РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5310 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 811 17

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем

Главы фракций Верховной Рады общались с главой Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как передает Цензор.НЕТ, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram рассказал, о чем общались лидері фракций.

Во время обсуждения, в частности, затронули вопрос ведения локдауна на новогодние и рождественские праздники. По словам нардепа, участникам совещания даже показывали графики.

"Есть базовый сценарий, однако все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучивают в Кабмине. Однако выглядит так, что здесь без вариантов", - написал Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем 01
По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем 02

Автор: 

карантин (16729) Железняк Ярослав (421) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Состоялась первая сессия одесского горсовета нового созыва. И где маски, где полиция, где штрафы?

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 7573
показать весь комментарий
28.11.2020 14:20
+7
А що чекати від зеДаунів, лише вселяких даунів !!!))
показать весь комментарий
28.11.2020 14:23
+6
Квартал выступает 22 декабря...


https://twitter.com/DXujove

https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно



Та не може бути! Це просто співпадіння


По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 8491

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 6939
показать весь комментарий
28.11.2020 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один ЗеЛокДаун вже готовий до локдауну.
https://www.youtube.com/watch?v=fpP5ZhUigN0
показать весь комментарий
28.11.2020 14:14 Ответить
Что-то обсуждают, решают, договариваются - а пенсии и зарплаты как были нищенские, так и остаются.
А с учётом падения курса гривны ещё и меньше становятся.
Выпердки в вр, кму и оп решают только свои личные вопросы обогащения за счет людей.
показать весь комментарий
28.11.2020 14:23 Ответить
ВСУ,медиціна,освіта ,пенси то х..ня, головне збільшити фінансування ОП,ГПУ,ВРУ,КМУ та т. ін. !!!))))
показать весь комментарий
28.11.2020 14:30 Ответить
не надо ля-ля: при "плохих дядях-барыгах" было намного лучше.

Голимые яблоки сейчас, в сезон: 25-30 (бананы, бл., дешевле).
Виноград: 50 минимум.
Всякие чаи, печенье и т.п. - по сравнению с весной рост 10-15%

Про коммуналку уже молчу...
показать весь комментарий
28.11.2020 15:12 Ответить
Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями **********, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай.
показать весь комментарий
29.11.2020 13:51 Ответить
Квартал выступает 22 декабря...


https://twitter.com/DXujove

https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно



Та не може бути! Це просто співпадіння


По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 8491

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 6939
показать весь комментарий
28.11.2020 14:18 Ответить
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Состоялась первая сессия одесского горсовета нового созыва. И где маски, где полиция, где штрафы?

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 7573
показать весь комментарий
28.11.2020 14:20 Ответить
Вы не понимаете, это другое!
показать весь комментарий
28.11.2020 14:25 Ответить
По 17 тисчонц з рила ,разом буде 17х7=119 тис. !!!)))
показать весь комментарий
28.11.2020 14:27 Ответить
это понятно уже и без депутата. 20 тыс. подтвержденных случаев будет максимум через 5 дней.
показать весь комментарий
28.11.2020 14:22 Ответить
А що чекати від зеДаунів, лише вселяких даунів !!!))
показать весь комментарий
28.11.2020 14:23 Ответить
А всю весну що то було.
показать весь комментарий
28.11.2020 14:30 Ответить
Чи лок-,чи нок-, якись даун був !!!)))
показать весь комментарий
28.11.2020 14:32 Ответить
локдауна не избежать, но на сегодня уже уже мало что даст. есть ещё надежда, на тот "встречный пал", который будет запущен вакцинацией и который, может быть, притушит пожар пандемии. будем посмотреть.
показать весь комментарий
28.11.2020 14:33 Ответить
Шо за локдаун? Где более адаптированный для восприятия подсознанием пи@дец? Называйте вещи своими именами!
показать весь комментарий
28.11.2020 15:27 Ответить
без вариантов только-локдаун зэленых слуг с их обслугой с гнусавым членограем воглаве.
показать весь комментарий
28.11.2020 17:28 Ответить
Без команди Порошенко Україна буде в глибокому проваллі із якої всерівно буде витягувати Порошенко.
показать весь комментарий
28.11.2020 19:56 Ответить
 
 