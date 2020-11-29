Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, - замглавы ОП Татаров

Кабмин 26 ноября одобрил законопроект, предполагающий разрешение Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров уверен, Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закон и Бизнес".

Он отказался оценивать сам законопроект, однако высказал свое собственное мнение относительно ситуации вокруг НАБУ.

Татаров уверен, что НАБУ - "не украинская история", которая "находится за пределами нашей страны", уровень доверия к Бюро низкий.

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"Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - заявил замглавы ОП.

Он напомнил, что Сытник официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившему в законную силу.

"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут внешние источники влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета. По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов", - подчеркнул Татаров.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

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Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.