую экономику и в карман Банковой"

"У нас есть возможность заимствовать, у нас есть средства на Едином казначейском счете. Мы видим уже, как до конца года обеспечить выплату защищенных статей, незащищенных статей. Есть понимание, каким образом и в какой этапности мы будем это делать", - заявил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
"Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь?"
речь о том зеленожопый что подобных "задержек" небыло лет 10 в Украине. А особенно их небыло в очень трудных бюджетных 2014 и 2015 годах
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27.11.2020 23:12
+3
а если вай-фай в самолете забацать? Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 4945
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27.11.2020 23:12
+3
А покупка элитных авто для чиновников на сотни миллионов грн.? А выплата помощи в 750 000 грн. при липовом увольнении мужа нашей генпрокурорши? Это - защищённые статьи?
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27.11.2020 23:19
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"Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь?"
речь о том зеленожопый что подобных "задержек" небыло лет 10 в Украине. А особенно их небыло в очень трудных бюджетных 2014 и 2015 годах
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27.11.2020 23:12 Ответить
а если вай-фай в самолете забацать? Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 4945
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27.11.2020 23:12 Ответить
Думаю как раз таки чиновники себе купят "стулья/мебель" в первую очередь, а остальные подождут...
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27.11.2020 23:14 Ответить
Можно и без туалетной бумаги обойтись и использовать бумагу с архивов Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 3682
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27.11.2020 23:15 Ответить
А покупка элитных авто для чиновников на сотни миллионов грн.? А выплата помощи в 750 000 грн. при липовом увольнении мужа нашей генпрокурорши? Это - защищённые статьи?
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27.11.2020 23:19 Ответить
Но-но, ты пошто на святое заришься?!
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27.11.2020 23:23 Ответить
Ну в данном случае если где власти срочно понадобились новые стулья---то выдать и бесплатно табуретки---но с двумя верёвками. Одну пусть привяжет к потолку где люстра, а другую к ножке табурета! Самому и дёргать что к табуретке!
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27.11.2020 23:20 Ответить
На Слабоді гармидер. Всі щось говорять не слухаючи нікого. Вимкнув.
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27.11.2020 23:20 Ответить
ага, подождать несколько дней... ну и сказочник
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27.11.2020 23:25 Ответить
Розкажи це незамінному.
Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати? - Цензор.НЕТ 5731
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27.11.2020 23:31 Ответить
По ходу реального текста проекта бюджета ни у кого нет !!! Все несут какой то бред о 702 млрд. гривен заимствований в бюджете весом в 1,096 трлн. гривен ... пздц Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати? - Цензор.НЕТ 4997 приехали ...
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27.11.2020 23:48 Ответить
Так. А если не табуретки, а какой-нибудь ландик, который ровер? Он ждать не будет. Тут требуется быстрота. А он подождать...
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28.11.2020 00:13 Ответить
А вот зеленые ВР, ГБР, СБУ не могут подождать с лендкрузерами топ-комплектации за дурные деньги.

Авто премиум-класса на 40 миллионов только за 2 последних месяца. Верховная Рада, СБУ, ГБР и "Укравтодор" в октябре-ноябре объявили тендеры на закупку дорогих моделей автомобилей. Такую информацию обнародовала компания Transparency International Ukraine, которая проанализировала публичные данные с сайта государственных закупок ProZorro. Цены на внедорожники и представительские седаны местами стартуют от 1,5 миллиона гривен. Импортные авто покупают за бюджетные деньги.
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28.11.2020 01:56 Ответить
Какие нахрен стулья? Вы все платежи остановили, включая информационные технологии. И ждать вы будете до февраля в лучшем случае, если транш от МВФ не получите.
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28.11.2020 03:14 Ответить
Нельзя подождать. Чиновники должны СИДЕТЬ.
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28.11.2020 10:56 Ответить
 
 