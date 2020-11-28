Украинский блогер Орешников, задержанный в Индонезии по запросу РФ, летит в Киев
Министерство иностранных дел Украины добилось возвращения в страну ее гражданина Михаила Орешникова, которого по запросу РФ задержали в аэропорту Джакарты.
Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы возвратили гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать", - написал Кулеба.
Министр отметил, что самолет с Орешниковым уже летит в Киев.
"Украинский паспорт = защита Украинского государства", - добавил министр.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ
Орешников был задержан властями Индонезии в аэропорту Джакарты 6 ноября по запросу России. В РФ блогера обвиняют в нападении на полицейского.
Орешников - уроженец Чебоксар. В 2014 году он пешком перешел российско-украинскую границу, чтобы попросить в Украине политического убежища. В 2016 году - получил гражданство нашей страны.
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Це звичайний нацист.З кодла дохлого Тесака,Коротких,Желєзнова,та інших москалів .,що заводились в Україну через аваківський Азов.
"З Чебоксар до Києва перебрався Михайло Орєшников, лідер чуваського відділення «Оккупай-педофіляй». У Росії проти нього порушили кримінальну справу за напад на поліцейських під час однієї з його акцій на підтримку України. В липні 2014 роки він перейшов державний кордон між Росією і Україною, попросивши політичного притулку. У статусі біженця йому відмовили, але, за його словами, завдяки підтримці батальйону «Азов», в який він вступив, вдалося отримати посвідку на проживання, а потім - громадянство України. Орєшников розповідав, що в 2014 році продовжував «полювати на педофілів», але вже в складі «Азова». У «Азові» відповідали, що такі дії дійсно були, але «відловлювали педофілів» не «Азов», а «азовців»." https://zaborona.com/tesak-i-ultrapravi/
Чувак который родился в ЧЕБОКСАРАХ в Раске Федераске....набил там мусору мордяку и слинял в Украину как политический беженец!!!!))))
Кулеба!!!!
Дурачек....акстись!!!!
ДЕБИЛЫ!!!
Порошенко и Украина- самые коррумпированные в Европе , 2016 год - вот такой иминдж страны в мире ....
Так би мовити, щоб були недалеко та під пильним наглядом кого-треба