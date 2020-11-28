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За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал наших защитников вблизи населенного пункта Шумы. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки. На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

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С начала текущих суток российские наемники на Приазовье также нарушили режим прекращения огня.

"С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет, - подытожили в штабе ООС.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
В новости уже традиционно умолчали, что ВСУ огонь в ответ не открывали. зеилы у власти превратили нашу армию в терпил. Зеленского, Ермака, Араханию, Дубинского в окопы, под обстрелы, хоть на недельку. И пусть "не пострадают"
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28.11.2020 08:19
+5
Коли залишився без української пенсії:
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 7562
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28.11.2020 08:26
+4
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.11.2020 08:16
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Правила форума Совет форумчан
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.11.2020 08:16 Ответить
Автор цього лозунгу Саша Крещатик вне не той...
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28.11.2020 08:24 Ответить
Вже не той? Що з ним сталося?
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28.11.2020 08:53 Ответить
Позеленів, змінив нік.
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28.11.2020 09:12 Ответить
В новости уже традиционно умолчали, что ВСУ огонь в ответ не открывали. зеилы у власти превратили нашу армию в терпил. Зеленского, Ермака, Араханию, Дубинского в окопы, под обстрелы, хоть на недельку. И пусть "не пострадают"
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28.11.2020 08:19 Ответить
Новости высоких технологий Дырявой Наротной Резервации.
Ритуальные услуги превыше всего!

За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 6697
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28.11.2020 08:22 Ответить
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 1982 За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 5666
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28.11.2020 08:25 Ответить
Коли залишився без української пенсії:
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 7562
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28.11.2020 08:26 Ответить
У мене папаша горда сєпарська тварюка- він від української пенсії відмовився.
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28.11.2020 09:30 Ответить
Руководство России и представители террористов ОРДЛО отказались от проведения предварительного заявленного обмена пленными с украинской стороной накануне празднования новогодних праздников.

"Обмена пленными до Нового года не произойдет", - отмечается в сообщении, обнародованном утром субботы, 28 ноября 2020 года.

Уже год как ни единого украинца не обменяли но за то 2 группы вагнеровцев СДАЛИ ....
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28.11.2020 09:45 Ответить
Путлер капут.
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28.11.2020 10:26 Ответить
Москалі то різновид маланців !
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28.11.2020 11:12 Ответить
Які зараз рулять Україною ! Слава Україні !!!
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28.11.2020 11:21 Ответить
Не все так однозначно! Хомчак, как и его попередники из Минобороны говорят, что нам военным путем не победить. Так шо пущай стреляют.
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28.11.2020 12:11 Ответить
 
 