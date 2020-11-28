Через неделю мы скажем, каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе сообщить об эффекте, которого удалось достичь путем введения "карантина выходного дня",

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканал "Интер" в пятницу.

"Касательно эффекта, мы на следующей неделе скажем, удалось ли достичь эффекта, которого мы хотим. Но уже мы так видим и понимаем, что мы, во-первых, с одной стороны, сбили недельную динамику заболеваемости, которая была", – отметил Степанов.

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