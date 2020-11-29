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Новости Местные выборы-2020
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Члены избиркома в Черновцах расписались в пустых бланках протоколов, - полиция

По состоянию на 11:00 воскресенья, 29 ноября, в полицию Черновицкой области поступило одно сообщение о нарушении избирательного законодательства во время проведения второго тура выборов Черновицкого городского головы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Черновицкой области.

"На спецлинию "102" обратился наблюдатель Гражданской сети "Опора" и сообщил, что на одном из избирательных участков члены участковой избирательной комиссии расписались в пустых бланках протоколов о подсчете голосов избирателей. Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции опросила заявителя, членов УИК и задокументировала правонарушения", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно и с незначительными нарушениями, - наблюдатели ENEMO

Члены избиркома в Черновцах расписались в пустых бланках протоколов, - полиция 01
Члены избиркома в Черновцах расписались в пустых бланках протоколов, - полиция 02

Автор: 

местные выборы (2752) нарушения (947) Нацполиция (16437) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+2
Члени виборчкому виявились справжніми членами....
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29.11.2020 12:08
+1
а хто там наш а хто ригозебіл?
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29.11.2020 11:58
+1
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
.
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29.11.2020 12:00
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Правила форума Совет форумчан
Flood! Что, новая методичка поспела? На каждой новости постите гурьбой по 5 раз!
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29.11.2020 12:47 Ответить
а хто там наш а хто ригозебіл?
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29.11.2020 11:58 Ответить
михайлішін - бувший риг, Кличук - місцевий підприємець..... він би і мав стати мером
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29.11.2020 12:05 Ответить
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
.
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29.11.2020 12:00 Ответить
одні і ті самі граблі. на кожних виборах. це ж тупо.
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29.11.2020 12:08 Ответить
Члени виборчкому виявились справжніми членами....
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29.11.2020 12:08 Ответить
"(фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума)"
Але підписання пустих бланків НЕ Є ані фальсифікацією, ані підробкою. Хоча й може зробити можливими такі дії.
Це безвідносно до паскудності самого факту підписання порожніх бланків до встановлення результатів.
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29.11.2020 12:16 Ответить
Обманывать - - - 3аконно !
( КСУ )
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29.11.2020 12:19 Ответить
велика біда в Чернівцях це московські попи які топлять за рашку-вони і просувають михайлішина усіма правдами та не правдами-
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29.11.2020 12:29 Ответить
Явка виборців під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 16:00 становить 17,54%. Похибка результатів складає 1,73%. Про це повідомляє https://t.me/opora_news/833 громадянська мережа ОПОРА .

Наголошується, що під час першого туру місцевих виборах 25 жовтня по Україні на цей час явка склала 27% при похибці 0,85%.
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29.11.2020 19:47 Ответить
 
 