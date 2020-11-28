В Фонд борьбы с коронавирусом направят 8,9 млрд гривен: закон вступил в силу
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В Фонд борьбы с коронавирусом COVID-19 направят 8,9 миллиардов гривен. Это предусматрено законом, который в субботу, 28 ноября, вступил в силу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, вчера документ обнародовали в издании "Голос Украины" и он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен.
Согласно ему, сначала Национальная акционерная компания "Нафтогаз" получит от Кабинета Министров 32,3 млрд гривен компенсации за поставки газа на условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд гривен.
После этого "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за ранее поставленный газ и авансовый платеж за газ будущей добычи. Из этих средств "Укрнафта" погасит 30,35 млрд гривен долгов.
Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты" в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд гривен.
Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между НАК и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд гривен (30,35 млрд гривен + 5,95 млрд гривен + 6,2 млрд гривен).
В случае вычета 32,2 млрд гривен компенсации, которую должен получить НАК, возникает остаток 10,3 млрд гривен.
Согласно документу, избыток поступлений в сумме 10,3 млрд гривен направят на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 (в сумме 8,9 млрд гривен) и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд гривен).
Напомним, Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении 17 ноября.
Пожалуйста, подождите...
больницах ,организуйте доставку кислородных конценраторов мобильными
бригадами на дом к больным средней тяжести.
Эти деньги должны начать работать на борьбу с коронавирусом НЕМЕДЛЕННО !
курс лікування запалення легень.
Множимо 8000 х 500 = 4 млн. людей за добу здатні будуть обслужити ці 8000 апаратів.
Якби всі початкових 65 мільярдів переказали на виробництво "Геліосів", то мали б в Україні один апарат на 500-600 мешканців. І ми стали б найздоровішим народом у світі, адже лазерна терапія за допомогою "Геліоса" - це по суті монотерапія, інші заходи і ліки практично не потрібні. Ото була б СЛАВАМ УКРАЇНІ!..
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf
А ось моя стаття про природно-наукові методи лікування (українською мовою):
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
8 000 українських лазерних апаратів "Геліос" та пролікувати всіх хворих на різні грипи включно з КОРОНА-19,
не забути провести навчання 8000 снайперів,що будуть цілити лазером у вірус...
МОЖЕТЕ ЗАПИТИ ЩОСЬ ПО СУТІ???
Шо там записні антикорупціонери? Шабунін, Серлещ, Найєм, Єгорка, Парасюк, Білецкий - де ви? Агов!
І що найгірше, до дебілів так і не доходить! Ну ніхрена не доходить! Впороті твердо стоять на своєму! Питаєш, що ж ви натворили, а воно тупо: а що за Порошенка треба було голосувати? Дике бажання взяти каменюку і тупу мордяку просто розвалити.
на простой переброске финансов и признании компенсации как прибыли зеленые шлеперы откатывают 98 лярдов которые благополучно распилят без тендеров.
один в один схема отмывания бабла переброской между связанными фирмами за несуществующие поставки товаров и услуг. называется "обнал"
Иное дело Зеленский.
Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души 😄😂
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.....Смета оказалась превышенной на 2130 рублей, товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению...
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и то не факт
"В документе прописано погашение налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд гривен" Источник: https://censor.net/ru/n3233801