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В Турции 18 иностранцев, в том числе граждан Украины, подозревают в причастности к незаконной торговле органами

В Турции 18 иностранцев, в том числе граждан Украины, подозревают в причастности к незаконной торговле органами
Фото: aa.com.tr

В Стамбуле арестованы пять иностранцев. В числе задержанных граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана.

Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниями 18 иностранцев, которые обратились в "комитет по этике" и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Анадолу".

В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны.

После допроса восемь человек отпущены на свободу, 10 человек предстали перед судом.

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В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде.

Автор: 

задержание (6675) Стамбул (211) трансплантация (155) Турция (3376) трансплантология (19)


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Топ комментарии
+4
Ненадо осуждать продавцов своих органов. Может у человека это единственная возможность приобрести айфон или расплатиться с быстрозаймами.
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28.11.2020 22:32
+4
Хороший списочек.

"Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана."
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28.11.2020 23:01
+1
есть спрос - будут и предложения...(((
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28.11.2020 22:06
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есть спрос - будут и предложения...(((
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28.11.2020 22:06 Ответить
почем свой ливер продашь?
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28.11.2020 23:10 Ответить
продам тухес соседа
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29.11.2020 14:06 Ответить
видно шо еврей.
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29.11.2020 14:57 Ответить
А ты тесты на ковид уже сдавал?
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28.11.2020 23:15 Ответить
Ливер свой продать хотят люди,вот такие реалии
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28.11.2020 22:11 Ответить
Молодцы турки!
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28.11.2020 22:25 Ответить
Ненадо осуждать продавцов своих органов. Может у человека это единственная возможность приобрести айфон или расплатиться с быстрозаймами.
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28.11.2020 22:32 Ответить
Да, именно так к нам сейчас и относятся, судя по активному движению в трансплантации.
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28.11.2020 23:09 Ответить
Я в Украине живу. А шо такое?
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28.11.2020 23:17 Ответить
Хороший списочек.

"Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана."
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28.11.2020 23:01 Ответить
А якщо я запропоную таке ,жорстоке, торгашів людськими органами продавати на органи. Я думаю що це на 100 процентів подіє. Зловили , що продаєш людьські органи, 50 відсотків з тебе печінки, або нирка і т.д. .
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29.11.2020 13:43 Ответить
навіщо такі напівміри? різать, то вже різать.
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29.11.2020 16:06 Ответить
 
 