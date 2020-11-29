Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1740 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве (1740), Одесской (1280) и Днепропетровской (1164) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 29 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 740 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 69 018 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 279 человек, за прошедшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 22 755 пациентов.

По состоянию на 29 ноября количество активных больных Киеве составляет 44 984 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 28 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1739 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Днепропетровская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1280 человек. Общее количество инфицированных составляет 44 131 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 567 человек, за минувшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 9 047 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 34 517 человек.

В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1 164 человека. Общее количество инфицированных - 37 651. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 872 человека. С начала эпидемии выздоровели 17 264 пациента. Количество активных больных в Днепропетровской области - 19 515.