Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины. ДОКУМЕНТ

Россия в 2003 году присоединилась к первой в истории Совместной декларации государств-членов ООН относительно Голодомора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter миссии Украины в ООН.

Отмечается, что среди подписантов Совместной декларации государств-членов ООН относительно Голодомора 2003 года - Сергей Лавров, действующий глава МИД РФ и тогдашний постпред Российской Федерации при ООН.

"За пределами горькой иронии", - констатируют в миссии и прилагают к твиту документ.

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Напомним, в субботу, 28 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодоморов. По всей стране прошла акция "Зажги свечу".