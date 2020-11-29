В оккупированные террористами "ДНР" районы Донбасса в "путинском конвое" вместо обещанной вакцины от коронавируса привезли вакцину от гриппа

На подконтрольную террористам "ДНР" территорию Донбасса из России прибыл так называемый гумконвой, который ожидали еще к 01.11.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на u-news, об этом сообщает Telegram-канал Вольнодумец, пишущий о событиях на оккупированных территориях.

Так, по информации от представителей "МОЗ ДНР" в гумконвое из России, вместо обещанной вакцины от коронавируса "Спутник V", которую во всю анонсировали главари "ДНР", пришла вакцина от сезонного гриппа.

В связи с последними результатами тестирования этой вакцины в 1 АК, в "МОЗ ДНР" это восприняли больше с радостью, чем с огорчением, потому как в первую очередь планировалась вакцинация медперсонала.

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По словам одного из работников "МОЗ ДНР", причина непоставки вакцины от коронавируса банально проста: на данное время в России нету достаточного количества мощностей для производства вакцины "Спутник V" даже для внутренних потребностей.

Но это уже подтвердил и сам Путин, просивший президента Франции помочь в производстве российской вакцины на мощностях французских производителей.

То есть, если бы даже теоретически предположить, что вакцина "Спутник V" эффективная и украинская власть решила бы ее закупить, то самое интересное, Россия не смогла бы ее поставить в нужных объёмах.

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