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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Россия не согласится провести на Донбассе обмен удерживаемыми лицами до конца года, - росСМИ

Россия не согласится провести на Донбассе обмен удерживаемыми лицами до конца года, - росСМИ

Удерживаемых на территории ОРДЛО пленных до Нового года не отпустят. Россия ждет, чтобы отпускаемых преступников не преследовали в Украине по закону.

Об этом рассказал РБК собеседник, близкий к переговорному процессу с российской стороны, и подтвердил представитель ОРЛО, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что Украина призвала провести до конца года очередной обмен удерживаемыми лицами и подала документы на 11 человек.

Однако Москва обвиняет Киев в торможении процесса подготовки к новому обмену с Донбассом. "Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными", - заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 25 ноября. По его словам, это "создает непреодолимые препятствия для нового обмена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкие террористы выдвинули новые условия для обмена удерживаемыми лицами

"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", - сказала РБК "глава рабочей группы по обмену" ОРЛО Ольга Кобцева, подразумевая процедуру снятия юридических претензий с освобожденных лиц. Сколько человек хотели бы вернуть в ОРДЛО, не сообщается.

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается", - объясняет РБК собеседник, близкий к Офису Президента Украины Владимира Зеленского. "Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", - добавил он.

РБК направил запрос в Офис Президента Украины.

Напомним, 19 ноября стало известно, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами, которые включают 11 человек.

Также читайте: Кравчук о переговорах ТКГ по Донбассу: РФ постоянно пытается продвигать встречные условия, поэтому серьезных сдвигов к миру нет

Автор: 

россия (95418) Донбасс (26955) пленные (2135)


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Топ комментарии
+11
Зелень кацапы опять макнули головой в гуано,а зелень обтекает и оправдывается. Когда это позорище закончится?
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29.11.2020 01:25
+9
Забавная статья....... это кого нам на этот раз поменяют, что кацапы беспокоятся, что их тут привлекут у уголовной ответственности? Неужели в списках совсем уж отмороженные сепары, которых они сами и упаковали за беспредел?
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29.11.2020 01:41
+6
Когда мудрый нарід сцаной тряпкой шута горохового прогонит
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29.11.2020 01:42
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Зелень кацапы опять макнули головой в гуано,а зелень обтекает и оправдывается. Когда это позорище закончится?
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29.11.2020 01:25 Ответить
Когда мудрый нарід сцаной тряпкой шута горохового прогонит
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29.11.2020 01:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tFCco3qRaRc&feature=share
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29.11.2020 02:18 Ответить
Просто у Зели нет дежурногоЦемаха. И откуда ему взяться - если все операции украинской разведки прямо из кабинета Шута ФСБ сливают
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29.11.2020 10:39 Ответить
Забавная статья....... это кого нам на этот раз поменяют, что кацапы беспокоятся, что их тут привлекут у уголовной ответственности? Неужели в списках совсем уж отмороженные сепары, которых они сами и упаковали за беспредел?
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29.11.2020 01:41 Ответить
И не только я говорю , что Вам украинцам надо пригласить европейца в президенты .

https://www.youtube.com/watch?v=tFCco3qRaRc&feature=share
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29.11.2020 02:17 Ответить
Вже запросили Уляну..
Наші довбні не сприймають людей з високиим принципами.
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29.11.2020 07:58 Ответить
Зебил твой единственный пиар и хайп над освобождением пленных до конца года провалился, где ты пиарился устраивал шоу со сьемки камеры, с вертолетами, писаний в твиттер и фейсбук, мол посмотрите какой я молодец,при Порохе не отдавали а он договорился, как и закончить войну, ну что Зебил как ты на стадионе ехидничило нужно просто перестать стрелять перестали не дают в ответ а те ранят время от времени и убивают наших и посмотрика и все равно не хочет пуйло отдавать мир нашему вовке да ?далее договориться потом хотел посмотреть в глаза ботоксной крысе но тот не захотел видется сзеленым потом наш гидрант звонило унижало наше государство )(уйлу и просило встретится в норманд встрече но тот опять послал сказал пока не сделает как хотят кацапы ничего не выйдет
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29.11.2020 08:15 Ответить
Гитлер успешно взял в плен под Минском и Белостоком в Белоруси 2 миллиона пленных дедываевалов всего за неделю боев ...,но Джугашвили советское быдло не менял..включая своего сына Якова...
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29.11.2020 08:15 Ответить
ТАК АРЕСТУЙТЕ В КИЕВЕ ПАЧКУ ПРОПУТИНСКИХ !)
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29.11.2020 09:01 Ответить
То что они хотели получить они получили, цемахов, беркутов, шпионов и террористов. Больше их эта тема не интересует, все логично. И только наши дегенераты никак не могут понять очевидных вещей, и все что то стонут, куда то войска отводят, видят где то мир , и прочее...
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29.11.2020 09:21 Ответить

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29.11.2020 09:38 Ответить
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29.11.2020 09:39 Ответить
Зеля давно Путлеру в глазенки не глядел 😄
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29.11.2020 10:20 Ответить
в зад пусть посмотрит, может что увидит...
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29.11.2020 10:39 Ответить
Настал момент решить проблему Приднестровья. 👌
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29.11.2020 10:36 Ответить
 
 