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Украинский блогер Орешников, задержанный в Индонезии по запросу РФ, летит в Киев

Украинский блогер Орешников, задержанный в Индонезии по запросу РФ, летит в Киев

Министерство иностранных дел Украины добилось возвращения в страну ее гражданина Михаила Орешникова, которого по запросу РФ задержали в аэропорту Джакарты.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы возвратили гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать", - написал Кулеба.

Министр отметил, что самолет с Орешниковым уже летит в Киев.

"Украинский паспорт = защита Украинского государства", - добавил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ

Орешников был задержан властями Индонезии в аэропорту Джакарты 6 ноября по запросу России. В РФ блогера обвиняют в нападении на полицейского.
Орешников - уроженец Чебоксар. В 2014 году он пешком перешел российско-украинскую границу, чтобы попросить в Украине политического убежища. В 2016 году - получил гражданство нашей страны.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков

Украинский блогер Орешников, задержанный в Индонезии по запросу РФ, летит в Киев 01

Автор: 

Индонезия (140) МИД (6938) украинцы (3861) блогер (218) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+21
Звичайно, це не авторитет Кулєби дався взнаки. І тим паче не авторитет Зєлєнского. Це працюють ще залишки міжнародного авторитету, завойовоного попередньою владою. Як би комусь не хотілося заперечувати той факт.
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28.11.2020 12:15
+8
Це ж авторітет попередньої влади видав росії Тумгоєва
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28.11.2020 12:57
+6
Кто нибудь знает где его блог?И есть ли он вообще?
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28.11.2020 12:30
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Справедливость восторжествовала !!! 👍👋👋👋
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28.11.2020 12:06 Ответить
Звичайно, це не авторитет Кулєби дався взнаки. І тим паче не авторитет Зєлєнского. Це працюють ще залишки міжнародного авторитету, завойовоного попередньою владою. Як би комусь не хотілося заперечувати той факт.
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28.11.2020 12:15 Ответить
Це ж авторітет попередньої влади видав росії Тумгоєва
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28.11.2020 12:57 Ответить
Дехто знехтував заповідь "Не сотвори собі кумира". Хоча влада в Україні - ще той гадюшник. Порох намагався сколупнути Рюкзакова (саме після рюкзакгейту), але у вееру не знайшлося голосів. Зараз цей всєяміністр рулить, як і при "старій" владі.
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28.11.2020 13:02 Ответить
Так.І в межах того ж договору з екстрадиції отримав злочинців з території рф.
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28.11.2020 13:17 Ответить
Віддали би кацапам і цього Арєшнікова, щоб ще більше злочинців з РФ отримати.
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28.11.2020 14:10 Ответить
Аякже. Спецслужби рф інтегрували в Україну свого агента,щоб отримати назад.
Це звичайний нацист.З кодла дохлого Тесака,Коротких,Желєзнова,та інших москалів .,що заводились в Україну через аваківський Азов.
"З Чебоксар до Києва перебрався Михайло Орєшников, лідер чуваського відділення «Оккупай-педофіляй». У Росії проти нього порушили кримінальну справу за напад на поліцейських під час однієї з його акцій на підтримку України. В липні 2014 роки він перейшов державний кордон між Росією і Україною, попросивши політичного притулку. У статусі біженця йому відмовили, але, за його словами, завдяки підтримці батальйону «Азов», в який він вступив, вдалося отримати посвідку на проживання, а потім - громадянство України. Орєшников розповідав, що в 2014 році продовжував «полювати на педофілів», але вже в складі «Азова». У «Азові» відповідали, що такі дії дійсно були, але «відловлювали педофілів» не «Азов», а «азовців»." https://zaborona.com/tesak-i-ultrapravi/
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28.11.2020 14:22 Ответить
Не стоит даже пытаться найти более идиотское объяснение)Ну,хоть немного можно быть в реальности?
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28.11.2020 13:13 Ответить
Пояснення чого? Того, що Зєлєнскій на міжнародній арені навіть не те, щоб повний нуль, а жирний мінус? У мее пояснення є. Тільки зебілам воно не сподобається.
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28.11.2020 13:57 Ответить
Клоун Зеля тут не при делах.И хряк Пэтя тут тоже не при делах.Или напомнить,что про Питрушку говорила Грибаускайте,например?Четкая работа дипломатов-вот и все.И не тули горбатого
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28.11.2020 14:18 Ответить
Блаженний, зовнішньо-політична діяльність - напрямок роботи президента, визначений Конституцією. Тому вчи предмет, про який пишеш. І починай з Конституції. Бо як раз до зовнішньо-політичних відносин Порошенко і Зєлєнскій мають безпосередній стосунок. А зт і як виконував свою роботу, видно хоча б по візитах і контактах як Порошенка, так і Зєлєнского.
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28.11.2020 16:09 Ответить
Твоя никчемность зашкаливает.Какое отношение имеют визиты президентов к международному праву?Это ИНТЕРПОЛ и он аполитичен(по крайней мере формально).Интерпол снял с розыска нашего гражданина потому,что любит Пэтю?Та ты клоун похлеще Зели)Его сняли с розыска потому,что наши дипломаты подтвердили его украинское гражданство.Хочешь поговорить о визитах и контактах?Спрошу еще раз:повторить,что Грибаускайте сказала о Питруне?И не пиши мне о своем Зеле:то,что он мудак,я и без твоего убогого кавканья знаю
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28.11.2020 16:21 Ответить
Голосував за "лиш би не Порошенко"? 😁 Це і пояснює твої потуги не визнавати очевидне. Міжнародні відносини включають у себе і міжнародне право в тому числі. Хоча допусквюаю, ти того не знав. 😊
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28.11.2020 17:00 Ответить
Тебе так интересно?Ок.В первом туре голосовал за Кошулыньського,а во втором туре нарисовал на бюллетене тот орган,который мы образно получим в случае победы любого из двух кандидатов.Теперь по делу.Да,нет,родной.Международные отношения определенного государства не имеют НИКАКОГО отношения к международному праву.Не позорься хоть тупостью.Нужно быть полным идиотом,чтоб утверждать,что в цивилизованном мире кто-то нарушит Закон из-за каких-то "международных отношений".Ты хоть понимаешь,какой ты бред несешь?Интерпол и правительство Индонезии нарушили свои законы из-за уважения и любви к Парашенке?Хотя,с наших "сгоревших" складов туда мнооого ушло.Не в курсе?Ты про Грибаускайте ответишь или и дальше под дурачка косить будешь?
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28.11.2020 17:37 Ответить
Це ти під дурачка косиш. 😊 Прикидуєшся націоналістом, а вата так і пре разом з "ізіком". До чого тут "любов до Порошенка"? По то Порошенко і його міністр Клімкін добре робили свою роботу. Тому домогтися і поваги до України, і безвізу, і Томосу. Хоча для вас, вптногидових це не досягнення.
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28.11.2020 17:47 Ответить
Че ты такое упоротое?При чем тут Томос к освобождению нашего гражданина в Индонезии,где о Томосе никогда и не слышали?При чем Парашенко и Климкин(зять кацапского генерала с медалькой "За Крым") к освобождению незаконно задержанного?Ты мне нафиг не всрался,чтоб перед подобным тупым опудалом я еще кем-то прикидывался)И то тебе не вата прет-просто то ты настолько недалекое.Все,что не вкладывается в твое узкое мировозрение-все враги.Ответь,дятел.Ок?Что Грибаускайте говорила о Парашенке в 19-ом году?Просто ответь)
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28.11.2020 17:56 Ответить
Завдяки попередній владі сходить сонце,земля родить, кава горяча, а пиво та горілка - холодні. Не слід заперечувати досягнення попередньої влади.
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28.11.2020 13:35 Ответить
Тобі все можна. Ти заперечуєш навіть власне ім'я і прізвище, прикриваючись вигаданим ніком.
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28.11.2020 13:53 Ответить
"А башню тоже я разрушил? "(С)
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28.11.2020 14:08 Ответить
И бульбашки в ситре тоже только благодаря Порошенку.Слава Гетьману Всей Метагалактики!
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28.11.2020 14:20 Ответить
тому що коли нема власних досягнень, а є лише обсірання, то не треба мазати своїм лайном попередників
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29.11.2020 09:31 Ответить
Автор цього поста хвора людина. Про авторитет Зе тут навіть не може бути розмови. Усе виконано дипломатичними службами. Але при чому тут сивочолий "гетьман" ну ніяк не второпаю.
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28.11.2020 21:28 Ответить
Мова йде про те, що Порошенко підбирав і правильно розставляв людей. Це те, що не може робити Зєлєнскій.
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28.11.2020 22:05 Ответить
Всегда лечу по украинскому, а американский держу в загашнике. Как раз на случай если нужна защита от обнаглевших работников таможни.
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28.11.2020 12:16 Ответить
часто по американскому шмонают?
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28.11.2020 12:21 Ответить
двойное запрещено -зашманают.
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28.11.2020 12:41 Ответить
Поэтому без надобности не стоит светить другим паспортом.
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28.11.2020 12:45 Ответить
Да нет, но с украинским могу без визы больше трёх месяцев гостить.
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28.11.2020 12:43 Ответить
і як тобі допомоге американський паспорт якщо ти першим ВЖЕ показав український?
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29.11.2020 09:29 Ответить
Украинский блогер Орешников, задержанный в Индонезии по запросу РФ, летит в Киев - Цензор.НЕТ 7449
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28.11.2020 12:19 Ответить
Молодці, постаралися!
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28.11.2020 12:26 Ответить
Кто нибудь знает где его блог?И есть ли он вообще?
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28.11.2020 12:30 Ответить
)))то же вот посмотрел....и не х... не нашел!))))
Чувак который родился в ЧЕБОКСАРАХ в Раске Федераске....набил там мусору мордяку и слинял в Украину как политический беженец!!!!))))

Кулеба!!!!
Дурачек....акстись!!!!
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28.11.2020 12:37 Ответить
От ваших ЗЕленых перемог уже просто РЫГАТЬ хочется!!!
ДЕБИЛЫ!!!
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28.11.2020 12:38 Ответить
Те кто дал ему гражданство, называются квасные патриоты.
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28.11.2020 12:44 Ответить
А кто ж ему гражданство дал?
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28.11.2020 13:36 Ответить
я думаю служба миграции. а ты спрашиваешь для чего?
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28.11.2020 13:48 Ответить
Пытаюсь понять почему такой избирательный подход. Этому Орешникову дали гражданство, а Тумгоева отправили на смерть в Кацапию.
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28.11.2020 14:07 Ответить
потому что тумгоев разыскивался интерполом по красной карточке за терроризм причем он в этом сознался сам. при этом врал что принимал участие в АТО
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28.11.2020 14:14 Ответить
а он подавал документы на гражданство?
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28.11.2020 14:16 Ответить
Этот дебил из окупай педофиляй. Друг тесака.
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28.11.2020 23:33 Ответить
Його блог був в Росії, за що й переслідувався. Тобто, правильно було сказати - російський блогер-політичний біженець... Іще одне - колеги дописувачі: припиніть відбілювати папередників і асабліво Порошенка - френда пуцлєра. Це нікчема, для якого немає нічого святого і за якого процвітали негідники типу Шайтанова, а зрадники, як Турчинов, і на зараз командують його виборчими кампаніями. До-речі, активізація медведчуків - його стратегія на протиставлення, бо ж вигідно мати політопонентом відверту проросійську агентуру.
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28.11.2020 12:39 Ответить
Причём никто не знает и не видел ни названия "блога" ни платформы где он был размещён.
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28.11.2020 12:42 Ответить
Молодець, просвітив. Може ще поясниш чого такі "патріоти", як Портнов, Коломойський і т. д. при Порошенку потікали з краіни, а тепер процвітають?
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28.11.2020 13:03 Ответить
така маячня, що і додати нічого
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29.11.2020 09:27 Ответить
ВОзмущен.Зебики гадю пустили в тень.
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28.11.2020 12:42 Ответить
Демократична влада давала громадянство кому попало., але не тому, хто його заслуговує.
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28.11.2020 12:44 Ответить
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7942
Порошенко и Украина- самые коррумпированные в Европе , 2016 год - вот такой иминдж страны в мире ....
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28.11.2020 13:09 Ответить
А ти сам своє посилання читав ?
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28.11.2020 13:24 Ответить
С демократическими идеалами этот член организации Марцинкевича-Тесака имеет мало общего. Непонятно что он делал в расово неполноценной Индонезии. Украине надо быть разборчивее с теми кого принимает.

Український блогер Орєшников, затриманий в Індонезії за запитом РФ, летить до Києва - Цензор.НЕТ 3834
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28.11.2020 13:19 Ответить
Личность Орешникова бессомнительно противоречива, но здесь не обсуждается его личность. Он гражданин Украины и должен быть защищен. Точка. А если он плохой, то наказывать его должны только мы - украинцы.
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28.11.2020 13:35 Ответить
Этот придурок нам и дарлм не нужен. Друг тесака.
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28.11.2020 23:35 Ответить
Таке враження, що нашу країну використовують мордвинські "опозиціонери" та криміналітет для переховування тут своїх прибічників.
Так би мовити, щоб були недалеко та під пильним наглядом кого-треба
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29.11.2020 09:08 Ответить
 
 