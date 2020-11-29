Наемники РФ на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, наши воины не пострадали, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, украинские воины не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было", - сообщается в утренней сводке.
Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинских бойцов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник подавлено.
"С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.
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Покладаю надiю на Ваш здоровий глузд. До зустрiчi в ОРДЛО.
https://site.ua/markgordienko1968/32373-i-eto-nasha-vnutrennyaya-grajdanskaya-voyna/
https://site.ua/markgordienko1968/ Марк Гордиенко
И это наша внутренняя «Гражданская война»
Просто про очевидное. Бреем Окамой.)
1. Россия проигрывает на всех фронтах.
Она мировой изгой и гопник, находящийся под международным судом за терроризм.
Её газ и нефть, из гибридного оружия превратилась в выброшенные в трубу миллиарды.
Северный поток закрыт.
Турецкий убыточен.
Катар и США отжимают долю рынка.
Турция показывает, что место РФ сидеть тихо и не рыпаться.
Россия 14 года и 2020 это абсолютно две большие разницы.
Она больной и раненый зверь и её надо дожимать и добивать.
2.Политика Криворожского Паяца на мир с Московским Улусом, это предательство не только Украины, а предательство Истории и Цивилизации.И просто глупость...
3.Ценность Украины на мировой геополитической карте это кластер « Украина враг России и готова с ней сражаться».
За это мы получим и деньги и кредиты и международную широкую поддержку.
А в случае распада и краха этого чудовища ещё и репарации и дивиденды.
4. Есть две Украины.
Страна воинов, добровольцев, волонтеров,гражданских активистов,политиков с потенциалом государственных деятелей и ответственного бизнеса ...
И тех «кому какая разница» и «договоримся на середине».
Первая это страна, которую можно уважать и гордиться и иметь дело, вторая это территория с биомассой, которую можно эксплуатировать , стричь и пускать под нож.
И это наша внутренняя «Гражданская война».
Якщо Україна не відповість, а ворожії дії будуть задокументовано, то керівники демократичних держав, маючи ці матеріали, зможуть приймати обгрунтоване рішення про подальші санкції, все більш болючі, руйнуючі плани Кремля.
Вести наступальні дії - це розв'язати руки Кремлю, і дати змогу утилізувати на громадянах України тисячі тон бомб, ракет і снарядів.
Нехєр тикати також прикладом Азербайджана. Вони готувалися 30 років. Крім того, їх ворог Вірменія має населення 3 мільйони осіб, це менше, ніж населення Києва. А ворог України Росія має понад 140 мільйонів населення і багато тисяч ядерних боєголовок. Перемагати такого ворога потрібно дуже виваженими, розумними, довготривалими гібридними способами, а не ТУПИМ бризканням слиною.