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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве новый рекорд суточного прироста зараженных COVID-19 - 1 739 человек, 15 заболевших умерли, - Кличко

В Киеве новый рекорд суточного прироста зараженных COVID-19 - 1 739 человек, 15 заболевших умерли, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве выявили еще 1739 больных коронавирусной болезнью COVID-19, 15 жителей столицы скончались.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1 739 больных коронавирусом. Умерли 15 человек", - написал Кличко.

Он отметил, что заболели 924 женщины, 683 мужчины, 60 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Также заболели 79 медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: В Киевской области может появиться еще восемь госпитальных баз, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу

В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 349, в Святошинском – 234, в Соломенском районе - 207 случаев", - добавил мэр.

Всего коронавирус унес жизни 1 268 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278.

В Киеве новый рекорд суточного прироста зараженных COVID-19 - 1 739 человек, 15 заболевших умерли, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25490) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Давно пора переводите школы на дистанционное образование как это сделали страны с лучшей чем в Украине системой здравоохранения: Польша, Румыния, Чехия... Дети перезаражались без масок в тесных классах и заражают свои семьи. Вспышка вируса произошла после лета, когда дети вернулись с каникул на обучение.
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28.11.2020 13:06
+2
Достал ваш масочный режим - в Киеве 99% его придерживаются, и, как видите, ничего полезного из этого не выходит.
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28.11.2020 12:56
+2
Вы правы. Если какой-то красавец и зайдет куда без маски - то это большая редкость и ему тут же делают замечание. Так что маски работают. Просто их возможностей не хватает.
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28.11.2020 13:08
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Ну Виталий то знает что это число нужно умножить на 10. Минимум
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28.11.2020 12:37 Ответить
Давно пора переводите школы на дистанционное образование как это сделали страны с лучшей чем в Украине системой здравоохранения: Польша, Румыния, Чехия... Дети перезаражались без масок в тесных классах и заражают свои семьи. Вспышка вируса произошла после лета, когда дети вернулись с каникул на обучение.
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28.11.2020 13:06 Ответить
В Киеве новый рекорд суточного прироста зараженных COVID-19 - 1 739 человек, 15 заболевших умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 5342
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28.11.2020 13:08 Ответить
До весны большинство переболеют. На спасти тяжелых - это главная задача. А локдаун завершить эпидемию не сможет!
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28.11.2020 12:38 Ответить
це брехня
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28.11.2020 13:51 Ответить
Если в Киеве такой прирост, то закрывайте все киевские школы и контролируйте масочный режим. А всю страну закрывать из-за Киева просто нельзя. Должен быть к каждому городу свой подход.
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28.11.2020 12:40 Ответить
Достал ваш масочный режим - в Киеве 99% его придерживаются, и, как видите, ничего полезного из этого не выходит.
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28.11.2020 12:56 Ответить
Вы правы. Если какой-то красавец и зайдет куда без маски - то это большая редкость и ему тут же делают замечание. Так что маски работают. Просто их возможностей не хватает.
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28.11.2020 13:08 Ответить
Маски не работают потому что у них никаких возможностей против вируса нету. Если бы они давали хотя бы(!) 20% защиты, то о короне все бы давно забыли.
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28.11.2020 13:23 Ответить
У вируса нет ног, он 'передвигается' через кашель , чихание и тд. Поэтому, маска защищает , как физический барьер. Если у этому добавить дистанцию, то риски ещё снижаются. Школы не закрыты- вот в чем вопрос. Не закрыть школы, а закрыть предпринимателей - это нонсенс.
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28.11.2020 17:37 Ответить
Треба писати що лише захворіло 1739, а могло бути і більше. Нашо нагнітати, все рівно це не допоможе, там писали що вже вакцину розвозять, але Києва у списку нема, оце погано.
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28.11.2020 12:41 Ответить
Сам со среды лежу дома с короной... Тесты тут уже не делают, чтоб не портить статистику...
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28.11.2020 12:51 Ответить
"тут" - це в Білорусі? Тримайся.
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28.11.2020 13:01 Ответить
Так, в Білорусі. Дякую, наче все проходить в легкій формі але запахів як і дружина не чую...
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28.11.2020 13:17 Ответить
В мене було чотири дні нічого, потім чотири - втрата запахів і легка нежить, а "дало угля" на восьмий день. Добре що був вже в лікарні. Сподіваюсь у вас і дружини все буде добре.
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28.11.2020 13:28 Ответить
Якість наслідки досі відчуваєте? Багато хто каже, що не відновився повністю... Але це більш похилого віку людей стосується...
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28.11.2020 13:43 Ответить
Ну зараз на рахунок легенів я вдчуваю себе навіть краще чим було. Кинув курити)
Щоденна пробіжка 5 км. Правда перші місяця два було не дуже, - страшна задишка, після пневмонії середньої важкості. Але вже 6 місяців пройшло здається відновилося, - по легенях то гірше точно не стало.
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28.11.2020 15:08 Ответить
Добре хоч так. Тут наслухався жахів...
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28.11.2020 15:14 Ответить
Я навіть в лікарні - відкрив вікно, - п`ять кроків до дверей, розворот , п`ять кроків до вікна, вдих-видих. Не знаю чи це допомогло, але дихальна гімнастика точно не завадить. Одужуйте.
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28.11.2020 15:22 Ответить
Дякую.
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28.11.2020 15:34 Ответить
У меня соседка только вышла из больницы- это капец ..
Сама конечно с лишним весом - НО на двоих 1 баллон кислорода в сутки , ей не хватало - задыхалась - пришлось платить по 2000 грн за дополнительный баллон ...
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28.11.2020 13:03 Ответить
В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Источник: https://censor.net/ru/n3233815\\\\\\\\

т.е. выздоровели как из тех кто в больнице, так и из тех кто дома был? к ним домой приезжали и тестировали? а пишут шо хрен дождешься теста, и/или ждать долго очень. короче главное навалить букафф, а то шо читай хоть справа в/налево - Кличко не волнует. Кстати, Спабедай, ура!
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28.11.2020 13:19 Ответить
хрен поймешь как они выздоровевших считают. Тестов при "выписке" из больницы теперь не делают. При самоизоляции тем более.
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28.11.2020 13:24 Ответить
зеленый дунтин выходного дня, таки не помог! А сколько пафоса было от зеленых долбодятлов! Просто не надо было ходить на выборы по-приколу, сейчас бы была совсем другая ситуация по короновирусу, и экономика осталась бы целой
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28.11.2020 13:21 Ответить
Дайте им ещё хотябы неделю
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28.11.2020 13:24 Ответить
Знакомый директор кладбища говорит, что по 8-10 могил в день копают. Такого никогда не было за время его работы.
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28.11.2020 14:08 Ответить
так ковидных вроде сжигают, кто-то явно врёт...
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28.11.2020 15:01 Ответить
Кремируют только по желанию. а так ограничений нет.
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28.11.2020 15:10 Ответить
а) хоронят в полиэтиленовых мешках
б) прах тоже можно похоронить
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28.11.2020 15:40 Ответить
ЛОЖЬ
Всю жизнь ежедневно были похороны и не одни ! И НЕ ОТ КОВИДА !!!
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28.11.2020 21:37 Ответить
Вся эта "статистика" - не более чем - МАНИПУЛЯЦИЯ !
с ТАКИМ же успехом можно ежедневно публиковать в СМИ и ТВ статистику операций на аппендиксе или заболевших ОРЗ или РВИ !

Пусть лучше журналисты проведут свое серёздное расследование на предмет - достоверности этих данных !
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28.11.2020 21:36 Ответить
 
 