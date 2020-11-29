Два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электричества в больнице на Львовщине, - полиция
Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов Жовковской районной больницы во Львовской области, которые находились в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Как передает Цензор.НЕТ, об том говорится в сообщении Департамента коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.
По данным полиции, сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях. Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10.
"В это время в реанимационном отделении скончались двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность", - сказано в сообщении полиции.
Также полицейские установили, что в больнице имеются два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.
По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 367 (Служебная халатность) и части 2 статьи 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.
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Проблема не в наличии или отсутствии в клиниках ИБП, проблема в том, что все Облэнерго находятся в руках олигархов, которые не вкладывают практических ничего в свои энергосети, нагрузка на которые с каждым годом только возрастает. В СССР все больницы были оформлены по первому классу энергопотребления. Сейчас в лучшем случае по второму. Я не говорю за все, я знаю что есть исключения, но для большинства это именно так. Это сделано умышленно, т.к. облэнерго не может гарантировать непрерывную подачу электроэнергии на прогнивших кабелях и ржавом советском хламе. Юридически, они имеют право длительно отключать больницы от энергоснабжения, другое дело, что понимая всю серьезность последствий они этого стараются не делать... пока не случается закономерная авария, которая приводит к последствиям в этой новости...
Разруха в головах началась за долго до того, как 73% сделали свой сознательный выбор.
Що не бло перевірено генератори(їх було цілих два) але їх не перевірили.Тобто Несправні.
а що електрик? -йому не було вказівки.
- Не, в "скорую" залили чтобы поциентов этих привезти.
- А почему топливо в "скорой" закончилось?
- Мыши выпили.....
правда на Западе вроде так не делают, так что х.з.
а то шо в больнице скорей заразят чем вылечат, и так понятно.
То они еще сами дышат хотя бы. Наверное за отд. оплату, желающим принесут баллон, или какую-то емкость с кислородом, а без оплаты - "дышите вшестером по очереди, жлобы"((
Брату выздоровления скорейшего!
Такі?
С августа пишу про оборудование в больницах Словакии - хоть бы кто-то поехал из власти и посмотрел больницы .- мобильные рентгены
- кислород к каждой койке
- аппараты индивидуальные подачи кислорода
- ВСЕ меры защиты для врачей
ВОТ КУДА УШЛИ 30 млрд гривен из ковидного фонда ?
сегодня плата за ИДИОТИЗМ - это человеческие жизни
рекомендую интревью Тодурова ( хотя я не сторонница его бардака в клинике сердца)
https://youtu.be/87dCWBwQiNM
Бідність країни -наслідок важкого "совкового" минулого....
Коли народ вибирає популістів "за красотою ї..ала"...
А де суспільні контролюючі органи? Де націоналісти? Та хто де. Хто Карпати дорубує, хто за Пецика Чоколядного в Києві за пайку горло дере.