Члены избиркома в Черновцах расписались в пустых бланках протоколов, - полиция

По состоянию на 11:00 воскресенья, 29 ноября, в полицию Черновицкой области поступило одно сообщение о нарушении избирательного законодательства во время проведения второго тура выборов Черновицкого городского головы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Черновицкой области.

"На спецлинию "102" обратился наблюдатель Гражданской сети "Опора" и сообщил, что на одном из избирательных участков члены участковой избирательной комиссии расписались в пустых бланках протоколов о подсчете голосов избирателей. Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции опросила заявителя, членов УИК и задокументировала правонарушения", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

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