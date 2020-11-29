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Приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики Украины, - послы стран G7

Приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики Украины, - послы стран G7

Послы стран "Группы семи" (G7) провели встречу с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter американского председательства в Группе послов G7.

"Послы стран G7 встретились с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", - говорится в сообщении.

Также дипломаты уверены, что "приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться Президенту, - Холодов

Приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики Украины, - послы стран G7 01

Автор: 

G7 (833) приватизация (1043) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+16
Коррупционная прихватизация ! Так правильнее будет !
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29.11.2020 00:25
+8
дипломаты уверены, что "приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики"Приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики Украины, - послы стран G7 - Цензор.НЕТ 6975
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29.11.2020 00:33
+8
Телеканали вже приватизували ефективні власники. Результат на літсо.
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29.11.2020 00:34
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Коррупционная прихватизация ! Так правильнее будет !
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29.11.2020 00:25 Ответить
А можно и мне заводик за пару гривен?
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29.11.2020 00:32 Ответить
І шо ти з ним робитимеш? Поріжеш і здаси в брухт.
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29.11.2020 00:36 Ответить
размечтался
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29.11.2020 00:42 Ответить
Дык, Порошенко так и поступал с теми сахарными заводами, которые ему достались по цене дров.
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29.11.2020 12:24 Ответить
так я той самий олегарх
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29.11.2020 11:13 Ответить
дипломаты уверены, что "приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики"Приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики Украины, - послы стран G7 - Цензор.НЕТ 6975
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29.11.2020 00:33 Ответить
Телеканали вже приватизували ефективні власники. Результат на літсо.
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29.11.2020 00:34 Ответить
согласен. я на должности следователя в своем районе еще много лет итоги приватизации расследовал
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29.11.2020 00:34 Ответить
ну это да, если олигархи еще больше прикупят, так как больше некому, то естественно наступит уменьшение коррупции, уже больше не смогут заносить деньги во власть, создавать свои карманные партии, выдвигать своих президентов и покупать судей.
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29.11.2020 00:36 Ответить
разве в Украине что то осталось ценного и еще не прихватизированного?
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29.11.2020 00:46 Ответить
Например водоканалы. После приватизации вводим новый тариф с абонплатой и красотаа.
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29.11.2020 01:22 Ответить
хм..Когда правительство хочет ограбить народ, оно пользуется иностранными словами: приватизация, дефолт, кризис, валоризация, и т.д. и т.п.... И после национализации Привата можно уже смело и без удивления ожидать приватизацию НБУ !!! Турборежим .. а **** !!!
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29.11.2020 00:47 Ответить
Надо приватизировать офис президента и сделать там казино 😀😀😀
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29.11.2020 00:49 Ответить
там вже занято шапіто
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29.11.2020 01:28 Ответить
Послы стран G7 до сих пор не понимают,что у нас страна парадоксов. Вернее не хотят верить, что до такой степени. Какая связь между корпупцией и приватизацией к примеру "Житомирторфа" или........ барабанная дробь........... пожарной части вместе с пожарной машиной Бериславского элеватора (Херсонская область). . И кому они собираются продать кучу никому не нужных НИИ? Их выкупят, снесут, так как большинство находятся в областных центрах в хороших местах и тупо построят либо элитные высотки, либо ТЦ.
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29.11.2020 01:35 Ответить
Господа из Запада сначало пусть сделаю анализ "прватизаций по-украински",в результате которых Украина и подпала в зависимость от МВФ..Пусть проанализируют динамику падения производства и экономики в целом с утратой гос. контроля и влияния на приватищзируемые объекты.А так же западные юристы пусть со своими Венецианскими комиссиями проверят на юридическую чистоту приватьизаций...Вот проанализировав всё,пусть решат-вставлять своё слово или промолчать,тихо скрывая у себя беглых украинских махинаторов
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29.11.2020 04:24 Ответить
Наразі лайновкиди, якими нас постійно годує ця брехлива і шкодлиів ЗЕвлада у бідьшості українців викликають лишень алергію. Та біда в тому, що ще жодна політична сила не запропонувала якийсь конструктив, що мав би змінити ситуацію і вивести України з цієї соціально-економічної кризи. А концепція цього кардинального плану має грунтуватися на трьох постулатах: націоналізація, реприватизація і посадка з конфіскацією.
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29.11.2020 06:19 Ответить
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29.11.2020 08:41 Ответить
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОССОБСТВЕННОСТИ НУЖНА ТОЛЬКО ПЕРЕД НАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ !)
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29.11.2020 09:06 Ответить
Ах , какие же эти послы наивные- приватизацию путают с прихватизацией, ну никак не отличат Гегеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля.
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29.11.2020 09:14 Ответить
Ціпосли або тупі або в долі з нашою олігархічною мафією.Всі підприємства олігархи реєсрують в офшорах,там же "платять"податки з прибутку.У нас прихватизовані майже всі підприємства але чомусь корупція процвітає.Найбільша проблема України це корумповані суди.Чиновники не бояться покарання,тому й крадуть хто скільки може,бо з нашими "чесними" суддями вини домовляться(поділяться).
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29.11.2020 10:13 Ответить
на гроші, які заробляє олігархат купують суддів гуртом а також політиків гуртом. Олігархат головний рушій корупції в Україні. Тому в нас тільки один шлях - зробити незалежний суд який буде виносити справедливі рішення в першу чергу по незаконному збагаченню та несплаті податків головними злодіями. Інакше Україна перетвориться в пустелю.
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29.11.2020 12:24 Ответить
Що знову грабувати будуть? А я то думав що все вже вкрали!!!
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29.11.2020 10:21 Ответить
СТРАННО, У НАС НУЖНОГОСИММУЩЕСТВО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ, А У САМИХ ДОЛЯ ГОСАКТИВОВ В ПРЕДПРИЯТИХ 60%, НАМЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ ДОЛЮ ГОСАКТИВОВ - 0% .. К ЧЕМУ БЫ ЭТО?
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29.11.2020 10:30 Ответить
Це точно, в 90х таку приватизацію провели що Україна розквітла. Яка ж вона стала успішна після цьго!
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29.11.2020 12:18 Ответить
Не могут дипломаты ориентироваться в наших реалиях. Они думают, что это будет приватизация. Как они ошибаются !
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29.11.2020 12:26 Ответить
Приватізація в умовах олігархічно-кланового керування Країною тільки поглибить прірву : олігархи заволодіють всіма ресурсами в державі остаточно , а бідні зовсім залишаться без ресурсів! Приватизація - тільки в умовах 50-70% середнього класу , тоді така логіка є зрозумілою ! Думаю вони так і мислять.
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29.11.2020 13:11 Ответить
европейцы хотят ограбить Украину, насчет морали - Европа покупала зерно у сталина во время Голодомора
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29.11.2020 13:40 Ответить
Вся приватна власність повинна бути націоналізована та передана державі, під управління державних чиновників. Адже кожен знає які наші чиновники чесні та професійні. Тому, "мудрий наріде", навіть не сумнівайся - соціялізьм наше всьо.
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29.11.2020 14:53 Ответить
Да понятно всё: "отдайте нам, мы закроем, снесём, землю продадим".
Всё это уже было в 90-е.
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29.11.2020 14:54 Ответить
Для любителів "народної власності" я б порадив порівняти державний київський залізничний вокзал, з його бомжами, нічліжками, шалманами, купами сміття, брудом та безгосподарністью і приватний київський аеропорт "Жуляни", де рівень комфорту такий, що Європа відпочиває. Просто проїдьтесь на обидва об'єкта і переконайтесь що чинушки це найгірші в світі управлінці, які грабують чи псують довірене їм "народне майно", мучать працівників та клієнтів. А тоді розказуйте про "народну власність" та соціалізм.
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29.11.2020 15:00 Ответить
Головний вокзал країни - під управлінням наших "слуг". Любуйтесь це https://www.youtube.com/watch?v=MO4fb4wfyyw&t=1775s&ab_channel=%D0%97%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8F народна власність
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29.11.2020 15:05 Ответить
у нас уже приватизация была. приватизировали заводики. и что? хтз приватизировал москаляка - завод чуть не сдох. и так всё... что не приватизируют - всё разваливают и продают. оставляя только то, что нельзя продать - т.е руины.

по этому приватизация возможна лишь после реформ судов, ментов, налоговиков, таможни. без этого это будет дальнейшее разваливание страны и экономики.
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29.11.2020 15:37 Ответить
гарно бути "дипломатом"...
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29.11.2020 16:06 Ответить
Єдине, що можна робити, це передавати підприжмства в загалне користування всього колективу працівників. Таку приватизацію можна підтримувати за умови, що колектив вже визрів і може розпоряджатися такою власністю. Передавати підприємства в руки типу Ахмєтова, Пінчука та ін. нечисті - це злочин, на який постійно штовахть Україну закордони наші псевдо-партнери (іті їх поза хатою).
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29.11.2020 16:19 Ответить
Створити незалежний суд поки що нереально,занадто багато бажаючих щоб все залишилось так як є,адже корупціонери зовсім не хочуть за грати.Корумповані(ВСІ)судді ніколи не стануть чесними.Єдиний вихід-третій майдан,і він точно не буде таким як два попередні.
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29.11.2020 16:36 Ответить
 
 