Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют
Жители Инкермана выступают против решения оккупационный властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Уточняется, что подконтрольные Кремлю власти Севастополя заканчивают укладывать водовод от озера в старом Инкерманском карьере до Севастополя. Забрать воду из карьера решили из-за острого дефицита водных ресурсов. Так, российские чиновники объявили водоемы вокруг Севастополя резервным источником водоснабжения.
Трубу для забора воды опустили в озеро прямо у пляжа и мостков для купания, потом провели наверх вдоль дороги. Местные жители недовольны решением властей забрать воду из озера. На спуске активисты прикрепили к столбам листовку с надписью "Люди, это же наш Крым". Активисты прокомментировали решение властей: "Однозначно против", "Когда работал на карьере, там был источник, за день набиралось 10-15 сантиметров воды. Если выкачают, не знаем, когда снова наберется", "Выше по горам - Первомайская свалка. Говорят, фильтрат оттуда просачивается в озеро. А теперь - пить?". Жители опасаются, что после устройства водовода российские власти Севастополя запретят использовать озеро как место отдыха.
Озеро, из которого российские власти хотят забрать воду, имеет карьерное происхождение. Оно образовалось после взрывных работ в 60-х годах прошлого века. При этом вода затопила древние штольни каменоломен, в которых, по мнению историков, трудился в I веке святой Климент папа Римский. Возраст карьера превышает 2000 лет. Историки предполагают, что карьер был основан строителями Херсонеса на границе IV и V веков до нашей эры. По легенде Святой Климент указал место для копки родника, из которого пополняется озеро.
С конца прошлого века озеро было любимым местом отдыха жителей Инкермана. Глубина водоема - до 20 метров.
Напомним, в конце августа российские власти Севастополя сообщили, что в Чернореченском водохранилище, которое обеспечивает город водой, осталось 22 млн 500 тысяч кубометров воды, что составляет примерно третью часть от общего объема.
В октябре власти объявили режим повышенной готовности из-за дефицита воды, а оккупационный глава правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воды городу хватит еще на три месяца. Чтобы решить проблему вододефицита, власти планируют построить трубопровод для переброски воды из Кадыковского карьера, из озера у горы Гасфорта и возвести водозабор на реке Бельбек. Правительство России уже выделило на эти проекты несколько миллиардов рублей.
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"...Севастопольский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданских служащих Черноморского флота против Пенсионного фонда России за отказ засчитать им трудовой стаж, заработанный в украинский период..."
Предателей снова прокинули. И по делом.
Всьо по дєлом
"... В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды..."
"... «Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе..."
"... В Крыму воду из крана теперь называют «квасом» ..."
"Медведь всю жизнь не моется, а его все боятся!"😝
А вот остальные 2,5 миллиона понаехали , на них расчитано не было .
Пора бы и по одёжке протягивать ножки . Тем более , сохнет не только Крым , но и весь Юг .
А про опреснение - это ерунда . Денег уже нет , и держаться уже смысла нет .
Время вышло ...
Нияра Сейдаметова А Вы наверное в частном доме проживаете и скважина своя имеется,советовать же всегда легче!Интересно кто нам будет компенсировать ежедневные затраты на закупку воды в водоматах,для всех нужд,так как подаваемая вода не пригодна для приготовления пищи,питья,а зачастую для стирки и гигиенических процедур!Я не знаю кто может стирать в ржавой воде,а тем более мыться!
Правда ваша, але, на жаль, про Україну так не скажеш. В Україні президент, прости господи, вперто шукає миру в очах маніяка, має бзік на дорогах, відосіках і важких наркотиках. Армія і захист країни - то не його парафія. І якщо РФ спробує пробити шлях до Криму, а вона колись спробує, Україна раптом виявится "не готова", як завжди. Максимум вийде відос "Нє, ну хто ж знав, що брехуну і вбивці віри не ма?"
Пийте мочу!
Україні потрібно запустити гуманітарну допомогу для Криму під назвою: "ВОДА В ОБМІН НА ЗЕМЛЮ!" Тобто весь Крим ДЕОКУПОВУЄТЬСЯ, ДЕМІЛІТАРИЗУЄТЬСЯ і знову є в складі України, а в обмін - туди затікає дніпровська вода! ПрошчЄ-прастова!
а от заповнити це море лише Москаль допоможе.....
космический туалет - в каждый дом!
"жителям инкермана" треба було бути проти повернення "в родную гавань". А зараз жителів Інкермана ніхто не питає і не збирається.