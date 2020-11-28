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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют

Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют

Жители Инкермана выступают против решения оккупационный властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Уточняется, что подконтрольные Кремлю власти Севастополя заканчивают укладывать водовод от озера в старом Инкерманском карьере до Севастополя. Забрать воду из карьера решили из-за острого дефицита водных ресурсов. Так, российские чиновники объявили водоемы вокруг Севастополя резервным источником водоснабжения.

Трубу для забора воды опустили в озеро прямо у пляжа и мостков для купания, потом провели наверх вдоль дороги. Местные жители недовольны решением властей забрать воду из озера. На спуске активисты прикрепили к столбам листовку с надписью "Люди, это же наш Крым". Активисты прокомментировали решение властей: "Однозначно против", "Когда работал на карьере, там был источник, за день набиралось 10-15 сантиметров воды. Если выкачают, не знаем, когда снова наберется", "Выше по горам - Первомайская свалка. Говорят, фильтрат оттуда просачивается в озеро. А теперь - пить?". Жители опасаются, что после устройства водовода российские власти Севастополя запретят использовать озеро как место отдыха.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ. ФОТОрепортаж

Озеро, из которого российские власти хотят забрать воду, имеет карьерное происхождение. Оно образовалось после взрывных работ в 60-х годах прошлого века. При этом вода затопила древние штольни каменоломен, в которых, по мнению историков, трудился в I веке святой Климент папа Римский. Возраст карьера превышает 2000 лет. Историки предполагают, что карьер был основан строителями Херсонеса на границе IV и V веков до нашей эры. По легенде Святой Климент указал место для копки родника, из которого пополняется озеро.

С конца прошлого века озеро было любимым местом отдыха жителей Инкермана. Глубина водоема - до 20 метров.

Напомним, в конце августа российские власти Севастополя сообщили, что в Чернореченском водохранилище, которое обеспечивает город водой, осталось 22 млн 500 тысяч кубометров воды, что составляет примерно третью часть от общего объема.

В октябре власти объявили режим повышенной готовности из-за дефицита воды, а оккупационный глава правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воды городу хватит еще на три месяца. Чтобы решить проблему вододефицита, власти планируют построить трубопровод для переброски воды из Кадыковского карьера, из озера у горы Гасфорта и возвести водозабор на реке Бельбек. Правительство России уже выделило на эти проекты несколько миллиардов рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров

Автор: 

Крым (26373) город Севастополь (1760) вода (918)


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Топ комментарии
+77
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 5694
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28.11.2020 22:54
+72
Классные новости.

"...Севастопольский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданских служащих Черноморского флота против Пенсионного фонда России за отказ засчитать им трудовой стаж, заработанный в украинский период..."


Предателей снова прокинули. И по делом.
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28.11.2020 22:59
+68
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 7925
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28.11.2020 22:58
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Правила форума Совет форумчан
С биотуалетов прекрасная вода, и совсем не дорого, осталось просто привезти и слить в хранилище.
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28.11.2020 22:54 Ответить
Ту кацапы уже выпили...
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28.11.2020 22:56 Ответить
недорого
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29.11.2020 12:05 Ответить
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 5694
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28.11.2020 22:54 Ответить
Как всегда, эта гифка в тему))
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28.11.2020 22:56 Ответить
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 7925
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28.11.2020 22:58 Ответить
Нє пєрєжівай, Андрюшка, краще вичавлюй із себе кацапа.
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28.11.2020 23:24 Ответить
Але лише у туалеті!
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28.11.2020 23:26 Ответить
Весело пляшут бабы. А сейчас им подмыться нечем и их закисшие слипшиеся мочалки воняют на всю округу.
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28.11.2020 23:26 Ответить
Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 6980Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 5232
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28.11.2020 23:48 Ответить
🤣
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29.11.2020 12:06 Ответить
Дождь вызывают?!😜
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28.11.2020 23:03 Ответить
Дикари танцами вызывают дождь. Но что-то напутали и с неба летят только камни.
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28.11.2020 23:08 Ответить
Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком... Деякі з цих "танцюристів" можливо вже проходять службу десь в Сибірі чи Чечні.
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29.11.2020 11:37 Ответить
Ну для именно этих жителей камни с неба оказались трубой сбоку...
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28.11.2020 22:55 Ответить
А як раділи що житимуть без біндер.
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 3368
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28.11.2020 22:59 Ответить
Классные новости.

"...Севастопольский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданских служащих Черноморского флота против Пенсионного фонда России за отказ засчитать им трудовой стаж, заработанный в украинский период..."


Предателей снова прокинули. И по делом.
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28.11.2020 22:59 Ответить
мордвинські пенсії - для мордвин, а ті своїми хохлятськими хлєбалами не вийшли.
Всьо по дєлом
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29.11.2020 08:54 Ответить
Если бы не козломордые, это сделали бы солдаты НАТО!👹
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28.11.2020 23:01 Ответить
Холерного ембріона вам з неба замість "камней" , малороси .
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28.11.2020 23:02 Ответить
Такими темпами осталось ждать не долго.

"... В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды..."
"... «Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе..."
"... В Крыму воду из крана теперь называют «квасом» ..."
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28.11.2020 23:10 Ответить
.. а крысян - "квасными патриотами")))
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28.11.2020 23:18 Ответить
Короновірусного у придачу!
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28.11.2020 23:10 Ответить
Таня,не херач карму..,каміння це обязон.
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28.11.2020 23:31 Ответить
Таки, вибрион
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28.11.2020 23:57 Ответить
воду выкачают,а карьер камнями с неба закидают...все должно идти по плану
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28.11.2020 23:03 Ответить
Зачем мыться, если все равно испачкаешься? Русские, рассуждайте логически.
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28.11.2020 23:04 Ответить
У мокши любимая поговорка:
"Медведь всю жизнь не моется, а его все боятся!"😝
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28.11.2020 23:11 Ответить
"Там руssкий дух, там ..... воняет немытыми лаптями".
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28.11.2020 23:25 Ответить
Не пей воду с унитаза ,в ней микроби и зараза!! Дерни ручку ,воду слей,оближи,тогда уж пей !!!)))
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28.11.2020 23:10 Ответить
Нах ********* кацапы любых национальностей пр
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28.11.2020 23:10 Ответить
Скоро рашеоккупанты признают в Крыму книгу "Мойдодыр" экстремистской литературой.
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28.11.2020 23:14 Ответить
Воды в Крыму хватает . Тысяч на 250 населения , как и всегда . И это если не строить дороги и не вырашивать всякую фигню . В Крыму выращивали не всё и не много .
А вот остальные 2,5 миллиона понаехали , на них расчитано не было .
Пора бы и по одёжке протягивать ножки . Тем более , сохнет не только Крым , но и весь Юг .
А про опреснение - это ерунда . Денег уже нет , и держаться уже смысла нет .
Время вышло ...
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28.11.2020 23:18 Ответить
при опустошении это озеро начнёт как поршень сосать соль из пластов.
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28.11.2020 23:19 Ответить
"Жадность Билла погубила!..."(с)😎
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28.11.2020 23:23 Ответить
Им там что морской воды мало?Совсем зажрались,наглые продажные крысы!
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28.11.2020 23:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009301129530&comment_id=Y29tbWVudDo3ODI2NTg4NTU2MjY4MDhfNzgzMDAzMDE1NTkyMzky&__cft__[0]=AZW94B__BhO_WDG0A7MVrDj5UXrfk64DaG_poOrOsfxNMtHRoCWAlFVMKs81vVLxnQ_NCp6Gz0FspBS3gYmfhKGuCInMPt1oa2c6feGXDRlRzyRvbsluOSQ60APrsHskh18AD5XWlj3Zt6EJRb1HyRWb&__tn__=R]-R Оксана Ермакова

Нияра Сейдаметова А Вы наверное в частном доме проживаете и скважина своя имеется,советовать же всегда легче!Интересно кто нам будет компенсировать ежедневные затраты на закупку воды в водоматах,для всех нужд,так как подаваемая вода не пригодна для приготовления пищи,питья,а зачастую для стирки и гигиенических процедур!Я не знаю кто может стирать в ржавой воде,а тем более мыться!
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28.11.2020 23:28 Ответить
Сопли и стоны крымчан по поводу воды вызывают только смех. Мечты сбываются? Поздравляю.
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29.11.2020 15:32 Ответить
Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 9315
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28.11.2020 23:29 Ответить
Люди , Крым наш - во как их растащило . Они что , в 14 м всерьёз думали , что это правда ? А на счёт запрета купаться в озере пусть не переживают . Не будет никакого запрета . Озера тоже .
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28.11.2020 23:32 Ответить
Действительно, в чём проблема, море ж рядом, там также фекалии, какая разница где купаться.
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29.11.2020 11:41 Ответить
активисты прикрепили к столбам листовку с надписью "Люди, это же наш Крым"
Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 4199
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28.11.2020 23:35 Ответить
до них скоро дійде хто фашисти
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28.11.2020 23:36 Ответить
Уже не ваш...
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28.11.2020 23:36 Ответить
Лет через 10-15 питьевая вода будет в дефиците почти везде кроме северных стран
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28.11.2020 23:37 Ответить
схоже на те. І ми теж не виключення
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29.11.2020 08:51 Ответить
а кто вас спрашивать будет?
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28.11.2020 23:42 Ответить
По теме нехватки воды, ватники в перспективе должны будут истреблять друг дружку и славить великого гундяя и хутина пуя.
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28.11.2020 23:42 Ответить
Ещё одно засушливое жаркое лето и всё воды не станет, это уже любому идиоту ясно...жалости и сочувствия к этому скоту нет ни капли..Земля наша украинская.. а ватный скот в утиль..назад в сибирь медведям сосать ублюдки козлячьи..без воды жизни нет
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28.11.2020 23:58 Ответить
Cкорее всего они попробуют силовым путём отжать канал для обеспечения полуострова водой или попробовать уломать зелёных на подачу шантажируя их интенсификацией боевых действий на донбассе но гражданское общество не позволит власти пойти на такой шаг,ведь у нас власть все-таки боится и прислушивается к мнению улицы.Так ,что в ближайшее время (в течении года желательно)нужно усилить военными частями и базами юг нашей страны, побережье азовского и черного морей и пригласить пиндосовских военных создать там свою базу или пункт дислокации ,хотя бы чисто символический в виде батальйона натовских вояк, для демонстрации раше их намерения помощи нашей стране в случае чего .Благо ведь ,как тут говорят в сша к власти пришёл большой друг Украины и противник пукинской политике - Байден
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29.11.2020 00:43 Ответить
"Благо ведь ,как тут говорят в сша к власти пришёл большой друг Украины "

Правда ваша, але, на жаль, про Україну так не скажеш. В Україні президент, прости господи, вперто шукає миру в очах маніяка, має бзік на дорогах, відосіках і важких наркотиках. Армія і захист країни - то не його парафія. І якщо РФ спробує пробити шлях до Криму, а вона колись спробує, Україна раптом виявится "не готова", як завжди. Максимум вийде відос "Нє, ну хто ж знав, що брехуну і вбивці віри не ма?"
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29.11.2020 11:37 Ответить
Палкой по горбу недовольных. Ишь ты-камни с неба не нравятся.
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29.11.2020 00:10 Ответить
Робіть, кацапи, як наказував великий Москаль (Геннадій Геннадійович, звичайно)

Пийте мочу!
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29.11.2020 00:38 Ответить
От же ж сцуки! То Крим ваш чи Крим не ваш? Шо б ви там всі повиздихали від жажди, антисанітарії та вошей.
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29.11.2020 00:51 Ответить
крьічанье нье вьійопайтє мозк дайтье воду крьіму. нье жлобітьесь.
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29.11.2020 01:20 Ответить
Много скважин только усугубят ситуацию.
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29.11.2020 02:11 Ответить
если в кране нет воды - значит выпили кацапские козлы.
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29.11.2020 02:19 Ответить
"вЄлікій сабіратЄль зЄмЄль рУССкіх" вкрав землі розміром з цілий Крим, а... ВОДУ ЗАБУВ! ХАХАХАХАХА

Україні потрібно запустити гуманітарну допомогу для Криму під назвою: "ВОДА В ОБМІН НА ЗЕМЛЮ!" Тобто весь Крим ДЕОКУПОВУЄТЬСЯ, ДЕМІЛІТАРИЗУЄТЬСЯ і знову є в складі України, а в обмін - туди затікає дніпровська вода! ПрошчЄ-прастова!
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29.11.2020 05:29 Ответить
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29.11.2020 10:07 Ответить
Удивительная тяга к шаре! Только потом от скуки - хоть волком вой, хоть водку пей.
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29.11.2020 07:26 Ответить
ОНИ ДОЛЖНЫ ВСЕ ПРОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ СНОВА СТАТЬ ЛЮДЬМИ !!!
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29.11.2020 08:29 Ответить
Я так розумію, що поки на криму залишається хоть одна калюжа - він буде "непотопляємим авіаносцем" великої мордвинії
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29.11.2020 08:49 Ответить
А слабо крысчанам выкопать в Крыму пресное море?
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29.11.2020 09:00 Ответить
освоїти кошти на викопане море в Криму расєя може..

а от заповнити це море лише Москаль допоможе.....

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29.11.2020 10:04 Ответить
😀
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29.11.2020 09:54 Ответить
Крым должен вернуться к своим скрепам - стать солончаковой пустыней!!
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29.11.2020 10:01 Ответить
поможет только использование самых передовых космических технологий тоесть фильтрация мочи.
космический туалет - в каждый дом!
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29.11.2020 10:17 Ответить
"Жители Инкермана выступают против решения оккупационный властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере. "

"жителям инкермана" треба було бути проти повернення "в родную гавань". А зараз жителів Інкермана ніхто не питає і не збирається.
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29.11.2020 11:24 Ответить
Та хто вони такі ? багно на кацапському чоботі. Сидіть на сраці рівно, ваше право здохнути за московію хоч від кулі хоч від голоду хоч від нестачі води.
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29.11.2020 11:45 Ответить
ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ВОДА КОТОРУЮ ОНИ ВЫПЬЮТ !!!
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29.11.2020 12:11 Ответить
 
 