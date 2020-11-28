Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

Кабинет Министров не поддержал инициированное министерством здравоохранения увеличение объемов финансирования медицины в проекте Государственного бюджета на 2021 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга.

По словам Степанова, на заседании правительства он не поддержал проект госбюджета.

Отмечается, что представленный Минздравом бюджетный запрос учитывает реальную стоимость медицинских услуг и существенное повышение зарплат медиков.

"В частности, по расчетам Минздрава, заработная плата врачей после интернатуры должна составлять 22-23 тыс. грн, среднего медицинского персонала - 17-18 тыс. грн, младшего медперсонала - не менее 12 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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