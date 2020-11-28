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В Фонд борьбы с коронавирусом направят 8,9 млрд гривен: закон вступил в силу

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Фонд борьбы с коронавирусом COVID-19 направят 8,9 миллиардов гривен. Это предусматрено законом, который в субботу, 28 ноября, вступил в силу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, вчера документ обнародовали в издании "Голос Украины" и он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен.

Согласно ему, сначала Национальная акционерная компания "Нафтогаз" получит от Кабинета Министров 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.

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После этого "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за ранее поставленный газ и авансовый платеж за газ будущей добычи. Из этих средств "Укрнафта" погасит 30,35 млрд гривен долгов.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты" в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд гривен.

Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд гривен (30,35 млрд гривен + 5,95 млрд гривен + 6,2 млрд гривен).

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В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить НАК, возникает остаток 10,3 млрд гривен.

Согласно документу, избыток поступлений в сумме 10,3 млрд гривен направят на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 (в сумме 8,9 млрд гривен) и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд гривен).

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении 17 ноября.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+6
Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара.
Иное дело Зеленский.
Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души 😄😂
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28.11.2020 09:55
+4
а оттуда направят на строительство дорог ? )
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28.11.2020 09:21
+4
привязка ""ковид"" стала самой популярной в схеме выдергивания денег из бютжета. пишите лучше основную пристань этих денег, так будет понятнее и вопросов меньше будет
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28.11.2020 09:26
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Правила форума Совет форумчан
а оттуда направят на строительство дорог ? )
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28.11.2020 09:21 Ответить
Схоже, Зєблан вирішив відмовитися від лікування КОВІДу асфальтом. Надто те "лікування" стало токсичними. Тому треба уважно слідкувати за новинами. Ось-ось в пливе нова схема.
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28.11.2020 09:58 Ответить
все уже скомуниздили
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28.11.2020 09:21 Ответить
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 280
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28.11.2020 10:40 Ответить
Земрази в своём репертуаре.
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28.11.2020 09:22 Ответить
привязка ""ковид"" стала самой популярной в схеме выдергивания денег из бютжета. пишите лучше основную пристань этих денег, так будет понятнее и вопросов меньше будет
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28.11.2020 09:26 Ответить
Подведите НЕМЕДЛЕННО медицинский кислород ко ВСЕМ койкам в
больницах ,организуйте доставку кислородных конценраторов мобильными
бригадами на дом к больным средней тяжести.
Эти деньги должны начать работать на борьбу с коронавирусом НЕМЕДЛЕННО !
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28.11.2020 09:35 Ответить
такі дії небезпечні тим, що кисень обпікає слизову оболонку, кисень НЕ ЛІКУЄ
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28.11.2020 09:38 Ответить
Зрозуміло ,що не лікує ,але ж допомогає дихати і дає можливість розпочати
курс лікування запалення легень.
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28.11.2020 09:46 Ответить
під цим апаратом помирає 9 з 10; а отой один, що вижив - то завдяки власному здоров'ю
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28.11.2020 14:53 Ответить
Отчёт от власти по каждой израсходованной гривне !
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28.11.2020 09:37 Ответить
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 3004 кому? А главное нахрена, если народ молча глотает и ничего не требует?
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28.11.2020 09:42 Ответить
З цих 8,9 мільярдів можна виділити 8 мільярдів за прямим призначенням, а саме - замовити 8 000 українських лазерних апаратів "Геліос" та пролікувати всіх хворих на різні грипи включно з КОРОНА-19, а також перейти на профілактику населення: освітлювати один раз на півроку горло і ніс українцям, які є в зоні ризику. Пропускна здатність апарату - до 500 осіб за добу.
Множимо 8000 х 500 = 4 млн. людей за добу здатні будуть обслужити ці 8000 апаратів.
Якби всі початкових 65 мільярдів переказали на виробництво "Геліосів", то мали б в Україні один апарат на 500-600 мешканців. І ми стали б найздоровішим народом у світі, адже лазерна терапія за допомогою "Геліоса" - це по суті монотерапія, інші заходи і ліки практично не потрібні. Ото була б СЛАВАМ УКРАЇНІ!..
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28.11.2020 09:46 Ответить
Чому МОЗ мовчить про ці апарати ,коли вони такі ефективні ? Вони сертифіковані ?
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28.11.2020 09:53 Ответить
Тому, що МОЗ не відповідає своїй назві, це скоріше МПФП (міністерство поширення фармакологічних препаратів) і їх не цікавить охорона здоров'я громадян. Ви погляньте уважно на їхню освіту - вся медицина заточена лише на хвороби і лікування хвороб методами фармакології і радіації (рак), але аж ніяк на те, аби підтримувати здоров'я людини. Ось посилання на брошуру англ. мовою лазера "Геліос" (розробці вже 33 роки, саме він поставив на ноги 300 тисяч опромінених чорнобильською радіацією українців):
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf
А ось моя стаття про природно-наукові методи лікування (українською мовою):

http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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28.11.2020 10:02 Ответить
скажите, это вы специалист по древним пирамидам которые лезвия затачивают?
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28.11.2020 10:34 Ответить
була така стаття 2000 року
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28.11.2020 12:48 Ответить
Стрелок, але там не загострення, а растровий електронний мікроскоп показує розмивання структури вістря. Якщо нове лезо має структуру чітких паралельних ліній, то після витримування в піраміді структура виглядає, як свіжі паралельні лінії олійної фарби - з'являється нечіткість в зображенні на рівні 0,5-1 мікрона.
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28.11.2020 12:52 Ответить
та, видать, черговий Кашпіровський. Чи Чумак. А втім - "акакаяразніца"?
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28.11.2020 10:03 Ответить
чи ви не з самого МПФП віщаєте?
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28.11.2020 10:21 Ответить
Volodymyr Krasnoholovets "надрукувався' у псевдонауковому журналі 'для лохів', 'поперла велич' У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 790

8 000 українських лазерних апаратів "Геліос" та пролікувати всіх хворих на різні грипи включно з КОРОНА-19, У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 8485
не забути провести навчання 8000 снайперів,що будуть цілити лазером у вірус... У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 1885
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28.11.2020 10:22 Ответить
Pavlo Dudra - маєте щось по суті спитати, сказати? Чи лише аби язиком щось патякати і своє неуцтво на люди показати? Я дав посилання на статтю, ви прочитали? Маєте конкретні зауваження??? Вам мало того, що на рівні 1 мільйона людей проліковано лазером "Геліос" по всьому світові??? Понад 200 апаратів випущено за 33 роки.

МОЖЕТЕ ЗАПИТИ ЩОСЬ ПО СУТІ???
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28.11.2020 13:40 Ответить
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 9527
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28.11.2020 10:19 Ответить
Беня свій лярд з хвостиком з держбюджету таки урвав.
Шо там записні антикорупціонери? Шабунін, Серлещ, Найєм, Єгорка, Парасюк, Білецкий - де ви? Агов!
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28.11.2020 09:47 Ответить
Так, Ви праві. Тут суттєво не "кошти у КОВІДний фонд" а "списання податкових зобов'язань" Укрнафти"(контролюється Бєнєю) за рахунок НАК"Нафтогаз"(контролюється державою).
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28.11.2020 10:04 Ответить
А що, на асфальт не вистачає?
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28.11.2020 09:48 Ответить
ти вчитайся, це для бені не вистачило лярда зелені
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28.11.2020 09:51 Ответить
Мдя... затонебарига. Ну, але ж весело, по-приколу, пілять...
І що найгірше, до дебілів так і не доходить! Ну ніхрена не доходить! Впороті твердо стоять на своєму! Питаєш, що ж ви натворили, а воно тупо: а що за Порошенка треба було голосувати? Дике бажання взяти каменюку і тупу мордяку просто розвалити.
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28.11.2020 09:58 Ответить
оцените схему!
на простой переброске финансов и признании компенсации как прибыли зеленые шлеперы откатывают 98 лярдов которые благополучно распилят без тендеров.

один в один схема отмывания бабла переброской между связанными фирмами за несуществующие поставки товаров и услуг. называется "обнал"
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28.11.2020 09:51 Ответить
Не лізьте у справи олгрх)))... гастрономи епіцентру нас забезпечать усім необхідним
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28.11.2020 10:32 Ответить
Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара.
Иное дело Зеленский.
Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души 😄😂
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28.11.2020 09:55 Ответить
классика !!!!!!!!!!
****
.....Смета оказалась превышенной на 2130 рублей, товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению...
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 7963

...
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28.11.2020 10:15 Ответить
Асфальт уже 10 слоем кладут?
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28.11.2020 10:31 Ответить
У Фонд боротьби з коронавірусом направлять 8,9 млрд гривень: закон набув чинності - Цензор.НЕТ 8401
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28.11.2020 11:13 Ответить
обещанного три года ждут....
и то не факт
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28.11.2020 11:06 Ответить
Кто-то дошел до абзаца данной статьи?

"В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен" Источник: https://censor.net/ru/n3233801
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28.11.2020 11:08 Ответить
срочное объявление: для освоения последнего бабла из ковидного фонда СРОЧНО куплю каток Б/У в хорошем состоянии, найму двух работников со своими лопатами.
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28.11.2020 11:11 Ответить
 
 