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Свечу в память о жертвах Голодомора зажгли в окне Президентского дворца в Польше

В окне президентского дворца в Польше зажжена свеча в память о жертвах Голодомора в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в окне Президентского дворца зажгли свечу в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Символический свет отмечает страдания и трагедию миллионов людей, приговоренных к голодной смерти тоталитарной коммунистической системой Советского Союза. Поляки также были в числе жертв этого геноцида", - говорится в сообщении главы польского государства.

Президент Анджей Дуда сделал репост сообщения о свече памяти на своей странице в Facebook.

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Свечу в память о жертвах Голодомора зажгли в окне Президентского дворца в Польше 01

МИД Польши в Twitter отметил: "Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора в Украине. Мы отдаем дань памяти миллионам невинных жертв этого жестокого преступления геноцида, совершенного советской властью". Заканчивается твит по-украински: "Вічна пам’ять".

Свечу в память о жертвах Голодомора зажгли в окне Президентского дворца в Польше 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины. ДОКУМЕНТ

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодоморов. По всей стране прошла акция "Зажги свечу".

Автор: 

Голодомор (1055) Польша (8405)


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Топ комментарии
+23
Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Polakom
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29.11.2020 00:04
+15
Za Naszą i Waszą Wolność
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29.11.2020 00:14
+12
Za naszą wolność i waszą !
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29.11.2020 00:07
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а Зелёнкин шо?
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29.11.2020 00:00 Ответить
Придумує новий флешмоб.
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29.11.2020 00:18 Ответить
Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Polakom
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29.11.2020 00:04 Ответить
Za naszą wolność i waszą !
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29.11.2020 00:07 Ответить
Za Naszą i Waszą Wolność
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29.11.2020 00:14 Ответить
Thank you.
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29.11.2020 00:41 Ответить
Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі - Цензор.НЕТ 7799
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29.11.2020 00:59 Ответить
Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі - Цензор.НЕТ 7522
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29.11.2020 00:59 Ответить
Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі - Цензор.НЕТ 7624
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29.11.2020 01:00 Ответить
Склонивши головы стоят Ющенко и Порошенко. Зелибоба с шмоней смотрят вверх как будто разглядывают скульптуру на выставке в ВДНХ.
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29.11.2020 09:56 Ответить
Хоть не хихикает и не кривляется, как обычно, на тему Голодомора.... Хотя, под маской не видно....
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29.11.2020 14:57 Ответить
Бо Ющенко і Порошенко прийшли за покликом душі, а Зебоба виконує зобов'язалівку.
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29.11.2020 18:04 Ответить
Службу Божу по жертвах Голодомору провів наш Париарх Варфоломій у Фанарі

З нами Бог!
За нами - Україна!
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29.11.2020 01:57 Ответить
О то що б там не казали але поляки нам дiйсно друзi...
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29.11.2020 05:44 Ответить
Жидокацапи типу зелебенських не запалюють свічок по тих кого вони убили голодом!
Полякам уклін!, вони друзі!!!
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29.11.2020 06:56 Ответить
ПУСТЬ В ОЧКЕ ПУТИНА ИЛИ ЕГО ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ ЗАЖГУТ !!!
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29.11.2020 08:27 Ответить
Польша разместила на своей территории крутую базу НАТО за последний год увеличив личный состав американских вогйск до 4 000 солдат и офицеров,и полякам голодомор не грозит....
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29.11.2020 09:23 Ответить
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29.11.2020 09:34 Ответить
 
 