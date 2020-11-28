Вакцину Pfizer от COVID-19 начали чартерами доставлять по миру, - The Wall Street Journal

Дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer чартерными рейсами начала доставлять авиакомпания United Airlines в пятницу, 27 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

Это необходимо для быстрого распространения, если вакцина будет одобрена регулирующими органами.

По данным издания, компания Pfizer планирует хранить первые партии вакцины на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии.

Консультативный комитет CDC по практике иммунизации 1 декабря проголосует за то, чтобы рекомендовать FDA разрешить медицинским работникам и учреждениям долгосрочного ухода быть первыми двумя группами, которые получат вакцины немедленно.

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