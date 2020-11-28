COVID-19: В Киевской области может появиться еще восемь госпитальных баз, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться - речь идет о 8 учреждениях здравоохранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения ОГА.
Отмечается, что вопрос включения госпитальных баз в настоящее время рассматривает Министерство здравоохранения.
"Сейчас в области "ковидных" пациентов принимают 23 больницы. Они рассчитаны на 2185 койко-мест. Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу", - отметили в КОГА.
Также в сообщении отмечается, что в настоящее время госпитальные базы области загружены на 55,7%. Стационарное лечение получают 1 тыс. 217 пациентов.
Пожалуйста, подождите...
А МОЖЕТ И НЕ ПОЯВИТЬСЯ.
И 9 МЕСЯЦЕВ ВОРОВСТВА НЕ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ ИЛИ ПОСТРОИТЬ НИ ОДНОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ БАЗЫ. ЗАТО ТЕПЕРЬ "МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ".
К слову, ПОЯВЛЯЕТСЯ чорт из табакерки или ЗЕлёная плесень в буханке добротного украинского хлеба, а госпиталя строяться и создаються.
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
Или врачи с медсёстрами будут обслуживать ещё больше пациентов, которым даже простейшего кислорода не будет хватать, про все остальное вообще не говорю
Оцените верхнюю и нижнюю часть списка.
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19.
А Беларусь что в зелёной зоне - сказать нечего?
А я на фото вижу факт. Судя по страшилкам от журнашлюх Беларусь уже должна давно вымереть...
Ты же просто врёшь.
На фото - факт.
Беларусь сегодня в зелёной зоне - факт.
"Но потом половина сляжет. Кто то выживет, кто то нет." - ты просто нагло врёшь - этого нет.
Ты или психически больной - отрицаешь факты, или просто маленький врунишка - которому врать по приколу.
а где - уже появилось ?
А то люди дома. А потом и не успеют...
А реабилитация Переболевших? Ковид лупит не только по легким.. но и по сосудаМ. и по почКам и даже по зубам.. в общем где слабое звено.Я уже знаю двух умерших от ковид... Переболевший.. Я.. Знакомая.. Её отец.. Да и в доме в нас оказывается уже давно молодежь на ногах перенесла... (
.. Нет у нас алгоритма действий.. Один с темп под 40чувсьвует себя хорошо.. А другой с 37 каНать будет.. Рулетка... Понимаете..