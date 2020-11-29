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Новости Коронавирус и карантин
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Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1740 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1740 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве (1740), Одесской (1280) и Днепропетровской (1164) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 29 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 740 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 69 018 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 279 человек, за прошедшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 22 755 пациентов.

По состоянию на 29 ноября количество активных больных Киеве составляет 44 984 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 28 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1739 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Днепропетровская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1280 человек. Общее количество инфицированных составляет 44 131 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 567 человек, за минувшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 9 047 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 34 517 человек.

В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1 164 человека. Общее количество инфицированных - 37 651. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 872 человека. С начала эпидемии выздоровели 17 264 пациента. Количество активных больных в Днепропетровской области - 19 515.

карантин (16729) Киев (25495) Одесская область (3552) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (3924)


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Официальная статистика за сегодня говорит о ситуации не на сегодня - но на ее основе имитируют осуществляют принятие управленческих решений.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1851402481691563
Сами же данные Минздрава позволяют судить об этом. "Радует" только то, что есть вообще хоть какие то данные ... в отличие от соседей с севера и северо-востока.
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29.11.2020 12:18 Ответить
кстати да, относительно статистики..

вот смотрите, у меня симптомы короны появились 12 ноября, на 14 ноября врач меня записала на анализ на ковид,( и то настаивал, семейный врач отговаривала, зачем оно тебе, у тебя обычный бронхит, а обоняние и вкус - то от простуды и заложенности носа) результат получен при выписке 27 ноября - позитивный и подтвержден частным анализом от 14 ноября частным. Не знаю как там Степанов говорит о полном излечении - меня с кашлем и положительным тестом выписали и никто повторный при выписке на ковид не делал, как и не делали ни анализ крови, ни флюорографии
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29.11.2020 12:42 Ответить
А шо-ж вы писать будете когда все переболеют, ну как в Бразилии например.
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29.11.2020 12:24 Ответить
В Бразилии около 3% населения суммарно переболевшие+болеющие.
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29.11.2020 13:05 Ответить
Публикуйте показатель "на тыс населения", а не области, которые в первую тройку по населению входят. Это ж ни о чем показатель.
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29.11.2020 14:45 Ответить
 
 