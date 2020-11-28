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Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины. ДОКУМЕНТ

Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины. ДОКУМЕНТ

Россия в 2003 году присоединилась к первой в истории Совместной декларации государств-членов ООН относительно Голодомора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter миссии Украины в ООН.

Отмечается, что среди подписантов Совместной декларации государств-членов ООН относительно Голодомора 2003 года - Сергей Лавров, действующий глава МИД РФ и тогдашний постпред Российской Федерации при ООН.

"За пределами горькой иронии", - констатируют в миссии и прилагают к твиту документ.

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Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины 01
Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины 02

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодоморов. По всей стране прошла акция "Зажги свечу".

Автор: 

Голодомор (1055) Лавров Сергей (2292) ООН (4163)


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Топ комментарии
+23
Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины - Цензор.НЕТ 6932
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28.11.2020 22:38
+13
Підпис кацапів нічого не вартий.
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28.11.2020 22:43
+13
Россия когда-то и расстрел польских офицеров признавала, а сейчас заднюю вклюсила. Кацапам верить - себя не уважать.
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28.11.2020 22:54
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Як давно це було... А ніби ще вчора.
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28.11.2020 22:34 Ответить
шо,привычно переобуваться на коленях?
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28.11.2020 22:48 Ответить
Гадаю, мається на увазі - що з того що кацапи там щось підписали.
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28.11.2020 22:59 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3233863/0192149b-88dc-717e-95b7-e930e1927d0c
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28.11.2020 23:01 Ответить
А ні что, це ще раз підтверджує які мудаки мешкають за порєбріком.
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28.11.2020 22:52 Ответить
Коняка скаже , що того дня ,йому в овес щось підмішали і він цього не підписував !!))
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28.11.2020 22:35 Ответить
Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины - Цензор.НЕТ 6932
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28.11.2020 22:38 Ответить
Та вони вже тоді виношували плани покріпачення українців.
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28.11.2020 22:39 Ответить
Цим планам вже понад 360 років,ще з часів Хмеля !!)))
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28.11.2020 22:42 Ответить
Не удивительно, подобная практика тоже была на территории России, по усмирению крестьянства и попытка все отобрать и загнать в колхозы, но сейчас у них Сталин снова великий гений руководства
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28.11.2020 22:40 Ответить
Не только у них, но и у многих у нас.
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28.11.2020 23:01 Ответить
неудивительно
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29.11.2020 12:15 Ответить
я сам то знаю, но нет возможности исправлять ошибки
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30.11.2020 14:03 Ответить
Дикари признали вину?
Не может быть!
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28.11.2020 22:43 Ответить
ну да...потом будете признавать преступления *********-калантарянского режима...
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28.11.2020 22:47 Ответить
Підпис кацапів нічого не вартий.
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28.11.2020 22:43 Ответить
https://twitter.com/syhiv25

https://twitter.com/syhiv25 Екс-Староста Сихова https://twitter.com/syhiv25 @syhiv25 https://twitter.com/syhiv25/status/1332430543955369989 23 ч

Завтра НАТО будет праздновать свое 60-летие.
У нас также нашлись люди, которые захотели отметить этот юбилей, но по-своему. Они решили рассказать публике не о том, почему Северо-Атлантический альянс - это хорошо, а о том, почему это плохо. Для Украины.

Сделано это было ни где-нибудь, а, используя советскую пропагандистскую терминологию, в самом "логове НАТО" - в Брюсселе, где, как известно, располагается штаб-квартира Североатлантическогоальянса.
На днях в столице Бельгии состоялась презентация книги "Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?", выпущенной на английском и русском языках. Это коллективный труд Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Сергея Гриневецкого.
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28.11.2020 23:02 Ответить
https://twitter.com/huntakit7

https://twitter.com/huntakit7 Сергій Васильківський https://twitter.com/huntakit7 @huntakit7 https://twitter.com/huntakit7/status/1332779034363752449 51 мин

Одного із них Зеленський учора призначив головою Одеської ОДА
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28.11.2020 23:03 Ответить
ну,как раиське пофиг на ту армению,так и калантаряну пофиг,что с расейкой будет .
вместе с ****** доведут до ручки.
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28.11.2020 22:45 Ответить
Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України - Цензор.НЕТ 7925
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28.11.2020 22:49 Ответить
Россия когда-то и расстрел польских офицеров признавала, а сейчас заднюю вклюсила. Кацапам верить - себя не уважать.
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28.11.2020 22:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5Pmg_fWtKMY

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28.11.2020 22:57 Ответить
Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України - Цензор.НЕТ 6610
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28.11.2020 23:56 Ответить
Ну теперь расея от той подписи,наверное, отказалась....хотя она и так себя,этой подписью, ничем не признала виновной....
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29.11.2020 04:14 Ответить
тюуууу, та мало що вони колись там десь підписували.... Чи як тепер модно писати в мережі: "Ви нЄ панімаєтє - ето другоє!"
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29.11.2020 05:21 Ответить
щодо опуса. яке представило тріо в Брюсселі. Писав, ясна річ тютюнник "історик" ще той. Цікаво, а хто був спонсором. Петро відпадає-він сам харчувався біля регіонів. Смисл опусу нікому не потрібен. все теж саме що в опусах друга тютюнника Мединського - головного експерта росії з історії. скоріш за все він і виплатив "авторські".Їх обєднує те, що вони попаданці - хочуть попасти назад в історію (як у фільмі назад в майбутнє)
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29.11.2020 06:37 Ответить
Подобные преступления не имеют срока давности...
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29.11.2020 09:29 Ответить
 
 