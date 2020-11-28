Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины. ДОКУМЕНТ
Россия в 2003 году присоединилась к первой в истории Совместной декларации государств-членов ООН относительно Голодомора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter миссии Украины в ООН.
Отмечается, что среди подписантов Совместной декларации государств-членов ООН относительно Голодомора 2003 года - Сергей Лавров, действующий глава МИД РФ и тогдашний постпред Российской Федерации при ООН.
"За пределами горькой иронии", - констатируют в миссии и прилагают к твиту документ.
Напомним, в субботу, 28 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодоморов. По всей стране прошла акция "Зажги свечу".
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https://twitter.com/syhiv25 Екс-Староста Сихова https://twitter.com/syhiv25 @syhiv25 https://twitter.com/syhiv25/status/1332430543955369989 23 ч
Завтра НАТО будет праздновать свое 60-летие.
У нас также нашлись люди, которые захотели отметить этот юбилей, но по-своему. Они решили рассказать публике не о том, почему Северо-Атлантический альянс - это хорошо, а о том, почему это плохо. Для Украины.
Сделано это было ни где-нибудь, а, используя советскую пропагандистскую терминологию, в самом "логове НАТО" - в Брюсселе, где, как известно, располагается штаб-квартира Североатлантическогоальянса.
На днях в столице Бельгии состоялась презентация книги "Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?", выпущенной на английском и русском языках. Это коллективный труд Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Сергея Гриневецкого.
https://twitter.com/huntakit7 Сергій Васильківський https://twitter.com/huntakit7 @huntakit7 https://twitter.com/huntakit7/status/1332779034363752449 51 мин
Одного із них Зеленський учора призначив головою Одеської ОДА
вместе с ****** доведут до ручки.
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