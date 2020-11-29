Второй тур выборов мэра проходит в Черновцах: избирательные участки открылись вовремя, нарушений пока нет

Сегодня в воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур местных выборов. Жители областного центра будут выбирать мэра города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Во второй тур прошли Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии "Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии "Команда Михайлишина").

В первом туре голосования 25 октября Кличук набрал 27,29 % голосов избирателей, участвовавших в голосовании, Виталий Михайлишин - 21,33 %.

Участие во втором туре выборов мэра смогут принять более 185,5 тысяч избирателей на 115 участках. Результаты голосования должны быть установлены до 4 декабря 2020 года включительно.

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Как сообщает Департамент коммуникации полиции Черновцов, по состоянию на 8 утра все 112 избирательных участков открылись вовремя и без нарушений.

"Публичную безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей, которые следят, чтобы выборы прошли прозрачно и согласно действующему законодательству", - добавили в полиции.

Правоохранители добавили, что сейчас чрезвычайных событий и правонарушений, связанных с избирательным процессом, не зафиксировано.

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