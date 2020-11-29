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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, наши воины не пострадали, - штаб ООС

Наемники РФ на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, наши воины не пострадали, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские воины не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было", - сообщается в утренней сводке.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинских бойцов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе может ухудшиться в любой момент, и это зависит только от Кремля, - Данилов

Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник подавлено.

"С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня разрешен допуск следователей и прокуроров в зону ООС

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обстрел (27016) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Ну не позорьте, не опускайте свою армию ниже плинтуса. Ну нельзя так позорно сидеть терпилами. Ждать убьет не убьет.
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29.11.2020 09:26
+9
Украинские защитники на своей родной земле . рискуя своей жизнью должны , как зайцы в поле сидеть и покорно ждать смерти от террористов, которым покровительствует клоун , видящий "мир ", но кровавый
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29.11.2020 09:58
+7
Вчора 6, сьогодні 9. Рекорд, ля...
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29.11.2020 09:06
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Вчора 6, сьогодні 9. Рекорд, ля...
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29.11.2020 09:06 Ответить
Украинские защитники на своей родной земле . рискуя своей жизнью должны , как зайцы в поле сидеть и покорно ждать смерти от террористов, которым покровительствует клоун , видящий "мир ", но кровавый
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29.11.2020 09:58 Ответить
И молчок , за Азербайджан , как надо брать пример , и выгонять врага с территории Украины 😡
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29.11.2020 09:14 Ответить
Миротворец-молчит?☺️
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29.11.2020 09:23 Ответить
Ну не позорьте, не опускайте свою армию ниже плинтуса. Ну нельзя так позорно сидеть терпилами. Ждать убьет не убьет.
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29.11.2020 09:26 Ответить
Лучше бы наши воины поддавались на провокации,а то совсем стрелять разучатся..
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29.11.2020 09:32 Ответить
Теперь они стреляют друг в друга...
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29.11.2020 09:39 Ответить
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29.11.2020 09:44 Ответить
На жаль вчора один загиблий. Терещук, Макарівський рн. Київська обл. Вічна пам'ять.
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29.11.2020 10:00 Ответить
Военные покорнозамалчивают , чтобы не подпортить нахальную брехню клоунады слуг рашистского мира про "найдовшче перемирие"?
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29.11.2020 10:38 Ответить
наемники 9 раз обстрелами не нарушали "зеленое перемирье"
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29.11.2020 10:50 Ответить
Гамнокамандующий, какое количество обстрелов должно быть? Какое количество допускается шоб наши войска не давали ответ?
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29.11.2020 10:54 Ответить
Пане Алекс,бачу, що виникло бажання пiднятися у атаку .Але в Одесi на це можна почути гарне прислiвья:-Альоша, шя... Вiзьми на полутона нижче... Бо ВСУ у вiдповiдь шле добрячого прочухана сепарам. А що таке позицiйна вiйна, вважаю Вам вiдомо. Азери 30 рокiв готувалися до перемоги, то й нам потрiбен час, технiка та допомога друзiв
Покладаю надiю на Ваш здоровий глузд. До зустрiчi в ОРДЛО.
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29.11.2020 21:32 Ответить
28 грузовиков "Гумконвоя" из рашки прибыли и уже разгрузили
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29.11.2020 11:01 Ответить
Когда ружье весит на Стенке , - Оно когда то Выстрелит.Но тогда будут Бежать , - Не догнать.
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29.11.2020 11:07 Ответить
Из всех врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом… Ш/ Руставели.
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29.11.2020 11:20 Ответить
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29.11.2020 11:55 Ответить
Перемирие от терористов фантанирует
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29.11.2020 11:56 Ответить
Украиназ Задавила-бы лугандонию буквально за 2 дня. если-бы не кацапия И эта война Кацапии с Украиной НА ДОЛГИЕ ГОДЫ. если цацапия сама за это время не завалится в мусор 😆
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29.11.2020 16:59 Ответить
«Набагато легше виграти війну, а ніж мир».© Жорж Клемансо
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29.11.2020 17:10 Ответить
При янєлоху не багато новин про "вогнем у відповідь знищено .... окупантів та ..... техніки" . ЯНєЛОХмінє42 зрадник - зеля-ПНХ!
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29.11.2020 17:50 Ответить
А що ,джевеліном не можна було хєранути? Сотні тисяч "бакінських зелених" пускати по фанерних цілях на навчаннях,то крутізна?)
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29.11.2020 18:52 Ответить
Ще турецькі безпілотники запустіть на навчаннях в якості камікадзе. Ідіоти тратять наші гроші і ще й піаряться на цьому.😠
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29.11.2020 18:55 Ответить

https://site.ua/markgordienko1968/32373-i-eto-nasha-vnutrennyaya-grajdanskaya-voyna/
https://site.ua/markgordienko1968/ Марк Гордиенко

И это наша внутренняя «Гражданская война»

Просто про очевидное. Бреем Окамой.)

1. Россия проигрывает на всех фронтах.
Она мировой изгой и гопник, находящийся под международным судом за терроризм.
Её газ и нефть, из гибридного оружия превратилась в выброшенные в трубу миллиарды.
Северный поток закрыт.
Турецкий убыточен.
Катар и США отжимают долю рынка.
Турция показывает, что место РФ сидеть тихо и не рыпаться.
Россия 14 года и 2020 это абсолютно две большие разницы.
Она больной и раненый зверь и её надо дожимать и добивать.
2.Политика Криворожского Паяца на мир с Московским Улусом, это предательство не только Украины, а предательство Истории и Цивилизации.И просто глупость...
3.Ценность Украины на мировой геополитической карте это кластер « Украина враг России и готова с ней сражаться».
За это мы получим и деньги и кредиты и международную широкую поддержку.
А в случае распада и краха этого чудовища ещё и репарации и дивиденды.
4. Есть две Украины.
Страна воинов, добровольцев, волонтеров,гражданских активистов,политиков с потенциалом государственных деятелей и ответственного бизнеса ...
И тех «кому какая разница» и «договоримся на середине».
Первая это страна, которую можно уважать и гордиться и иметь дело, вторая это территория с биомассой, которую можно эксплуатировать , стричь и пускать под нож.
И это наша внутренняя «Гражданская война».
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29.11.2020 19:06 Ответить
Якщо Україна відповість саме зараз - ворог втратить кілька покидьків. Всього-навсього. І баби нарожают іщьо.
Якщо Україна не відповість, а ворожії дії будуть задокументовано, то керівники демократичних держав, маючи ці матеріали, зможуть приймати обгрунтоване рішення про подальші санкції, все більш болючі, руйнуючі плани Кремля.
Вести наступальні дії - це розв'язати руки Кремлю, і дати змогу утилізувати на громадянах України тисячі тон бомб, ракет і снарядів.
Нехєр тикати також прикладом Азербайджана. Вони готувалися 30 років. Крім того, їх ворог Вірменія має населення 3 мільйони осіб, це менше, ніж населення Києва. А ворог України Росія має понад 140 мільйонів населення і багато тисяч ядерних боєголовок. Перемагати такого ворога потрібно дуже виваженими, розумними, довготривалими гібридними способами, а не ТУПИМ бризканням слиною.
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29.11.2020 20:44 Ответить
"Громадянська вiйна", на жаль, йде на Цензорi! Вiйна проти свого уряду, Ради та здорового глузду. Йде на грошi олiгархiв, насамперед славетного гетмана, Та без усякого втручання беззубого ОП i самого Володимира Александровича,якому все до одного мiсця." Астановитесь",- як вчить нас пан прохфесор Януковощ.
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29.11.2020 21:57 Ответить
А тебе, пан Роман, нравятся во время войны клоуны и парихмахеры тобой руководящие из Киева ? Не смеши, бла свои тапочки.
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29.11.2020 23:00 Ответить
Самое главное у путинских клоунов "нистрилять" когда тебя на войне убивают а суки, которые приказывают "нистрилять" в твоего убийцу сидят в это время на госсударственных дачах за госсударственный счет. жрут халявное шампанское и йух они ложили на уже больше 6 лет воюющую с кацапами страну Украину.
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29.11.2020 22:54 Ответить
 
 