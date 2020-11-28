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Новости Политика Украины
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помощь (6294) США (23262)

США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство

С 2014 года США предоставили Украине помощь на общую сумму $4,1 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе посольства США в Киеве на запрос редакции ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", который опубликован в эфире программы.

"С 2014 года США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд (116,85 млрд грн, или около 278 грн на одного гражданина) помощи как в области безопасности, так и вне ее. Мы также выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики. Американская развивающая помощь поддерживает текущие реформы в области здравоохранения, судоустройства, энергетической отрасли, создает возможности для малых и средних предприятий, укрепляет независимые СМИ и, среди прочего, способствует дальнейшей интеграции Украины с Западом", – говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что на 2020 финансовый год предусмотрено $698 млн помощи Украине: $448 млн – на программы Государственного департамента / USAID и $250 млн – на Инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включая $50 млн – на летальную помощь.

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"Американская военная помощь и помощь в сфере безопасности направлена на расширение оборонительных возможностей Украины для мониторинга и защиты своих границ, развертывания своих войск более безопасно и эффективно и для движения в направлении совместимости с НАТО. Гуманитарная помощь США включает финансирование срочно необходимого временного жилья, предоставление и распределение предметов первой необходимости, защиту детей и пожилых людей, психосоциальную поддержку, ремонт водной инфраструктуры, а также средства для существования и поддержки развития предпринимательства внутренне перемещенных лиц", – заявили в дипмиссии.

Также в посольстве отметили, что США поддерживают специальную мониторинговую миссию ОБСЕ – страна вложила $100 млн в качестве взносов на деятельность миссии. В состав СММ включены 50 граждан Соединенных Штатов.

"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, предоставив более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращение дальнейшего распространения заболевания", – говорится в заявлении.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
так в Израиле ж голосуют за умных евреев, а не местечковых жид..ов из Кривого Рога США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 8594
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28.11.2020 01:34
+13
Дякую.
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28.11.2020 00:58
+13
Боже, храни Америку.
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28.11.2020 01:02
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Дякую.
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28.11.2020 00:58 Ответить
Поинтересуйся,сколько в ГОД выдается Израилю.
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28.11.2020 01:30 Ответить
так в Израиле ж голосуют за умных евреев, а не местечковых жид..ов из Кривого Рога США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 8594
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28.11.2020 01:34 Ответить
Оно то может и так,но F35 против одеял как то не канает
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28.11.2020 01:37 Ответить
и на том дякуемо США!
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28.11.2020 01:49 Ответить
Ну да. Лучше, чем ничего
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28.11.2020 01:50 Ответить
Це катастрофічно мало для України, яка веде війну з ядерною терористичною державою і ******** путіним. Ізраїль отримує військової допомоги на 4 млрд. доларів на рік!!! Україна потребує більш істотної фінансової допомоги від США.
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28.11.2020 10:42 Ответить
В Ізраілі за такі вислови про уряд ти вже б термін отримав, а тут тявкаєш і нічого.
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28.11.2020 10:14 Ответить
Знаешь как сказал об Украине и ее власти всем известный персонаж?"Как дырявое ведро-сколько не лей,все куда-то денется и неизвестно куда".А теперь вопрос:как жид из Кривого Рога мешал в 15-ом году?
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28.11.2020 13:22 Ответить
"Поинтересуйся" а должны ли вообще выделять? У тебя прям возмущение.
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28.11.2020 07:14 Ответить
Так в Израиле все за : '' Боже храни Америку " , а в Украине 51 % считает ее врагом , 73% хочет в ******** да и ОПЗЖ у нас нет.
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28.11.2020 07:30 Ответить
Правильно -все ********** и ********* против США и Байдена !
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28.11.2020 07:51 Ответить
скільки видає Германія,можно подивитися тут------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''
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28.11.2020 18:36 Ответить
Ви до кого з питанням? До Пе, чи до Зе? Це деаметрально протилежні президенти.
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28.11.2020 01:30 Ответить
П.дарасы в *********** ))
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28.11.2020 06:53 Ответить
Аргументуєте про "мародерів", чи просто смердонули? США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 4271
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28.11.2020 01:24 Ответить
предлагаю не трындет про ПЕ, а начинать прямо с этого:
...а Зе мародер на эпидемии коронавируса (******* ковид-фонд, а люди умирают - за-то какие *** дАроги построили !!! какие тебе еще нужны доказательства !!!! США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 9676
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28.11.2020 01:33 Ответить
Про Пе- "мародера" може стверджувати лише п.ц, з промитими кацапами і бенею мізками. Бо фактичних підтевджень немає. І що там зі свинарчуками, в вашій паралельній реальності? Бо в нашій, навіть портновський суд забов'язів бігуса вибачитися за брехню.
А зЕ, це ваша відповідальність перед Богом і людьми. Вам платити за цю ненаситну, жадібну потвору.
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28.11.2020 01:38 Ответить
"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращение дальнейшего распространения заболевания"
Кто и что об этом слышал и в асфальт какой дороги укатали?
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28.11.2020 01:01 Ответить
Боже, храни Америку.
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28.11.2020 01:02 Ответить
да не маемо ми нічого з теі вашеі помощі..чим більше ви даете тим більше ростуть апетиті наших провластних прохвостов ворюг...крали і раніш..но зараз тянуть все шо бачать...майдана вже мало..треба вже дійсно революція і тут без крові мабуть ніяк..або ми украінці і украіна або вони. слуги сатани і іх прислужники.
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28.11.2020 01:07 Ответить
Тот есть один транш МВФ
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28.11.2020 01:18 Ответить
Петропо рошенко, де гроші?
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28.11.2020 01:22 Ответить
в армии, родной.
спроси лучше что сделал для армии ЗЕБИЛ
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28.11.2020 01:36 Ответить
Пепо,до гроші,прохвост ти свиночолий!?
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28.11.2020 01:27 Ответить
Зачем ты так про зелю, он же твой бог...
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28.11.2020 01:51 Ответить
дякуемо США!
God bless USA !
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28.11.2020 01:50 Ответить
Надеюсь это сказано стоя на коленях. США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 1714
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28.11.2020 05:42 Ответить
На каленях кремляди барину молятся )
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28.11.2020 07:54 Ответить
Мы, конечно, благодарны, но можно маленький вопрос - где эти деньги ?
По годам, плюс-минус миллион долларов можно расписать ?
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28.11.2020 02:07 Ответить
А можно статистику по годам, 2014 годам +2015 год и отдельно- четыре года президентства Трампа. Просто ради интереса, хочу запомнить, чтобы потом, через годик, напомнить - сколько дал Трамп, а сколько.. Камала Харис( мать ее). Шкодливых котят тыкают носом в дерьмо, ибо память очень короткая!
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28.11.2020 02:53 Ответить
Мізер в порівнянні з тим, скільки США дають Ізраїлю.
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28.11.2020 03:01 Ответить
США помогали бы Украине гораздо больше , если бы в Украине была не антиукраинская власть...
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28.11.2020 03:46 Ответить
Так а обязательства свои они при любой власти не выполняли.
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28.11.2020 08:09 Ответить
Накакал в песок - убери !
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28.11.2020 06:55 Ответить
США забрало в Украины ядерное оружие,распилило болгаркой всю фронтовую авиацию(Ту -22),перед войной хотело распилить пополам 300 стволов танков - ето то только что мы знаем, а что они сделали что мы не знаем.....Будапештский меморандом оказался просто бумажкой...Дали несколько копеек - для них 4 млр - это КОПЕЙКИ -и че нам теперь? Посмотрим что Байден сделает.
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28.11.2020 09:05 Ответить
То коли посадять Коломойського, Ахметова, Медведчука??? Я думаю там не лише корупція, а й вбивства, катування, викрадення людей, державна зрада на них висять...
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28.11.2020 09:20 Ответить
Біда тільки що розкрадають скоріше ніж надають,та ще й крадіїв підтримують законодавчо.Не країна а злодійська малина. США з 2014 року надали Україні допомогу на $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 2055
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28.11.2020 10:18 Ответить
Копейки .
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28.11.2020 10:56 Ответить
вся эта помощь находится на банковских счетах соевого милиардера
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28.11.2020 12:43 Ответить
ПРИ ЕЖЕГОДНОМ ВОЕННОМ БЮДЖЕТЕ 700 МИЛЛИАРДОВ ЭТО МЕЛОЧЬ !!!
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29.11.2020 09:17 Ответить
 
 