Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков

Правительство Зеленского предлагает парламенту несбалансированный проект Государственного бюджета на 2021, не учитывает насущные потребности на борьбу с коронавирусом и поддержку медиков. В то же время чиновники снова хотят увеличить финансирование силовиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко после завершения совещания лидеров фракций и руководства Верховной Рады.

"В условиях пандемии нет видения, каким будет фонд борьбы с ковидом на 2021, снова нет поддержки врачу, не решены вопросы страхования, доплат. Сегодня идет массовое увольнение врачей. Но в то же время добавляется 2 миллиарда прокуратуре. МВД у нас уже "государство в государстве". Создается абсолютно полицейское государство, а не социальное. Этот бюджет не может быть принят", - отметила Геращенко.

В то же время она прогнозирует, что некоторые другие фракции готовы будут дать голоса за этот проект бюджета.

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"Что касается РРО и ФЛП - напомню, что эту проблему создал непосредственно руководитель профильного комитета Гетманцев. Все эти законы были подписаны Зеленским. Они сначала героически проблему создали, а теперь авторством Зеленского хотят ее героически решить", - отметила Геращенко.

"Но те законопроекты от Офиса президента не решают проблемы ФЛП, не соответствуют тем требованиям, с которыми малый, средний и микро бизнес обращается и апеллирует к власти. В Верховной Раде есть зарегистрированные компромиссные законопроекты, которые соответствуют требованиям малого и среднего бизнеса: откладывается введение тотальных драконовских штрафов и тотальной фискализации", - также подчеркнула Геращенко.

При этом она отметила, что фракция "ЕС" готова пойти на компромисс в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса через законопроекты по выплатам 8000 гривен на компенсации, налоговым каникулам. "Мы готовы это поддерживать, но на фракции мы подробно изучим эти законопроекты и возможно внесем наши предложения по доработке", - пояснила нардеп.

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Она также подчеркнула, что "ЕС" считает наиболее сбалансированными и компромиссными для принятия законопроекты о е-декларировании, подготовленные парламентской рабочей группой.

"Что касается законов о декларировании, мы настаиваем на том, что есть рабочая группа, которая наработала соответствующее законодательство, которое соответствует европейским практикам, видению парламента. Законопроекты Зеленского - это просто попытка, чтобы автором был Зеленский. Этот законопроект не является компромиссным. Поэтому наше видение: должны быть зарегистрированы законопроекты рабочей группы и мы готовы голосовать за них", - сказала Геращенко.

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