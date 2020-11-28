В Украине за сутки зафиксирован новый рекорд - 16 294 случая инфицирования COVID-19, умерли 184 заболевших, выздоровевших - 8 897 человек

В Украине по состоянию на утро субботы, 28 ноября, зафиксированы 16 294 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 897 человек, умерли 184 пациента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

"16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 639 человек; летальных случаев - 184; выздоровело – 8 897 человек", – написал Степанов.

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Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 67278 случаев;

Винницкая область - 17 051 случай;

Волынская область - 23 656 случаев;

Днепропетровская область - 36 487 случаев;

Донецкая область - 22 210 случаев;

Житомирская область - 29 098 случаев;

Закарпатская область - 22 974 случая;

Запорожская область - 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область - 35 374 случая;

Киевская область - 36 214 случаев;

Кировоградская область - 4941 случай;

Луганская область - 6185 случаев;

Львовская область - 45 052 случая;

Николаевская область - 17 710 случаев;

Одесская область - 42 851 случай;

Полтавская область - 21 490 случаев;

Ривненская область - 30 430 случаев;

Сумская область - 27 603 случая;

Тернопольская область - 27 425 случаев;

Харьковская область - 54 517 случаев;

Херсонская область - 9845 случаев;

Хмельницкая область - 28 917 случаев;

Черкасская область - 22 053 случая;

Черновицкая область - 33 291 случай;

Черниговская область - 17 753 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.