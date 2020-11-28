Зеленский: Музей Голодомора является самым важным для Украины и обязательно будет завершен
Национальный музее Голодомора-геноцида обязательно будет завершен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на церемонии памяти жертв голодоморов в субботу в Киеве
"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - заявил глава государства.
Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине у памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины.
Затем президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг, где их встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре "Горькая память детства", у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.
30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида, сообщила также пресс-служба главы государства.
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Сьогодні ми молимося за душі мільйонів ненароджених і знищених. Згадуємо синів і дочок найродючіших українських земель, що були жорстоко вбиті голодом, організованим людожерським комуністичним режимом.
Попри намагання Кремля знищити наш волелюбний народ, Україна вижила та зберегла власну пам'ять. Бо правду не стерти, не знищити. Ми добре знаємо, що історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності. Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку.
Ми пам'ятаємо! Ми сильні!
Вічна пам'ять жертвам Голодомору!
Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за свободу і незалежність України!
В.о може навтикати.