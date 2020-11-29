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Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, - замглавы ОП Татаров

Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, - замглавы ОП Татаров

Кабмин 26 ноября одобрил законопроект, предполагающий разрешение Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров уверен, Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закон и Бизнес".

Он отказался оценивать сам законопроект, однако высказал свое собственное мнение относительно ситуации вокруг НАБУ.

Татаров уверен, что НАБУ - "не украинская история", которая "находится за пределами нашей страны", уровень доверия к Бюро низкий.

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"Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник", - заявил замглавы ОП.

Он напомнил, что Сытник официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившему в законную силу.

"Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут внешние источники влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета. По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов", - подчеркнул Татаров.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

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Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Автор: 

НАБУ (4219) Сытник (958) Офис Президента (1796) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+68
Чия би корова мичала
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29.11.2020 00:51
+48
Рыги спешат с реваншем

07.08.20 13:09 Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"- Цензор
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29.11.2020 00:51
+48
Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, - замглавы ОП Татаров
Вот кто бы говорил, но не ты!
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29.11.2020 00:51
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По ходу,ним підітерлися.https://politics.segodnya.ua/ua/politics/zelenskiy-garantiroval-chto-sytnik-ostanetsya-v-nabu-1490063.html Зеленський гарантував, що Ситник залишиться в НАБУ 19 листопада
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29.11.2020 10:04 Ответить
Зеленський не має морального права займати далі пост Президента України і повинен піти... на хєр...
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29.11.2020 10:18 Ответить
Сказав недолюстрований Татаров...
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29.11.2020 10:52 Ответить
как правило о моральном праве ,рассуждают моральные уроды.
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29.11.2020 10:58 Ответить
Не всегда. Но уж точно не этому о нём рассуждать.
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29.11.2020 11:46 Ответить
эта мразь что-то за моральное право вякает?
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29.11.2020 11:14 Ответить
После всех обманов моральное право так позеленело, что говорить о нём зефилам аморально.
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29.11.2020 11:22 Ответить
Сытник Татарову:
«В тёплом кресле уютного кабинета директора НАБУ так благостно и приятно прогревать жопу, что томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему организму.
Какое, нахрен, "должен уйти"?
Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Татаров, ты дебил?»
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29.11.2020 11:53 Ответить
Это ты не имеешь права занимать свою должность. Рот открыл. Молчал бы уже....
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29.11.2020 11:56 Ответить
конченный сепар раскукарекался)))
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29.11.2020 11:58 Ответить
Не знаю что не так с сытником, но о президенте и многих министрах и прокурорах можно так вот сказать.
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29.11.2020 12:18 Ответить
Для украинцев американцы, это более развитые партнеры, к совету которых прислушиваются, а лично для тебя уже хозяева? Бедняга)
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30.11.2020 10:53 Ответить
Какми образом на тебе убогом сказались отчеты Сытника в американском посольстве?
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30.11.2020 11:53 Ответить
Хто б порадив цьому татарову почитати , що думаютьпро нього люди. Хоча не факт , що воно вміє читати ...
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29.11.2020 12:43 Ответить
Это этот птенец гнезда Портнова про мораль тут трындеть будет?
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29.11.2020 12:51 Ответить
Група зовнішнього моніторингу tZE inform - tZE від 13.11.2020 р.: "Директор генерального департамента развития и сотрудничества развития и сотрудничества Европейской комиссии (DEVCO) Fernando Frutuoso de Melo, издал распоряжении о проведении первичного аудита комплекса соглашений по предоставлении безвизового режима для Украины. Результаты аудита должны быт представлены Еврокомиссии до 10 декабря 2020 г."

Заява Татарова - врахується
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29.11.2020 13:11 Ответить
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ПРЕДНАЧЕРТАНОЙ КРЕМЛЁМ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ!
ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
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29.11.2020 13:43 Ответить
татаров-агент спецслужб рф "кувшинов" с 2011 г. ермак- "козырь" с весны 2019 г.
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29.11.2020 13:39 Ответить
Розпетушился петушок януковича! Уже даже не смешно! Повылазили черти!
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30.11.2020 00:03 Ответить
Если говорить о моральном праве, то НИКТО из тех, кто тем или иным боком присутствует сейчас во власти и принимает вредные государству решения, не имеют такого права. Реваншисты, шпионы, коллаборанты и прочая нечисть... Спасибо 73% мудрого нариду!
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30.11.2020 09:53 Ответить
Кто все эти люди?

Заместитель заведующего хозяйством, который по должности отвечает за количество скрепок и заправленность принтеров в офисе, бякает что то о Национальном Антикоррупционно Бюро Украины. И это тиражируют СМИ!

Это что за мрак пополам с муйней?
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30.11.2020 10:06 Ответить
эта тварь(татаров) уже лишних шесть лет землю топчет
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30.11.2020 10:09 Ответить
Татаров глаголет про моральное право? Ексель - моксель! Вроде и не девушка, а память девичья и совсем забыл, что не далее 7 лет наза бодро вещал о "нарушителях порядка" которые бьют бедных беркутовцах. Ложь из его рта лилась поганой рекой. Потом он тихо отсиделся, вошел во вкус и сейчас сидит отбеленный словами , что он "был в системе" и не мог поступить иначе. А где была его личная мораль, когда он нагло и безудержно лгал с экранов телевизоров? Будучи по уши в грязи поучать о чистоте - аморально!
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30.11.2020 10:11 Ответить
Я извиняюсь но вот этот мент януковича татаров, он имеет право вообще быть на госслужбе не говоря о том, что он в Офисе Предателя Украины из моих налогов харчуется, хотя должен харчеваться на зоне в Мене.
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30.11.2020 10:18 Ответить
Сепарские черти повилазили пользуясь безпринципностью зебильониша.
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30.11.2020 10:57 Ответить
Слуга Януковича "обострился", значит, у дружественного шобла Зели скоро "большой поход на Ростов.
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30.11.2020 11:08 Ответить
Татаром не має морального права працювати у ОП, його господар Портнов - жити в Україні, а Зеленський бути президентом, то може вирішивувати проблеми "оптом"?
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30.11.2020 11:39 Ответить
Є хочь хтось, хто би вірив, що ця війна проти НАБУ що ведеться Зеленським через Портнова, не заради повної узурпації влади і відмазування його друзів-корупціонерів від кримінальної відповідальності, а задля нас, простого народу і держави?
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30.11.2020 11:43 Ответить
Особенно умиляют слова этого недобитка, из стада дважды несудимого шапкокрада: "Сытник официально признан коррупционером согласно решению суда.." . Вроде этот одичалый татар не знает, что наши волчие суды мафиозно-криминальные и тотально коррумпированы.
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30.11.2020 12:02 Ответить
Назначать себе в администрацию монголо-татар может только неадекватный президент.
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30.11.2020 12:05 Ответить
На себя посмотри сначала. Уж кто бы о морали говорил.
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30.11.2020 12:30 Ответить
Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.(с)
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30.11.2020 15:26 Ответить
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