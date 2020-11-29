Россия не согласится провести на Донбассе обмен удерживаемыми лицами до конца года, - росСМИ

Удерживаемых на территории ОРДЛО пленных до Нового года не отпустят. Россия ждет, чтобы отпускаемых преступников не преследовали в Украине по закону.

Об этом рассказал РБК собеседник, близкий к переговорному процессу с российской стороны, и подтвердил представитель ОРЛО, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что Украина призвала провести до конца года очередной обмен удерживаемыми лицами и подала документы на 11 человек.

Однако Москва обвиняет Киев в торможении процесса подготовки к новому обмену с Донбассом. "Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными", - заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 25 ноября. По его словам, это "создает непреодолимые препятствия для нового обмена".

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"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", - сказала РБК "глава рабочей группы по обмену" ОРЛО Ольга Кобцева, подразумевая процедуру снятия юридических претензий с освобожденных лиц. Сколько человек хотели бы вернуть в ОРДЛО, не сообщается.

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается", - объясняет РБК собеседник, близкий к Офису Президента Украины Владимира Зеленского. "Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", - добавил он.

РБК направил запрос в Офис Президента Украины.

Напомним, 19 ноября стало известно, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами, которые включают 11 человек.

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