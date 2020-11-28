В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек
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В Украине по состоянию на утро субботы, 28 ноября, зафиксированы 16 294 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 897 человек, умерли 184 пациента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
"16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 639 человек; летальных случаев - 184; выздоровело – 8 897 человек", – написал Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 67278 случаев;
Винницкая область - 17 051 случай;
Волынская область - 23 656 случаев;
Днепропетровская область - 36 487 случаев;
Донецкая область - 22 210 случаев;
Житомирская область - 29 098 случаев;
Закарпатская область - 22 974 случая;
Запорожская область - 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область - 35 374 случая;
Киевская область - 36 214 случаев;
Кировоградская область - 4941 случай;
Луганская область - 6185 случаев;
Львовская область - 45 052 случая;
Николаевская область - 17 710 случаев;
Одесская область - 42 851 случай;
Полтавская область - 21 490 случаев;
Ривненская область - 30 430 случаев;
Сумская область - 27 603 случая;
Тернопольская область - 27 425 случаев;
Харьковская область - 54 517 случаев;
Херсонская область - 9845 случаев;
Хмельницкая область - 28 917 случаев;
Черкасская область - 22 053 случая;
Черновицкая область - 33 291 случай;
Черниговская область - 17 753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
Скільки вміщує палац "Україна"?
низькопробного гумору туди попруть
Даже если от пика заболеваемости 16500 конца ноября до начала марта (1 случай) провести прямую (а это на глаз, как минимум, раза в 2 выше реальной) то = период 7 месяцев. ср. число дней 30,5 считаем плошадь треугольника
7*30,5*16500/2=1 761 375. А ближе к реальной учтем что реальная кривая существенно ниже - делим на 2 - порядка 880 тыс. Текущая статистика - 728 834.
Отака фигня, малята.
Если есть заболевший - тесты его прямым контактам не делают, пока не будет симптомов или идите в платную лабораторию, весной еще делали.
Так что реальная ситуация намного хуже, есть пишут в прессе
Там по-прежнему автоответчик или всё-таки есть польза ?
Как только позвонила в клинику, что у меня только температура 37,5 три дня, сразу же на следующий день отправили сдавать тест. Результат за 2 дня был готов.
До этого на работе сдавали , так результат был через 30 минут. Оперативненько !
У нас нет частных клиник , где можно сделать анализ платно даже если оооочень захочешь !
Всё на уровне государства, частники этим не занимаются.
Вот в этом и вся коррупция в Украине !
Тестами должно заведовать государство , а не какие-то левые клиники и частники ! 😕
Моим знакомым сразу дали больничный и сразу отправили на ПЦР в аналогичной ситуации.
ПЦР - да, с очередями, но в тот же день или на следующий. Результат - да, в среднем несколько дней. Многих направляют даже на КТ бесплатно.
Никаких взяток, все бесплатно, никто не депутат и не министр.
А на больничный уйти - Вы сами легко могли при желании. Согласовав с работодателем. Или просто взяв больничный по ОРВИ. В сети доступны все протоколы, все симптомы по ковиду, можно и здоровому легко получить направление на бесплатный тест, если есть большое желание подстраховаться.
А то получается - на работу ходите, коллег рискуете заразить - а виноват кто угодно, но не вы.
Вы же взрослый человек, найдите возможность остаться дома.
То, что зараженных в 5-10 раз больше - это само собой. Но здесь не вина минздрава (многие латентные или не обращаются за медпомощью).
Об этом сообщила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен на брифинге, прошедшем 27 ноября.
"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или подвергнуться вакцинации, чтобы прервать цепочки. Однако в данной ситуации нам необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции",
По ее словам, по этому поводу проводилось много исследований, составлялись научные модели.
О каком здравом смысле можно говорить ? Вот и неудивительно , что НЕ ХВАТАЕТ КИСЛОРОДА, бо УБОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ не слышали умных советов
Це мотивується необхідністю швидко доставити вакцину, якщо вона буде схвалена, пише видання.Перевезеннями займається авіакомпанія United Airlines. Вона планує перевозити вакцини з Чикаго в Брюссель, звідки її будуть розвозити на вантажівках, передає WSJ.
На початковому етапі виробники планують зберігати вакцину на розподільчих складах в Плезант-Прері (штат Вісконсін), Каламазу (штат Мічиган), Пуурс (Бельгія) і Карлсруе (Німеччина).
У Pfizer поки відмовляються коментувати роль United Airlines в плані поширення вакцини.https://gazeta.ua/articles/health/_vakcinu-vid-koronavirusu-pochali-rozvoziti-svitom/999629