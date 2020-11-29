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Новости Коронавирус и карантин
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Два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электричества в больнице на Львовщине, - полиция

Два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электричества в больнице на Львовщине, - полиция

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов Жовковской районной больницы во Львовской области, которые находились в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Как передает Цензор.НЕТ, об том говорится в сообщении Департамента коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях. Во время проверки сообщения полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10.

"В это время в реанимационном отделении скончались двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность", - сказано в сообщении полиции.

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Также полицейские установили, что в больнице имеются два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 367 (Служебная халатность) и части 2 статьи 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

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Автор: 

больница (1438) карантин (16729) Нацполиция (16437) смерть (9215) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2900)


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Топ комментарии
+14
какое по неосторожности и халатность?! УМЫСЕЛ НА УБИЙСТВО 100% иметь 2 генератора, и иметь Правила и Протокол действия, и вообще то эти генераторы обязаны за 10-15 секунд подключаться автоматически при отключении света стационарного...
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29.11.2020 11:22
+13
Потому что необразованных дебилов сейчас во власти большинство
С августа пишу про оборудование в больницах Словакии - хоть бы кто-то поехал из власти и посмотрел больницы .- мобильные рентгены
- кислород к каждой койке
- аппараты индивидуальные подачи кислорода
- ВСЕ меры защиты для врачей
ВОТ КУДА УШЛИ 30 млрд гривен из ковидного фонда ?

сегодня плата за ИДИОТИЗМ - это человеческие жизни

рекомендую интревью Тодурова ( хотя я не сторонница его бардака в клинике сердца)

https://youtu.be/87dCWBwQiNM
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29.11.2020 11:41
+8
швидш за все генератори там були або тільки на папері або несправні.
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29.11.2020 11:27
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Правила форума Совет форумчан
какое по неосторожности и халатность?! УМЫСЕЛ НА УБИЙСТВО 100% иметь 2 генератора, и иметь Правила и Протокол действия, и вообще то эти генераторы обязаны за 10-15 секунд подключаться автоматически при отключении света стационарного...
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29.11.2020 11:22 Ответить
швидш за все генератори там були або тільки на папері або несправні.
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29.11.2020 11:27 Ответить
И каждый месяц списывали бензин на ,,ежедневную проверку,, работы бензоагрегата.
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29.11.2020 11:32 Ответить
Тонами, ці генератори такі ненажерливі !!)))
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29.11.2020 11:37 Ответить
Дело в том, что как правило, это еще советские генераторы на базе двигателя от ГАЗ-66. Они огромного размера, потребляют много топлива, имеют низкий КПД и ни в какое сравнение не идут с современными зарубежными аналогами. В 90е их раздали по больницам страны, но почти никто их не устанавливал из-за серьезных проблем с финансированием. А в спокойные 2000е электроэнергию часто уже не отключали, генераторы морально устарели и ставить их не было никакого смысла. Только тратить внебюджетные деньги, которые и без того есть куда потратить, т.к. целевых статей на техническое обеспечение и обслуживание как не было так и нет. Генераторам нужно отдельное помещение и инженер-оператор, я уже не говорю о стоимости проектных работ по их установке.
Проблема не в наличии или отсутствии в клиниках ИБП, проблема в том, что все Облэнерго находятся в руках олигархов, которые не вкладывают практических ничего в свои энергосети, нагрузка на которые с каждым годом только возрастает. В СССР все больницы были оформлены по первому классу энергопотребления. Сейчас в лучшем случае по второму. Я не говорю за все, я знаю что есть исключения, но для большинства это именно так. Это сделано умышленно, т.к. облэнерго не может гарантировать непрерывную подачу электроэнергии на прогнивших кабелях и ржавом советском хламе. Юридически, они имеют право длительно отключать больницы от энергоснабжения, другое дело, что понимая всю серьезность последствий они этого стараются не делать... пока не случается закономерная авария, которая приводит к последствиям в этой новости...
Разруха в головах началась за долго до того, как 73% сделали свой сознательный выбор.
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29.11.2020 12:23 Ответить
Винен Головний лікар

Що не бло перевірено генератори(їх було цілих два) але їх не перевірили.Тобто Несправні.
а що електрик? -йому не було вказівки.
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29.11.2020 12:43 Ответить
- Где топливо от генераторов, украли?
- Не, в "скорую" залили чтобы поциентов этих привезти.
- А почему топливо в "скорой" закончилось?
- Мыши выпили.....
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29.11.2020 11:24 Ответить
катимся в трызду. у брата ковид. лежит в больнице. палата на 6 человек. дышат по очереди по 20 минут чисто чтобы поднять сатурацию до 95%
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29.11.2020 11:29 Ответить
тут давали скрин Фейсбука за апрель - доктор или кто там, высрал что вирус поражает "тоньше" чем ОРВИ, т.е. иммунитет не видит, но! но эта, сатурация падает и нету одышки, а органы "голодают", т.е. надо было на каждом углу ставить пункт измерения к-рода получается, у кого низкий - тестировать.
правда на Западе вроде так не делают, так что х.з.
а то шо в больнице скорей заразят чем вылечат, и так понятно.

То они еще сами дышат хотя бы. Наверное за отд. оплату, желающим принесут баллон, или какую-то емкость с кислородом, а без оплаты - "дышите вшестером по очереди, жлобы"((
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29.11.2020 11:34 Ответить
Какой город и больница?

Брату выздоровления скорейшего!
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29.11.2020 12:04 Ответить
Николаев. В инфекционке места небыло при госпитализации. положили в ту которая стала ковидной после заполнения инфекционки областной
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29.11.2020 12:06 Ответить
Выздоравления брату.
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29.11.2020 12:28 Ответить
Швидкого одужання брату.
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29.11.2020 16:03 Ответить
що відбувається в цій країні....
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29.11.2020 11:25 Ответить
раніше петя сцяв у всіх під'їздах, а зараз зєля..
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29.11.2020 11:56 Ответить
зараз теж петя, - не плутайся
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29.11.2020 11:59 Ответить
нє нє, він зараз викриває нагле ссання зєлі..
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29.11.2020 12:03 Ответить
Хаос космических масштабов. Посадили страну на "чертовое колесо", раскрутили и неизвестно, когда оно остановится...
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29.11.2020 12:09 Ответить
Лікарня повинна мати як мінімум 2 джерела живлення плюс генератори. Капут завхозу...
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29.11.2020 11:27 Ответить
Главврач посадил дворника больницы крутить динамо машину. А через бухгалтерию провёл закупку двух газогенераторов по 350 тыс. грн. 😆😆😆
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29.11.2020 11:39 Ответить
Просто жах..
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29.11.2020 11:29 Ответить
І не розкрита тема - чому не було світла? Які такі миші нарулили енергетикою що почалися відключення лікарень.
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29.11.2020 11:29 Ответить


Такі?
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29.11.2020 11:45 Ответить
Где деньги Зин( Зель) , на Ковид???!!! Хотя бы на газогенератор на дровах😡😡😡
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29.11.2020 11:30 Ответить
Синютка рулит по спражньому!!.
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29.11.2020 11:32 Ответить
Козицький Максим Зіновійович.
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29.11.2020 13:28 Ответить
Потому что необразованных дебилов сейчас во власти большинство
С августа пишу про оборудование в больницах Словакии - хоть бы кто-то поехал из власти и посмотрел больницы .- мобильные рентгены
- кислород к каждой койке
- аппараты индивидуальные подачи кислорода
- ВСЕ меры защиты для врачей
ВОТ КУДА УШЛИ 30 млрд гривен из ковидного фонда ?

сегодня плата за ИДИОТИЗМ - это человеческие жизни

рекомендую интревью Тодурова ( хотя я не сторонница его бардака в клинике сердца)

https://youtu.be/87dCWBwQiNM
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29.11.2020 11:41 Ответить
владі завжди було байдуже життя пересічних..пам'ятаєте як у 2014 з'ясували, що немає армії..? саме так у 2020 з подивом з'ясували, що немає медицини..і ба більше..немає управлінців, що дбають не про схематози, а дійсно про якийсь розвиток..
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29.11.2020 12:02 Ответить
бідність медицини і не тільки- наслідок бідності країни....

Бідність країни -наслідок важкого "совкового" минулого....

Коли народ вибирає популістів "за красотою ї..ала"...
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29.11.2020 13:07 Ответить
Полякам и чехам советское прошлое не мешает.может менталитет украинцев мешает?
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29.11.2020 22:14 Ответить
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29.11.2020 12:43 Ответить
Тупо просто нету .....АВРа. И толкового электрика.....хотя бы с одной отверткой.
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29.11.2020 15:24 Ответить
Все в Польше
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29.11.2020 22:12 Ответить
И это опорная больница, и полгода было на подготовку.
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29.11.2020 16:10 Ответить
Цієї ШВЛ потрібно уникати будь якими шляхами...Досвід показує,що там майже стовідсоткова смертність...
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29.11.2020 16:53 Ответить
Не мели лютих дурниць. На штучну вентиляцію легень підключають тих, хто не в стані дихати самостійно. Вони без ШВЛ проживуть кілька хвилин.
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29.11.2020 19:15 Ответить
Несколько литров бензина оказались важнее, чем жизнь двух человек. Вот так и живем. До Европы Украине идти еще очень много лет, а то и несколько поколений.
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29.11.2020 17:59 Ответить
Жовква.
А де суспільні контролюючі органи? Де націоналісти? Та хто де. Хто Карпати дорубує, хто за Пецика Чоколядного в Києві за пайку горло дере.
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29.11.2020 19:13 Ответить
 
 