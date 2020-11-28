Украинский блогер Орешников, задержанный в Индонезии по запросу РФ, летит в Киев

Министерство иностранных дел Украины добилось возвращения в страну ее гражданина Михаила Орешникова, которого по запросу РФ задержали в аэропорту Джакарты.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы возвратили гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать", - написал Кулеба.

Министр отметил, что самолет с Орешниковым уже летит в Киев.

"Украинский паспорт = защита Украинского государства", - добавил министр.

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Орешников был задержан властями Индонезии в аэропорту Джакарты 6 ноября по запросу России. В РФ блогера обвиняют в нападении на полицейского.

Орешников - уроженец Чебоксар. В 2014 году он пешком перешел российско-украинскую границу, чтобы попросить в Украине политического убежища. В 2016 году - получил гражданство нашей страны.

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