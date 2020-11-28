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Новости Бюджет-2021
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Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков

Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год

Правительство Зеленского предлагает парламенту несбалансированный проект Государственного бюджета на 2021, не учитывает насущные потребности на борьбу с коронавирусом и поддержку медиков. В то же время чиновники снова хотят увеличить финансирование силовиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко после завершения совещания лидеров фракций и руководства Верховной Рады.

"В условиях пандемии нет видения, каким будет фонд борьбы с ковидом на 2021, снова нет поддержки врачу, не решены вопросы страхования, доплат. Сегодня идет массовое увольнение врачей. Но в то же время добавляется 2 миллиарда прокуратуре. МВД у нас уже "государство в государстве". Создается абсолютно полицейское государство, а не социальное. Этот бюджет не может быть принят", - отметила Геращенко.

В то же время она прогнозирует, что некоторые другие фракции готовы будут дать голоса за этот проект бюджета.

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"Что касается РРО и ФЛП - напомню, что эту проблему создал непосредственно руководитель профильного комитета Гетманцев. Все эти законы были подписаны Зеленским. Они сначала героически проблему создали, а теперь авторством Зеленского хотят ее героически решить", - отметила Геращенко.

"Но те законопроекты от Офиса президента не решают проблемы ФЛП, не соответствуют тем требованиям, с которыми малый, средний и микро бизнес обращается и апеллирует к власти. В Верховной Раде есть зарегистрированные компромиссные законопроекты, которые соответствуют требованиям малого и среднего бизнеса: откладывается введение тотальных драконовских штрафов и тотальной фискализации", - также подчеркнула Геращенко.

При этом она отметила, что фракция "ЕС" готова пойти на компромисс в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса через законопроекты по выплатам 8000 гривен на компенсации, налоговым каникулам. "Мы готовы это поддерживать, но на фракции мы подробно изучим эти законопроекты и возможно внесем наши предложения по доработке", - пояснила нардеп.

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Она также подчеркнула, что "ЕС" считает наиболее сбалансированными и компромиссными для принятия законопроекты о е-декларировании, подготовленные парламентской рабочей группой.

"Что касается законов о декларировании, мы настаиваем на том, что есть рабочая группа, которая наработала соответствующее законодательство, которое соответствует европейским практикам, видению парламента. Законопроекты Зеленского - это просто попытка, чтобы автором был Зеленский. Этот законопроект не является компромиссным. Поэтому наше видение: должны быть зарегистрированы законопроекты рабочей группы и мы готовы голосовать за них", - сказала Геращенко.

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Автор: 

бюджет (4837) Геращенко Ирина (1627) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+19
Какой нарид такие и изменение в стране .
Если нарид голосует за это чмо , которое называет их страну проституткой , то какие изменение могут быть кроме деградации ?
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28.11.2020 15:02
+14
Амнезія це коли упороті ЗЕбобіки не пам'ятають що коли цьоця Іра була у корита ВВП України ріс що року а 4% а коли відійшла від корита то чомусь ВВП стало -5%,дивина тай годі)
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28.11.2020 15:03
+10
Не два миллиарда. А НА ДВА МИЛЛИАРДА БОЛЬШЕ, чем в этом году. Да у нас только один президент стоит два с половиной миллиарда в год.
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28.11.2020 15:04
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Правила форума Совет форумчан
2 миллиарда прокуратуре ? Вы шутите ? Сколько этих прокуроров есть тогда ? Это брильянтовые будут прокуроры ?
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28.11.2020 14:56 Ответить
Не два миллиарда. А НА ДВА МИЛЛИАРДА БОЛЬШЕ, чем в этом году. Да у нас только один президент стоит два с половиной миллиарда в год.
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28.11.2020 15:04 Ответить
зато видосики прикольные)
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28.11.2020 15:11 Ответить
Дорогие только в производстве. Лучше заказывать в Голливуде, дешевле будет.
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28.11.2020 15:28 Ответить
Но нарид это хавает ? Значить все ОК ?
Зачем давать тогда на образование этого народа или на медицину для этого народа ?
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28.11.2020 15:11 Ответить
Нарид не только хавает, но и горячо одобряет. Я вот тут недавно с ярким представителем этого нарида беседовал за рюмкой чая. Он мне говорит - "вот если бы тебя туда, ты точно так же воровал бы." Я говорю "нет, я честный, мне совесть не даст", а он мне "ну ты и лох, а я бы воровал". Так что да, если фотографов и актеров с массажистами в Раде поменять на строителей и сантехников, то ничего не изменится, будут воровать и дальше.
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28.11.2020 15:32 Ответить
Я в 1992 приехал в Дании и понял одну простую вещь , что если не поменять в украинцев менталитет с быдло-совдеповского на европейско- человеческий то ничего в Украине так и не измениться .
Не скажу что всех датчан , но большинство даже не думают о том что бы что-то вороват .
Их приоритет быть именно честным
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28.11.2020 15:40 Ответить
усе найкраще - мусорам..нічого у цій країні не змінюється..а цьоця Іра вже забула..мабуть якщо відганяють від корита, то це спричиняє важку амнезію..
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28.11.2020 14:56 Ответить
Какой нарид такие и изменение в стране .
Если нарид голосует за это чмо , которое называет их страну проституткой , то какие изменение могут быть кроме деградации ?
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28.11.2020 15:02 Ответить
а до того був розвиток..? то зазирніть у показники країни..вони є у відкритих джерелах..
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28.11.2020 15:09 Ответить
Кто это сказал , что был розвиток ?
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28.11.2020 15:12 Ответить
протилежність деградації є розвиток..якшо вже не шукати інших синонімів..
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28.11.2020 15:19 Ответить
МЛЯДЬ ! Статистика говорит о постоянном росте экономики за период каденции Порошенко, точно так же как сегодня та же статистика говорит о неуклонном провале все той же экономики. И сегодня ни одна **** - ЗЕЛЕНАЯ не может это опровергнуть. Им оставили страну с более чем со СТА ТРИДЦАТЬЮ мдрд.грн на казначейском счету, Зеленский умудрился только за ОДИН квартал потерять эти средства и на счету т.е.на 01.01.1920г. оказалось только лишь ТРИНАДЦАТЬ млрд.грн., а на сегодня денег вообще нет все в глубоком минусе.
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28.11.2020 15:20 Ответить
ужос..
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28.11.2020 15:24 Ответить
Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 3567
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28.11.2020 15:26 Ответить
покайся краще..бо брехня то гріх..хоча на батву це мабуть не розповсюджується..
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28.11.2020 15:33 Ответить
Так это не я дебила во власть привел. Вам и каяться. Смачного.
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28.11.2020 15:39 Ответить
справа не у персоналіях..але для сектантів то занадто важко..
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28.11.2020 15:59 Ответить
Да неужели? А вся история и статистика показывает совершенно обратное. Только зебилам этого никогда не понять, им зомбоящик заменил мозги и книги по истории. Им так "вкуснее" и легче жить. Тож смачного и не отвлекайся, потребляй свой продукт.
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28.11.2020 16:07 Ответить
навзаєм..
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28.11.2020 16:16 Ответить
Не, родимый. Свое дерьмо жуй сам. Вы этого хотели и к этому стремились."Только бы не Порох" уже забылось? Тож смачного.
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28.11.2020 16:18 Ответить
тільки не порох не дорівнює зеля..
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28.11.2020 16:27 Ответить
Да неужели? Это в какой такой логике? А ну-ка напомни, гигант мысли, кто там в бюллетене был третьим во втором туре выборов? Или все-таки не было третьего? Тож теперь не петляйте так тупо. Бон аппетит.
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28.11.2020 16:36 Ответить
та я і на перший не ходив..
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28.11.2020 16:39 Ответить
Тем более -- конченный дебил. Ты свой голос добросовестно просрал. Чего теперь не доволен? Тем более --тжри теперь свое дерьмо и не обляпайся. .Смачного.
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28.11.2020 16:41 Ответить
дякую..з шулерами коли не будь у карти грав..? можеш не відповідати..
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28.11.2020 16:47 Ответить
Я кому отвечать? Пустому месту без голоса и без ответственности? Смачного. Существуй дальше.
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28.11.2020 16:50 Ответить
секта це треш..не хай щастить..
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28.11.2020 16:53 Ответить
Ірина Геращенко після наради голів фракцій: У проєкті бюджету на 2021 рік "забули" про пандемію, зате щедро фінансують силовиків - Цензор.НЕТ 9384
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28.11.2020 15:42 Ответить
шо було, то було..але падіння можна пояснити не лише провтиками влади..сьогоднішньої та попередньої..
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28.11.2020 16:04 Ответить
Да нежели? ВВП рос, зарплаты росли, уровень бедности и безработицы падал, новые заводы строились, безвиз и т.д. Только вам дебилам этого казалось очень мало. Вам хотелось всего и сразу, вам нужен был волшебник или золотая рыбка. Вот вы и выбрали свою "золотую куклу" за все хорошее и против всего плохого. Не доволен своим прикольным выбором? Тож смачного теперь.
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28.11.2020 16:13 Ответить
новиє заводи.. ВВП..навіть до рівня 2013 не вийшли..мільйони працездатних на заробітках..реанімація мертвяка..придушення добровольчого та волонтерського рухів.. і.т.д повний треш у вас у голові..
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28.11.2020 16:25 Ответить
А можно по подробнее что в стране случилось в конце 2013 и начале 2014 года. Может случилось что? И поподробнее про "придушення добровольчого та волонтерського рухів". И с фактами, а не тупой пиз.....ж. Особенно у Рифа с Лисой расспроси, брехун.
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28.11.2020 16:38 Ответить
звісно..усі навколо брешуть крім адептів секти..і ніхто батальйони не забороняв і волонтерів не переставали у зону пускати і ніхто не засуджував військових за "злочини" проти мирних сепарів, бо війни де-юре немає..усе брехні..тобі треба - шукай..
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28.11.2020 16:45 Ответить
Тупой пи.....н. Еще раз -- к Рифу с Лисой сходи, убогий. Они тебе расскажут и про добровольцев, и про баты на передке, и про добровольцев. И про приведенного вами к власти манкурта. Может и поумнеешь, хотя я сильно в этом сомневаюсь.
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28.11.2020 16:49 Ответить
тобі скільки рочків..?
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28.11.2020 16:52 Ответить
Статистика каже

Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 1807
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28.11.2020 15:21 Ответить
А що Вам не подобається? На графіку добре видно як в кінці 19-го епоха бідності пішла на спад. 😁
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28.11.2020 15:51 Ответить
Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 324
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28.11.2020 15:22 Ответить
Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 3723
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28.11.2020 15:25 Ответить
Ірина Геращенко після наради голів фракцій: У проєкті бюджету на 2021 рік "забули" про пандемію, зате щедро фінансують силовиків - Цензор.НЕТ 5308
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28.11.2020 15:31 Ответить
Так и надо ! Голосование по приколу не может пройти без наказания !
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28.11.2020 15:33 Ответить
От якби упоротих зебілів заставили дивитися ті показники а не новини Г+Г
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28.11.2020 15:13 Ответить
воно усім не завадить..особливо адептам секти "свідків покращення прямо сьогодні по-новому"..
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28.11.2020 15:21 Ответить
В какой-то степени ты таки прав, но покажи мне еще такую страну, такую нацию, которая бы выжила после такого катаклизма как ГОЛОДОМОР, причем не один, а сначала в 1920-21 г.г., потом 1932-33 г.г. - унесший жизни более ШЕСТИ млн. УКРАИНЦЕВ и голод 1946-47 г.г. Наша нация выстояла и таки добилась независимости от самой людоедской империи всех времен и народов - Московии. Я не говорю уже о тех колоссальных утратах на войне 1939-45 г.г. Поэтому не стоит говорить о том, о чем мало что знаешь, тем более о глубинных причинах просшедшего.
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28.11.2020 15:13 Ответить
Финляндия, страны Балтии , они меньше пострадали ? Да эти же поляки .
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28.11.2020 15:17 Ответить
Тому що після 1917 р. позбулись московського ярма !!)))
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28.11.2020 15:24 Ответить
А с 1944 были они в русском раю , что ли ?
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28.11.2020 15:34 Ответить
звісно..ніхто нічого не розуміє..і є безліч виправдань..
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28.11.2020 15:23 Ответить
Амнезія це коли упороті ЗЕбобіки не пам'ятають що коли цьоця Іра була у корита ВВП України ріс що року а 4% а коли відійшла від корита то чомусь ВВП стало -5%,дивина тай годі)
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28.11.2020 15:03 Ответить
ріст який обумовлено зростанням цін..? це було дійсно круто..як і зламаний хребет олігархату та корупції..ахмет досі оговтатись не може, а табуни топових сепарів досі гниють по тюрмах та уранових копальнях..реформовані судді - непідкупні, чиновництво бідне, але піклуєть про простий люд..не ість, не спить, пашуть шо воляки..заробітчани ломляться до дому..кацапів вигнали з Криму та Донбасу..
і раптово усі пішло шкереберть..таку країну дали на відкуп зєлі..
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28.11.2020 15:17 Ответить
цікава логіка ідіота. Якому було недостатньо "боротьби з сепарами" і тому він пішов і проголосував за сєпарів.
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28.11.2020 15:37 Ответить
то ваш брат з логікою дійсно не товаришує..
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28.11.2020 15:58 Ответить
готовятся к худшему, к майданам. думают что это им поможет.
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28.11.2020 15:03 Ответить
Как там Медведчук и Новинский, с которыми Геращенко на фото обнимается?
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28.11.2020 15:07 Ответить
"обнимаєтся" с Геращенко а коалиция у ОПЗЖ с зебилами. Как так?
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28.11.2020 15:16 Ответить
Держава в страпоні
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28.11.2020 15:11 Ответить
Навряд чи фінансують військо.
Скоріш за все, мілітонів та гвардію.
СБУ та прокурорвів.
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28.11.2020 15:17 Ответить
Зеленая сопливая мразота готовится к Мадану, а он будет уже весной. Заколебали уже эти олигархи, коррупция и мародореские тарифы. При триждыпроклятом Порошенко были субсидии которые покрывали до 80% тарифов ЖКХ, у людей оставалось бабло на поддержку малого/среднего бизнеса. Уряди Яценюка, Гройсмана самые социальные за всю историю Украины.
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28.11.2020 15:24 Ответить
Тебя зебилы щас залайкают😁
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28.11.2020 15:53 Ответить
Все предыдущие с Банковой тоже думали, в первую очередь, о своей заднице, о особенно зэк шапкокрад, но его это не спасло от народного суда, об этом не должен забывать и шут.
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28.11.2020 15:34 Ответить
Іриночко, а шо ж ви самі голосуєте і за штрафи за маски, і за РРО?
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28.11.2020 15:35 Ответить
Зеленое чмо по стопам шапкокрада пошло так
тропа на ростов страусами уже проложена.
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28.11.2020 15:40 Ответить
Геращенко хамка ещё та.. как богословская..и обе кумарят аж до безобразия..
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28.11.2020 15:43 Ответить
Без механізмів забезпечення якості кадрів це розпил бюджетів. Починати треба зі зв'язків генералітету з криміналітетом та політиками. Потім така ж вимога до діючих та минулих співробітників офіцерського складу (кришування, надання інсайдерською інформації озг).
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28.11.2020 16:08 Ответить
Позорище какое то,дожились до ручки.
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28.11.2020 16:48 Ответить
А хіба то не ви призначили суддям прокурорам і мусорні захмарну платню ? То себе було не видно?
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28.11.2020 17:06 Ответить
"В то же время чиновники снова хотят увеличить финансирование силовиков."



В любой непонятной ситуации финансируй силовиков и будешь делать что душе угодно. ***** с младшим братом ************** не дадут соврать.
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28.11.2020 17:43 Ответить
 
 