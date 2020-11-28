По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем

Главы фракций Верховной Рады общались с главой Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как передает Цензор.НЕТ, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram рассказал, о чем общались лидері фракций.

Во время обсуждения, в частности, затронули вопрос ведения локдауна на новогодние и рождественские праздники. По словам нардепа, участникам совещания даже показывали графики.

"Есть базовый сценарий, однако все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучивают в Кабмине. Однако выглядит так, что здесь без вариантов", - написал Железняк.

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