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Новости
2 061 30

На следующей неделе Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования, - Арахамия

На следующей неделе Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования, - Арахамия

Верховная Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На следующей неделе мы должны принять в первом чтении и в целом какую-то версию, компромиссную, законопроекта о возобновлении электронного декларирования", - сказал он.

При этом на вопрос, какой именно будет эта версия, политик уточнил, что консенсус между фракциями будет найден до понедельника.

"Там есть несколько несогласованных моментов. Нужно найти их, чтобы не выходить в зал на длительную дискуссию", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский. ФОТО

Автор: 

ВР (29233) Арахамия Давид (988) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+10
Компромиссный с кем. С коррупционерами?
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28.11.2020 16:40
+8
Компромісні закони нікому не потрібні. Потрібна казнь суддів КСУ на Майдані, і розстріл всіх причетних до скасування відповідальності за корупцію!
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28.11.2020 16:13
+5
знаємо ми оті "компроміси" слууроди+матьки+жопозарашу...
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28.11.2020 16:22
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арахамію кличуть в санітари до ковідних пацієнтів.
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28.11.2020 16:13 Ответить
Компромісні закони нікому не потрібні. Потрібна казнь суддів КСУ на Майдані, і розстріл всіх причетних до скасування відповідальності за корупцію!
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28.11.2020 16:13 Ответить
зебілів стрілять будем?
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28.11.2020 16:55 Ответить
Кто?
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28.11.2020 17:07 Ответить
Ігор, чому "казнь", а не страта?
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28.11.2020 18:31 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1332277047281012738 27 ****.

Зараз транслюють київраду - від слуг народу такий сброд понабирали, вже якихось з алкоголиків з найближчого бару - на їх фоні коля тіщенка і арахамії виглядають як Шон Конері. Добре хоч, що цього лайна - меншість. Скоро вже не те що не обирати, бити будуть прямо на вулиці.
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28.11.2020 16:16 Ответить
знаємо ми оті "компроміси" слууроди+матьки+жопозарашу...
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28.11.2020 16:22 Ответить
Кароч, опять мутняки-договорняки с поправками... своим - всё, врагам (конкурентам на власть) и простым смертным - по всей строгости ЗАКОНА...
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28.11.2020 16:33 Ответить
"...A plague on both your houses..." (с)
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28.11.2020 16:35 Ответить
Компромиссный с кем. С коррупционерами?
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28.11.2020 16:40 Ответить
очевидно, - для компромисса нужны, минимум, две стороны)
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28.11.2020 16:56 Ответить
Корупционеры они сами. А компромис у ни с "предполагаемым" народом.
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28.11.2020 19:40 Ответить
Компроміс з Злодіями? Жах!
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28.11.2020 19:50 Ответить
Компроміс: "У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так." /Золотой теленок/
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28.11.2020 16:50 Ответить
Компромисснный МВФ и ЕС не пройдёт.Нужны посадки,а не болтовня всех и вся.
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28.11.2020 16:52 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/padinnja-ekonomiki-na-rivni-pershogo-roku-rosijskogo-vtorgnennja.html У вас, зедебілів, падіння економіки на рівні першого року російського вторгнення (2014року) - це гарна новина. Після того, як Яник пограбував країну і втік, після того, як Росія напала, після того, як ввела економічне ембарго на всі товарні групи України і перекрила транзит для наших товарів. А потім після того, як фізично захопила і знищила 20% нашої промисловості.
От у зелених тормозів те саме зараз тільки без Росії. Хуже нє будєт. Главное человек хороший. Порошенко ваш лучше бил штолє?
Ну так, був кращим. При ньому нас принаймні тоді підтримав МВФ. Бо він зміг переконати іноземців, що ми не папуаси з пір'ям в сраці, а цивілізовані люди. А ваш дебіл юморний - не зміг. Але якщо в кіно Вова посилав МВФ у сраку, то тут МВФ послав в сраку Вову. Все виявилося навпаки.
В кіно коварні іноземці хотіли відібрати нашу землю і нас зробити рабами, а в житті МВФ Вові нормально сказали: треба більше зусиль для боротьби з олігархами, «в тому числі з тим, який вкрав гроші з Приватбанку».
МВФ виявився більше за боротьбу з олігархами, ніж простой парєнь із народа на лісапеті, який цього олігарха приймає в своєму кабінеті. Ну то МВФ покрутив пальцем у скроні і послав. Так, зелені, Порошенко кращий.
Кращий був і кращим є. Порошенко! в ситуації міжнародної заборони на поставки зброї в Україну! зумів! роздобути Джавеліни!, контрбатарейні радари! новітні безпілотники!
А ваш ідіот не може навіть кисень роздобути. Але найгірше, що ви - вперті віслюки, і краще оберете іншого мудака, аніж визнаєте помилку.
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28.11.2020 17:11 Ответить
Фотографы, водители и прочие кухарки хотят на-ть народ Украины, МВФ и ЕС. Понять, что это не получится, они не в состоянии, т.к. тупые.
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28.11.2020 17:02 Ответить
А примут, так по зелененькому - карантин..
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28.11.2020 17:06 Ответить
Что значит компромиссный?))))
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28.11.2020 17:06 Ответить
Компромиссный воров устроит а вот МВФ нет ,значит бабок не дадут ...
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28.11.2020 17:07 Ответить
Наступного тижня Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення е-декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7656
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28.11.2020 17:25 Ответить
У кого то еще есть сомнения, кто за этим всем стоит?
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28.11.2020 17:40 Ответить
і в цьому законі є----''умисне ненадання''-----суд ніколи не докаже,що ненадання інформації було навмисне------завжди кажуть--просто забув.Це ж сказав і бубочка,коли не вніс в декларацію 50000000 гр.А потім зелені ходили в футболках з написом---кожен має право на помилку.Саме тому за 5 років по тому закону посадили лише чотирьох.Це у них така лазівка-----закон є,а посадити нікого не можна--------''не умисне'' і все тут.
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28.11.2020 18:21 Ответить
Локдаун введут тогда, когда начнутся массовые выступления. Бежать Зеленскому некуда. Потому то что было при Януковиче покажется милой сказкой в рождественскую ночь. На этот хаос попрет россия. Ну а дальше, как Байден ляжет.. (с)
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28.11.2020 18:44 Ответить
думают мвф опять наманать
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28.11.2020 18:45 Ответить
а компромис, это как? е-декларацию подавать обязательно, но в ней можно немножко спи.....деть. или вещи любимые душой и телом, можно не декларировать. обьясните мне, что такое компромис с коррупционерами????????
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28.11.2020 19:04 Ответить
Похоже Арахамия совсем последние отстатки мозга потерял. Ну не понимает чувак , что приняв компромисный закон , он "получит" компромисный кредит МВФ. Тоесть нифуя Украина ни от кого кредитов не получит , а проценты по ОВГЗ придется поднимать как при Януковиче , если еще останутся такие идиоты , кто эти ОВГЗ купит. Это писец , какой *******. Ну и я дебил , что таких *******ов выбрал.
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28.11.2020 20:09 Ответить
американская газета штата Айова "Айова пост" пишет что мвф будет теперь давать кредиты Украине только сжатым воздухом.... а зеле и ермаку теперь разрешено бесплатно слушать паровозные и пароходные гудки....а арахамии как главе партии разрешено носить генеральские лампасы на кальсонах.... блин я юеух от дебилов!!!
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28.11.2020 23:09 Ответить
Арахамія - це як інформ дріжжі вкинуті в зливну яму . ОПа щось туди зливає, про щось мовчить , на щось натякає , а Цей за командою вкидє дріжжі - й панєслаааась !
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28.11.2020 21:25 Ответить
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с)
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28.11.2020 23:03 Ответить
 
 