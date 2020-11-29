Наемники РФ на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, наши воины не пострадали, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские воины не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было", - сообщается в утренней сводке.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинских бойцов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

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Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник подавлено.

"С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.

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