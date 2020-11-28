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По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем
Главы фракций Верховной Рады общались с главой Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Как передает Цензор.НЕТ, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram рассказал, о чем общались лидері фракций.
Во время обсуждения, в частности, затронули вопрос ведения локдауна на новогодние и рождественские праздники. По словам нардепа, участникам совещания даже показывали графики.
"Есть базовый сценарий, однако все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучивают в Кабмине. Однако выглядит так, что здесь без вариантов", - написал Железняк.
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+10 Прощай немытая раССея
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+7 Дмитро Черних #470343
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+6 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.11.2020 14:18
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А с учётом падения курса гривны ещё и меньше становятся.
Выпердки в вр, кму и оп решают только свои личные вопросы обогащения за счет людей.
Голимые яблоки сейчас, в сезон: 25-30 (бананы, бл., дешевле).
Виноград: 50 минимум.
Всякие чаи, печенье и т.п. - по сравнению с весной рост 10-15%
Про коммуналку уже молчу...
https://twitter.com/DXujove
https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно
Та не може бути! Це просто співпадіння
https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
Состоялась первая сессия одесского горсовета нового созыва. И где маски, где полиция, где штрафы?