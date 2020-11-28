Зеленский: Музей Голодомора является самым важным для Украины и обязательно будет завершен

Национальный музее Голодомора-геноцида обязательно будет завершен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на церемонии памяти жертв голодоморов в субботу в Киеве

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важный для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине у памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины.

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Затем президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг, где их встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре "Горькая память детства", у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида, сообщила также пресс-служба главы государства.

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