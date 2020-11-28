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В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек

В Украине по состоянию на утро субботы, 28 ноября, зафиксированы 16 294 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 897 человек, умерли 184 пациента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

"16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 639 человек; летальных случаев - 184; выздоровело – 8 897 человек", – написал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через неделю мы скажем каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов

Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 67278 случаев;
Винницкая область - 17 051 случай;
Волынская область - 23 656 случаев;
Днепропетровская область - 36 487 случаев;
Донецкая область - 22 210 случаев;
Житомирская область - 29 098 случаев;
Закарпатская область - 22 974 случая;
Запорожская область - 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область - 35 374 случая;
Киевская область - 36 214 случаев;
Кировоградская область - 4941 случай;
Луганская область - 6185 случаев;
Львовская область - 45 052 случая;
Николаевская область - 17 710 случаев;
Одесская область - 42 851 случай;
Полтавская область - 21 490 случаев;
Ривненская область - 30 430 случаев;
Сумская область - 27 603 случая;
Тернопольская область - 27 425 случаев;
Харьковская область - 54 517 случаев;
Херсонская область - 9845 случаев;
Хмельницкая область - 28 917 случаев;
Черкасская область - 22 053 случая;
Черновицкая область - 33 291 случай;
Черниговская область - 17 753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
Все це чиста і повна брехня Безкоштовні тести роблять тільки депутатам і презедентам і міністрам. В моеї дружини температура 39 ні запаху ні смаку. Звернулася до сімейного лікпря. Може дати направлення тільки на безкоштовній тест який візьмуть за тиждень результати не раніш 2х тижнів. Або платній за 1000грн. У всій Європі за200грн в нас за 1000. Нащі клініки перепродують тести платним а ті проводять тести за 1000. Питаю а мені як на изоляцію? Потрібен лікарняний. Лікарняний тільки після тесту. От і ходжу на роботу можливо хворий можливо когось заражаю. А це означає що реальні цифри в 5 раз більші. І ситуація давно не під контролем.
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28.11.2020 09:30
+13
Целебный видосик от асфальтного мародера уже записан?
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28.11.2020 08:38
+10
Маладиє риганали.
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28.11.2020 08:33
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С какой радостью клоуны отчитываются перед кукловодами о достигнутых рубежах и успехах...

Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
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28.11.2020 08:22 Ответить
Хто там вчора не вірив що було 15 тищ?
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28.11.2020 08:24 Ответить
Да кто там считал...
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28.11.2020 11:25 Ответить
Вчера было тоже больше 16 тысяч.Кстати,просматривая https://www.worldometers.info/coronavirus/ Обратил внимание (другой корреспондент подсказал),что количество критических и серьёзных больных у нас уже третий день 177 человек. А умирает третий день больше чем 177. Было даже 225 смертей.
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28.11.2020 21:31 Ответить
Незабаром новий рекорд.
Скільки вміщує палац "Україна"?
В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек - Цензор.НЕТ 1091
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28.11.2020 08:29 Ответить
Маладиє риганали.
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28.11.2020 08:33 Ответить
Значит "локдаун" будет аккурат после шабаша)) но не раньше - прям как у Трампа - пофиг шо быдло припершееся бесноваться потом дохнет и заражает других)
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28.11.2020 09:46 Ответить
Да и хер с ними, с теми кто смотрит это низкопробное дерьмо.
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28.11.2020 11:17 Ответить
Так то воно так, їх не жаль, шановний ... але вони після "шабашу" повернуться у наш соціум і будуть інфікувати нас та наших рідних...
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28.11.2020 11:32 Ответить
Ви ж розумієте, що при цієї влади нічого не вдієш бо у квартальних виродків всі можливі преференції...(( отже шанувальники
низькопробного гумору туди попруть
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28.11.2020 11:42 Ответить
Итак, судя по этим цифрам, основные районы заражения: Киев, Киевская область, Харьковская область. Вот и принимайте решение по локдауну прежде всего там.
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28.11.2020 08:31 Ответить
а быдло без масок едет сюда со всех регионов
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28.11.2020 09:50 Ответить
Как там карантин выходного дня поживает?
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28.11.2020 08:32 Ответить
Чемпионские места
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28.11.2020 08:34 Ответить
Целебный видосик от асфальтного мародера уже записан?
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28.11.2020 08:38 Ответить
Верной дорогой идете товарищи,сегодня рекорд завтра норма...
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28.11.2020 08:52 Ответить
Теперь умножте это на пять - примерно и будет картина.
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28.11.2020 08:58 Ответить
На п'ять це ще дуже скромно.
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28.11.2020 09:24 Ответить
ахаха, может на 50?
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28.11.2020 09:47 Ответить
Нк сто тыщ миллионов
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28.11.2020 11:00 Ответить
Мне кажется если посчитать количество зкраженых с нового года в день, так населения столько нет сколько они тут нам втирают
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28.11.2020 09:10 Ответить
Когда кажется креститься надо.

Даже если от пика заболеваемости 16500 конца ноября до начала марта (1 случай) провести прямую (а это на глаз, как минимум, раза в 2 выше реальной) то = период 7 месяцев. ср. число дней 30,5 считаем плошадь треугольника
7*30,5*16500/2=1 761 375. А ближе к реальной учтем что реальная кривая существенно ниже - делим на 2 - порядка 880 тыс. Текущая статистика - 728 834.

Отака фигня, малята.
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28.11.2020 13:22 Ответить
Все це чиста і повна брехня Безкоштовні тести роблять тільки депутатам і презедентам і міністрам. В моеї дружини температура 39 ні запаху ні смаку. Звернулася до сімейного лікпря. Може дати направлення тільки на безкоштовній тест який візьмуть за тиждень результати не раніш 2х тижнів. Або платній за 1000грн. У всій Європі за200грн в нас за 1000. Нащі клініки перепродують тести платним а ті проводять тести за 1000. Питаю а мені як на изоляцію? Потрібен лікарняний. Лікарняний тільки після тесту. От і ходжу на роботу можливо хворий можливо когось заражаю. А це означає що реальні цифри в 5 раз більші. І ситуація давно не під контролем.
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28.11.2020 09:30 Ответить
Совершенно верно, так все обстоит во всех украинских семьях.
Если есть заболевший - тесты его прямым контактам не делают, пока не будет симптомов или идите в платную лабораторию, весной еще делали.
Так что реальная ситуация намного хуже, есть пишут в прессе
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28.11.2020 09:40 Ответить
Вы звонили на горячую линию Минздрава ?
Там по-прежнему автоответчик или всё-таки есть польза ?
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28.11.2020 09:41 Ответить
В Европе - 200 грн ?, ну не знаю..., я в Испании сдавала БЕСПЛАТНО .
Как только позвонила в клинику, что у меня только температура 37,5 три дня, сразу же на следующий день отправили сдавать тест. Результат за 2 дня был готов.
До этого на работе сдавали , так результат был через 30 минут. Оперативненько !
У нас нет частных клиник , где можно сделать анализ платно даже если оооочень захочешь !
Всё на уровне государства, частники этим не занимаются.
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28.11.2020 09:47 Ответить
Делают бесплатно но стоит около 10 евро если покупать.
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28.11.2020 11:31 Ответить
А зачем покупать , если можно сделать бесплатно ?
Вот в этом и вся коррупция в Украине !
Тестами должно заведовать государство , а не какие-то левые клиники и частники ! 😕
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28.11.2020 15:53 Ответить
в каких 5 раз? дай Яхве шоп хоть в 50, а не в 70. в Словакии за два дня 2 млн тестов(ну, жителей) = настигли 25к. зараженных. и не думаю шо у них так носят намордники как у нас. недавно заходил в церковь поржать - увидел там 50-60 рыл, свадьба типо - церковь небольшая, быдло впритык, масок не видел, хотя сзади стоял, но поп точно голосил без маски. ну и где такое есть? не думаю шо в Словакии
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28.11.2020 09:51 Ответить
Помилка вийшла, вибачаюсь . Платний тест 999грн.
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28.11.2020 10:40 Ответить
Я проживаю в Києві на Троєщині можливо в нашій глуші все не так як у вас написано. Можливо на Печерських схилах все по іншому. Прямо цей час на 112 виступає хтось із слуг.Він заявив що тільки що повернувся з феофанії І сам бачив що хворі в коридорах не лижать і кисню вистачеє.
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28.11.2020 14:42 Ответить
Вам просто не повезло - или с врачом, или с наличием тестов в моменте.
Моим знакомым сразу дали больничный и сразу отправили на ПЦР в аналогичной ситуации.
ПЦР - да, с очередями, но в тот же день или на следующий. Результат - да, в среднем несколько дней. Многих направляют даже на КТ бесплатно.
Никаких взяток, все бесплатно, никто не депутат и не министр.

А на больничный уйти - Вы сами легко могли при желании. Согласовав с работодателем. Или просто взяв больничный по ОРВИ. В сети доступны все протоколы, все симптомы по ковиду, можно и здоровому легко получить направление на бесплатный тест, если есть большое желание подстраховаться.
А то получается - на работу ходите, коллег рискуете заразить - а виноват кто угодно, но не вы.
Вы же взрослый человек, найдите возможность остаться дома.

То, что зараженных в 5-10 раз больше - это само собой. Но здесь не вина минздрава (многие латентные или не обращаются за медпомощью).
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28.11.2020 14:47 Ответить
Чтобы предотвратить массовое распространение коронавируса COVID-19, нужно вакцинировать более половины населения стран по всему миру.

Об этом сообщила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен на брифинге, прошедшем 27 ноября.
"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции",
По ее словам, по этому поводу проводилось много исследований, составлялись научные модели.
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28.11.2020 09:41 Ответить
Я живу в маленьком райценте.У нас самая малая зараженность по Украине.В области тоже сама маленькая.Но вот соседи по подьезду заразились,соседи дома что вижу из окна - заразились....Они надевают маску и идут в магазин в аптеку и т д...перчаток не одевают.О вот токо-что увидел в окно - пошел куда-то зараженный короновирусом....И кто-то думает вто в ЕТОЙ ИБОНУТОЙ СТРАНЕ с нашим ИБОНУТЫМ народом мы поборем короновирус?....Нужно срочно вводить локдаун на месяц и следить за больными на дому.Пусть соцслужбы за них ходять и в аптеку и в маназин - иначе переболеет вся страна и сотни тысяч украинцев помрут...и етот кошмар будет длиться не один год.
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28.11.2020 09:48 Ответить
Чему Вы удивляетесь , если даже на форумАх , где вроде собираются люди знакомые хотя бы с Гуглом, пишутся комменты Типа « вы всем надоели своими расказами про больницы и коронавирус».
О каком здравом смысле можно говорить ? Вот и неудивительно , что НЕ ХВАТАЕТ КИСЛОРОДА, бо УБОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ не слышали умных советов
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28.11.2020 10:22 Ответить
Що ж слід очікувати, що незабаром влада "торжествєнно" оголосить цифру 20000. Жаль, дехто може до цього дня не дожити, виявляється, що лікарні не резинові і ліки не безплатні. Як це не цинічно, але схоже, що основне наповнення Бюджету буде за рахунок податків фармкомпаній і похоронно-ритуального бізнесу.
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28.11.2020 09:53 Ответить
28 листопада вакцину від коронавируса від компаній Pfizer і BioNTech, яка ще не пройшла сертифікацію, почали доставляти по світу, повідомляє The Wall Street Journal.
Це мотивується необхідністю швидко доставити вакцину, якщо вона буде схвалена, пише видання.Перевезеннями займається авіакомпанія United Airlines. Вона планує перевозити вакцини з Чикаго в Брюссель, звідки її будуть розвозити на вантажівках, передає WSJ.

На початковому етапі виробники планують зберігати вакцину на розподільчих складах в Плезант-Прері (штат Вісконсін), Каламазу (штат Мічиган), Пуурс (Бельгія) і Карлсруе (Німеччина).
У Pfizer поки відмовляються коментувати роль United Airlines в плані поширення вакцини.https://gazeta.ua/articles/health/_vakcinu-vid-koronavirusu-pochali-rozvoziti-svitom/999629
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28.11.2020 10:15 Ответить
2 декабря работа вр. Фопы подтягиваются, при чем по взрослому. Евросила привет Гетьманцеву передаст. На какой интересно он машине ездит
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28.11.2020 10:27 Ответить
Самолайковий дрочер йде у спам.
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28.11.2020 12:22 Ответить
А вот если бы зеленский не асфальтировал за деньги короновирусного фонда дороги, то больных было в 10 раз больше.
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28.11.2020 11:13 Ответить
Логика в этом есть.
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28.11.2020 11:48 Ответить
Коронавирус одолел мастеров спорта.
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28.11.2020 13:22 Ответить
Мне нравится как происходит борьба с ковидом ,-она просходит ислючительно откючением света и воды.По крайней мере так происходит в Одессе.На сутки вырубили все нафиг,- и ковид побежден.Сегодня в суботу опять нет воды,-наверно еврейский выходной.
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28.11.2020 14:00 Ответить
 
 