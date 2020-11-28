На следующей неделе Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении е-декларирования, - Арахамия
Верховная Рада должна принять в целом компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в субботу после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций сообщил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
"На следующей неделе мы должны принять в первом чтении и в целом какую-то версию, компромиссную, законопроекта о возобновлении электронного декларирования", - сказал он.
При этом на вопрос, какой именно будет эта версия, политик уточнил, что консенсус между фракциями будет найден до понедельника.
"Там есть несколько несогласованных моментов. Нужно найти их, чтобы не выходить в зал на длительную дискуссию", - добавил он.
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https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1332277047281012738 27 ****.
Зараз транслюють київраду - від слуг народу такий сброд понабирали, вже якихось з алкоголиків з найближчого бару - на їх фоні коля тіщенка і арахамії виглядають як Шон Конері. Добре хоч, що цього лайна - меншість. Скоро вже не те що не обирати, бити будуть прямо на вулиці.
От у зелених тормозів те саме зараз тільки без Росії. Хуже нє будєт. Главное человек хороший. Порошенко ваш лучше бил штолє?
Ну так, був кращим. При ньому нас принаймні тоді підтримав МВФ. Бо він зміг переконати іноземців, що ми не папуаси з пір'ям в сраці, а цивілізовані люди. А ваш дебіл юморний - не зміг. Але якщо в кіно Вова посилав МВФ у сраку, то тут МВФ послав в сраку Вову. Все виявилося навпаки.
В кіно коварні іноземці хотіли відібрати нашу землю і нас зробити рабами, а в житті МВФ Вові нормально сказали: треба більше зусиль для боротьби з олігархами, «в тому числі з тим, який вкрав гроші з Приватбанку».
МВФ виявився більше за боротьбу з олігархами, ніж простой парєнь із народа на лісапеті, який цього олігарха приймає в своєму кабінеті. Ну то МВФ покрутив пальцем у скроні і послав. Так, зелені, Порошенко кращий.
Кращий був і кращим є. Порошенко! в ситуації міжнародної заборони на поставки зброї в Україну! зумів! роздобути Джавеліни!, контрбатарейні радари! новітні безпілотники!
А ваш ідіот не може навіть кисень роздобути. Але найгірше, що ви - вперті віслюки, і краще оберете іншого мудака, аніж визнаєте помилку.