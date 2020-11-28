Свечу в память о жертвах Голодомора зажгли в окне Президентского дворца в Польше

В окне президентского дворца в Польше зажжена свеча в память о жертвах Голодомора в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в окне Президентского дворца зажгли свечу в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Символический свет отмечает страдания и трагедию миллионов людей, приговоренных к голодной смерти тоталитарной коммунистической системой Советского Союза. Поляки также были в числе жертв этого геноцида", - говорится в сообщении главы польского государства.

Президент Анджей Дуда сделал репост сообщения о свече памяти на своей странице в Facebook.

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МИД Польши в Twitter отметил: "Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора в Украине. Мы отдаем дань памяти миллионам невинных жертв этого жестокого преступления геноцида, совершенного советской властью". Заканчивается твит по-украински: "Вічна пам’ять".

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Напомним, в субботу, 28 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодоморов. По всей стране прошла акция "Зажги свечу".