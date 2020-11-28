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Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal

Дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer чартерными рейсами начала доставлять авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

Это необходимо для быстрого распространения, если вакцина будет одобрена регулирующими органами.

По данным издания, компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

Консультативный комитет CDC по практике иммунизации 1 декабря проголосует за то, чтобы рекомендовать FDA разрешить медицинским работникам и учреждениям долгосрочного ухода быть первыми двумя группами, которые получат вакцины немедленно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы 60-70% населения были вакцинированы или переболели, - ВОЗ

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
У каждого Нового года свои символы

Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5227
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28.11.2020 10:31
+15
Розпочали вакцінацію аленей !!! Солдат та в дупучленцев Даунбаса !!!))
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28.11.2020 10:33
+15
Руские знали секрет бессмертия при КОВИД, но унесли его с собой в могилу...
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28.11.2020 10:37
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Що там з українськими кандидатами в вакцини? Де результати?
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28.11.2020 10:28 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інста
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28.11.2020 10:31 Ответить
Всі карантинні заходи вже безглузді бо шляхи поширення вірусу вже неможливо відслідкувати та зупинити. Це ми бачимо по карантину вихідного дня, який просто ніяк не впливає на динаміку смертності та нових захворювань. Тому боротись з поширенням вірусу ми вже не можемо з об'єктивних причин - ми втратили таку можливість рік тому і зараз вже всі обмеження просто безглузді. Громадяни хворіють ковід-19 по другому колу, а влада все ще граєтсья в протиепідемічні заходи! Зараз потрібно не карантини вводити, а сконцентруватись на лікуванні хворих, щоб зменшити смертність та втрату здоров'я громадян від коронавірусу. Потрібно збільшувати кількість лабораторій які роблять ПЛР тести, щоб мати можливість проводити масові тестування населення в містах і боротись з вірусом реально а не віртуально!
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28.11.2020 10:39 Ответить
задача пархатого локдауна - не остановить заразу, а УНИЧТОЖИТЬ ЭКОНОМИКУ.
пархатый бубасик просто выполняет задачи своих кремлевских и коломойских хозяев.

пуцькину украинская экономика мешает, ибо на ней держится украинская армия.
коломойше украинская экономика мешает, ибо ему интересно скупить заводы подешевле - а это возможно, когда они остановятся.

бубасик только на первый взгляд мудила.
когда речь идет о выполнении заказа хозяев - он энергичен, изобретателен и блестящ.
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28.11.2020 10:57 Ответить
если точнее, уничтожить не экономику, а малый и средний бизнес, чтобы у олигопархата не было конкурентов
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28.11.2020 11:01 Ответить
я б не сказаааал...
Мелкий бизнес идет в расход само собой, на него просто не обращают внимания.

Но в основном богатство страны обеспечивает крупный.
Так вот, в крупной промышленности падение 7 %.
а в сельском хозяйстве - падение 17%.
пассажирооборот - падение на 55%
грузооборот - падение 16%.

Это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные, на самом деле может быть и хуже.

17% падения в сельском хозяйстве для Украины, которая на том сельском хозяйстве только и выезжала - такого не было даже в 90-ых, это ЖОПА.
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28.11.2020 11:14 Ответить
згідно твоєї логіки дотримання дистанції та відвідування магазину в масці це УНИЧТОЖИТЬ ЭКОНОМИКУ, малый и средний бизнес. Такі, як ці кацапи знищують НАЦЇЮ,
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28.11.2020 11:47 Ответить
яке відношення дистанція та маски мають до ЛОКДАУНУ?
від масок ані користі, ані шкоди - нехай люди носять.
те саме від дистанції.

Але пархаті не обмежуються масками - пархаті ПРИМУСОВО, СИЛОЮ ЗУПИНЯЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА.
Викидаючи людей на вулицю.
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28.11.2020 13:24 Ответить
2 пункт спірний, не у всіх старших 65 є поруч няньки.
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28.11.2020 11:04 Ответить
ти перший кандидат. Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8744
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28.11.2020 10:32 Ответить
на кацапську Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9859
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28.11.2020 11:21 Ответить
Спутник нада пакупать, Спутник! Шо там у рассейских идиотов с их вакциной? Хто знает?
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28.11.2020 10:29 Ответить
Розпочали вакцінацію аленей !!! Солдат та в дупучленцев Даунбаса !!!))
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28.11.2020 10:33 Ответить
идут эсперименты на территории ордло! как пишут -результаты хероватые
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28.11.2020 10:35 Ответить
Руские знали секрет бессмертия при КОВИД, но унесли его с собой в могилу...
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28.11.2020 10:37 Ответить
Спрашивать не у кого. Кому вкололи, у того рога и копыта выросли, пропал дар речи.
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28.11.2020 10:41 Ответить
Если рога с копытами выросли, то этим уже все и так сказано Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6937
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28.11.2020 10:57 Ответить
Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7615
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28.11.2020 11:49 Ответить
из того что появлялось, у парашников нет мощностей для её производства. ***** беседовал с макроном и упомянул о помощи франции им в этом деле. инфа просочилась. парашники потребовали обьяснений от французов - кто слил конфиденциальный разговор, который ессно не прально поняли ну и понятно шо как всегда перекрутили против парашушки.)
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28.11.2020 10:46 Ответить
В соцсетях пишут, шо хорошо идёт под соленые огурчики...
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28.11.2020 10:53 Ответить
Ходорковский Михаил
@mich261213
·
27 ****.
«Разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca».

Для наилучшего эффекта и минимального вреда здоровью лучше делать это в пропорции ноль к одному.
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28.11.2020 15:01 Ответить
У каждого Нового года свои символы

Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5227
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28.11.2020 10:31 Ответить
Такого масштабного всепланетного бизнес проекта
"Вакцина Pfizer"
с выводом на рынок нового продукта ещё мир не видел!!!
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28.11.2020 10:37 Ответить
Да, хутин ждёт с нетерпением 😀😀😀
Бо своей кацапской вакциной прививаться боится
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28.11.2020 10:42 Ответить
А с книжкой "Властелин колец", а с новыми версиями ифонов? Ну и черная пятница нынче, как-никак.
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28.11.2020 10:42 Ответить
то был децкий лепет с мягким выходом на рынок.

Формированием же рынка для вакцины занимались правительства многих стран с ежедневными отчётами о достигнутых рубежах и рекордах.
Один Лукашенко осмелился ослушаться - его тут же скинули.
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28.11.2020 10:47 Ответить
ты главное шапочку из фольги не снимай...чипы...излучение...рептилоиды...
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28.11.2020 11:21 Ответить
а ты понесешь только когда будешь сипеть дырявыми легким? или и тогда лучше сдохнуть? а, небыдло
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28.11.2020 11:29 Ответить
лишь бы что ляпнуть?..
опровергни хотя бы один пункт из предыдущего моего поста - иначе ты балаболка...
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28.11.2020 11:36 Ответить
А що Луку вже скинули?))) Якби цього дійсно захотіли - був би вже Бацька в Ростові!
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28.11.2020 12:09 Ответить
А нічо, шо її безкоштовно 20% роздадуть?
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28.11.2020 11:11 Ответить
Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6883 Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6883 Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6883 Безкоштовно сыр в мышеловке... Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8541

На уровне государства на тебе наживаются паразиты...
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28.11.2020 11:29 Ответить
Це ви проти Pfizer, чи проти російської вакцини теж?
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28.11.2020 11:41 Ответить
Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2414 а шо - є російська вакцина?..

І росіяни піклуються про наше здоров'я...
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28.11.2020 11:55 Ответить
Москалі кажуть що є, і вони вже почали її поставляти в Угорщину і Ізраіль, брешуть?
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28.11.2020 11:58 Ответить
я іронізую... вважаю що вони якесь сміття просто називають вакциною...
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28.11.2020 12:38 Ответить
В Україні вакцина відразу перетвориться в дуже коштовну !!!)))
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28.11.2020 11:41 Ответить
И свои числа))) Украина получит 8млн доз и власть компенсирует бизнесу 8млн грн
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28.11.2020 18:45 Ответить
С кацапские помои вместо боярышника свинорусам впарить.
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28.11.2020 10:47 Ответить
Следующий этап эволюции - человек вакцинированный. Сапиенс - не актуален.
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28.11.2020 11:05 Ответить
после октябрьской расианской революции весь мир понял,шо сапиенс не актуально Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти по світу, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 374.
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28.11.2020 11:24 Ответить
Мы и так вакцинированы от оспы.. Кори.. Дифтерии.. Полиомиелита.. Ну а кто и от столбняка. Раньше обязательно прив вали от столбняка.. Например упал на что острое на земле.. Загорали и укол в попу.. У нас во дворе мальчишки все были причины.. Да и если вы едете в африку вам обязательно надо будет прив ться от экзотика...
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28.11.2020 11:21 Ответить
В США, без додаткових вакцин на пмж по грінкарті не пустять.
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28.11.2020 11:25 Ответить
А нічо, шо її безкоштовно 20% роздадуть?
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28.11.2020 11:23 Ответить
Вакцину следует испытать на правительстве ...
Если они выживут, она безопасна.
Если умрут, тогда страна будет в безопасности !!!
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28.11.2020 11:23 Ответить
Так для них, правительство и все кто при власти, медики,силовики всех видов, они и суетятся с вакциной, и бесплатно.
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29.11.2020 00:23 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
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28.11.2020 11:44 Ответить
У нас 5-11 з вересня на дистанційному, штраф на місці це чудово, скільки там зараз 17 000, так звісно, любий пенсіонер витащить на місці з кишені таку суму.
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28.11.2020 11:48 Ответить
Зараз 250. "любий пенсіонер витащить"...
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28.11.2020 15:08 Ответить
Зеленський обіцяв, що Українці отримають вакцину одні із перших. Тільки забув сказати з якого кінця.
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28.11.2020 11:54 Ответить
Только лохи верят обіцянкам зебила.
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28.11.2020 12:38 Ответить
А в это время

Французы снова слили переговоры Макрона и Путина

Французское издание Сhallenges раскрыло детали переговоров президентов двух стран. СМИ представило разговор в том ключе, что Путин попросил Макрона о помощи.
"Президент России вдруг предложил коллеге "налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера" для производства вакцины от COVID-19", - указало издание, ссылаясь на неназванный дипломатический источник. Как итог - украли полуфабрикат вакцины ( оксфордской) , а далее мощностей по производству НЕТ.
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28.11.2020 12:14 Ответить
Российские биоинженеры в следующем году выпустят из пробирки следуюий вирус-убийцу. До тех пор пока не будет разрушен режим пуйла он будет и дальше терроризировать мир. Только идиотам это не понятно. И да, мировой фармацевтической мафии это сверхвыгодно! Таких деньжищ ей и не снилось в прошлые времена.
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28.11.2020 13:02 Ответить
Дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer чартерними рейсами початку доставляти авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада.Джерело: https://censor.net/ua/n3233804
Цеж серьозне питання,а агенти ФСБ на типографіі і тут випередили Цензор.А може і нє?
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28.11.2020 15:01 Ответить
Формированием же рынка для вакцины занимались правительства многих стран с ежедневными отчётами о достигнутых рубежах и рекордах. А наши только могут актуальное зеркало вулканов легализировать чтобы самим играть.
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26.01.2021 07:38 Ответить
 
 