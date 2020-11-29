Приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики Украины, - послы стран G7
Послы стран "Группы семи" (G7) провели встречу с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter американского председательства в Группе послов G7.
"Послы стран G7 встретились с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", - говорится в сообщении.
Также дипломаты уверены, что "приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики".
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Всё это уже было в 90-е.
по этому приватизация возможна лишь после реформ судов, ментов, налоговиков, таможни. без этого это будет дальнейшее разваливание страны и экономики.