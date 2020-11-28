В Турции 18 иностранцев, в том числе граждан Украины, подозревают в причастности к незаконной торговле органами
В Стамбуле арестованы пять иностранцев. В числе задержанных граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана.
Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниями 18 иностранцев, которые обратились в "комитет по этике" и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "Анадолу".
В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны.
После допроса восемь человек отпущены на свободу, 10 человек предстали перед судом.
В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде.
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