Приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики Украины, - послы стран G7

Послы стран "Группы семи" (G7) провели встречу с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter американского председательства в Группе послов G7.

"Послы стран G7 встретились с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и подтвердили свою поддержку прозрачной и справедливой приватизации государственных активов, отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый ФГИУ за прошлый год", - говорится в сообщении.

Также дипломаты уверены, что "приватизация - важная реформа, которая снизит коррупцию и откроет новые возможности для развития экономики".

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