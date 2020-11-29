В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 заболевших, зафиксировали 12 978 новых случаев инфицирования, выздоровевших - 4 243 человека, - Степанов
По состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook в воскресенье утром сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 1561 человек, летальных случаев – 120, выздоровели - 4243 человека", – написал Степанов.
Днем ранее, 28 ноября в Украине был зафиксирован новый рекорд 16 294 новых случаев инфицирования коронавирусом; 27 ноября был также рекорд в 16 218 новых случаев, 26 ноября также был рекорд - 15 331 заболевших, 25 ноября - 13 882 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 679 человек, 12 213 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 339 378 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
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Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара. Иное дело Зеленский. Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души!
херовыйдизайн сайта уже писали в коментах?
Лично мне понраилось, что теперь в пк версии, можно с телефона редактировать текст.
Другого нет способа на сегодня, кроме масок. Это самый оптимальный на сегодняшний день путь избежать прямого попадания вируса на ваши слизистые. И самый недорогой. Вирус не имеет ног. Он переносится кашлем , чиханием и тд. Если бы в Украине все надели маски, то мы бы избежали локдауна 100%. И закрыть школы нужно после пятого класса. Т
https://youtu.be/87dCWBwQiNM