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Кравчук о переговорах ТКГ по Донбассу: РФ постоянно пытается продвигать встречные условия, поэтому серьезных сдвигов к миру нет

Кравчук о переговорах ТКГ по Донбассу: РФ постоянно пытается продвигать встречные условия, поэтому серьезных сдвигов к миру нет

На переговорах по Донбассу делегация России блокирует все инициативы, кроме договоренности о режиме тишины, так как постоянно пытается продвигать встречные условия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не стоим на месте, определенное движение вперед есть. Это движение определяется основным решением, которое было принято ТКГ о всеобъемлющей тишине 22 июля. Но других серьезных сдвигов к миру нет. Другие вопросы - разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и т.д. - не решаются, потому что это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка - принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - объяснил Кравчук.

Он рассказал о своих переговорах с главой российской делегации Борисом Грызловым.

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"Я обратился к Грызлову, спросил, почему Россия не представляет своих предложений. Он почему-то сказал, что если это будет сделано Россией, то это, мол, вмешательство во внутренние дела Украины, и Россия не берет там активного участия. А это Украина попросила помочь решить конфликт на Донбассе, который является внутренней проблемой Украины. Я искал такое обращение (от Украины к России. - Ред.), мы его вместе с МИД не нашли", - отметил глава украинской делегации.

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. На эту просьбу глава делегации РФ Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Кравчук также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.

Также читайте: Украинская сторона заявила представителям РФ решительный протест в связи с гибелью на Донбассе военнослужащего Минкина, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95418) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+16
И не будет.
КАЦАПИЯ И КАЦАПО-ФАШИТСЫ ПОНИАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ИХ НУЖНО ПРИНУЖДАТЬ К МИРУ!
НУЖНО ВЫБИВАТЬ ПАДАЛЬ КАЦАПСКУЮ И БРАТЬ ГРАНИЦУ ПОД КОНТРОЛЬ!ТАК РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСЕ ТАК И БУДЕТ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ.ВООРУЖАТЬСЯ ДО ЗУБОВ НУЖНО!И ВЫЖДАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ!
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28.11.2020 20:53
+15
Нужна просто увидеть мир в глазах головореза и закончить войну в голове, от дурной старик, это же элементарно
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28.11.2020 20:47
+13
Тридцать лет балабольства озабоченных пустозвонов из США, Франции и РФ в минских угодах по Карабаху, пока их азербайджанцы с турками не выкинули на мороз.
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28.11.2020 20:49
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Командующий ВСУ о жителях Донбасса: в случае наступления будут "стрелять нам в спину" и "сливать информацию"

27 ноябрь 2020

Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донбассу будут «сливаться на ту сторону».
«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», - подчеркнул он.

Как жи ж так ? Зюзя, кравчуки и зажопы все время убеждают нас что там «наши люди»

Оказывается, что эти наши люди будут стрелять нам в спину

http://mozaika.dn.ua/ "Горловская мозаика"
http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=332081
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29.11.2020 13:07 Ответить
Новий дизайн сайту і не факт що мені подобається
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29.11.2020 13:47 Ответить
Леонід Макарович , я пам'ятаю як ви були секретарем кпу з ідеологічної роботи.Ваші виступи пам'ятаю при розпаді Союзу, як ви нападали на РУХ . Я не вірю , що ви стоїте на захисті інтересів України, якщо стоїте на захисті інтересів то тільки своїх.
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29.11.2020 13:58 Ответить
Нападал на рух, на Черновола и трындел про националистов
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29.11.2020 14:05 Ответить
Кравчук явно ошибается!
Просто надо заглянуть в глаз *****...
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29.11.2020 15:56 Ответить
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