В Киеве новый рекорд суточного прироста зараженных COVID-19 - 1 739 человек, 15 заболевших умерли, - Кличко
За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 1739 больных коронавирусной болезнью COVID-19, 15 жителей столицы скончались.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1 739 больных коронавирусом. Умерли 15 человек", - написал Кличко.
Он отметил, что заболели 924 женщины, 683 мужчины, 60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Также заболели 79 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 349, в Святошинском – 234, в Соломенском районе - 207 случаев", - добавил мэр.
Всего коронавирус унес жизни 1 268 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278.
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Щоденна пробіжка 5 км. Правда перші місяця два було не дуже, - страшна задишка, після пневмонії середньої важкості. Але вже 6 місяців пройшло здається відновилося, - по легенях то гірше точно не стало.
Сама конечно с лишним весом - НО на двоих 1 баллон кислорода в сутки , ей не хватало - задыхалась - пришлось платить по 2000 грн за дополнительный баллон ...
т.е. выздоровели как из тех кто в больнице, так и из тех кто дома был? к ним домой приезжали и тестировали? а пишут шо хрен дождешься теста, и/или ждать долго очень. короче главное навалить букафф, а то шо читай хоть справа в/налево - Кличко не волнует. Кстати, Спабедай, ура!
б) прах тоже можно похоронить
Всю жизнь ежедневно были похороны и не одни ! И НЕ ОТ КОВИДА !!!
с ТАКИМ же успехом можно ежедневно публиковать в СМИ и ТВ статистику операций на аппендиксе или заболевших ОРЗ или РВИ !
Пусть лучше журналисты проведут свое серёздное расследование на предмет - достоверности этих данных !