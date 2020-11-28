На следующей неделе Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования, - Арахамия

Верховная Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На следующей неделе мы должны принять в первом чтении и в целом какую-то версию, компромиссную, законопроекта о возобновлении электронного декларирования", - сказал он.

При этом на вопрос, какой именно будет эта версия, политик уточнил, что консенсус между фракциями будет найден до понедельника.

"Там есть несколько несогласованных моментов. Нужно найти их, чтобы не выходить в зал на длительную дискуссию", - добавил он.

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