В оккупированные террористами "ДНР" районы Донбасса в "путинском конвое" вместо обещанной вакцины от коронавируса привезли вакцину от гриппа
На подконтрольную террористам "ДНР" территорию Донбасса из России прибыл так называемый гумконвой, который ожидали еще к 01.11.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на u-news, об этом сообщает Telegram-канал Вольнодумец, пишущий о событиях на оккупированных территориях.
Так, по информации от представителей "МОЗ ДНР" в гумконвое из России, вместо обещанной вакцины от коронавируса "Спутник V", которую во всю анонсировали главари "ДНР", пришла вакцина от сезонного гриппа.
В связи с последними результатами тестирования этой вакцины в 1 АК, в "МОЗ ДНР" это восприняли больше с радостью, чем с огорчением, потому как в первую очередь планировалась вакцинация медперсонала.
По словам одного из работников "МОЗ ДНР", причина непоставки вакцины от коронавируса банально проста: на данное время в России нету достаточного количества мощностей для производства вакцины "Спутник V" даже для внутренних потребностей.
Но это уже подтвердил и сам Путин, просивший президента Франции помочь в производстве российской вакцины на мощностях французских производителей.
То есть, если бы даже теоретически предположить, что вакцина "Спутник V" эффективная и украинская власть решила бы ее закупить, то самое интересное, Россия не смогла бы ее поставить в нужных объёмах.
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Мнения / Общество 28-ноя, 19:109 5 545 0
Россияне испытали свою вакцину от коронавируса на боевиках "ДНР": результаты печальны
Российская Федерация использовала временно оккупированные части Донецкой и Луганской области в качестве полигона для испытаний на боевиках своей вакцины Sputnik V, вызывающей неоднозначную реакцию даже у российских медиков.
В частности, как передают «Факты» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале «Вольнодумец», вакцинация проводилась на «военнослужащих» 1-го армейского корпуса (1 АК) под видом плановых прививок от сезонного гриппа.
«По информации, полученной от лиц, систематически контактирующих с сотрудниками так называемого "МОЗ" "ДНР", поступили конкретные данные о результатах испытания российской вакцины "Спутник" на "бойцах" в "ДНР". Если кратко, то испытание… прошло пока не очень удачно», - сказано в сообщении.
Уточняется, что под контролем вирусологов из Москвы вакцину вкололи 20 бойцам одного из подразделений «корпуса».
В результате вакцинации 11 «подопытных» заболели коронавирусом, из них пятеро уже выздоровели, пятеро еще болеют (причем 2 - в тяжелой форме, при одном летальном исходе с 90% поражением лёгких).
Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать.
Таким образом, отмечается в сообщении, информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, никак не подтверждается - из 20 привитых 55% заболели COVID-19, а у 15% возникли осложнения.
«Поэтому новость о решении Путина начать испытания вакцины "Спутник" на российских военных и провести вакцинацию 400 тыс. военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше "обрадовались" родители военнослужащих российской армии», - говорится в сообщении.
Одной из причин такого решения, считает автор сообщения, может быть то, что президенту РФ Владимиру Путину пока еще не доложили реальные результаты испытания вакцины в ДНР. Или же просто «просто заврались» с «чудесными результатами» и «успехами российской медицины».
Еще один вариант - просто боятся докладывать «царю» реальную ситуацию? Ведь ни МОЗ РФ, ни разработчики вакцины, ни профильные НИИ, не сообщали, где и на ком ее испытывали в России.
Напомним что 11 ноября российские ученые заявили, что «Спутник V» якобы защищает от COVID-19 «на 92%». За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых «Спутником V» медиков заразились коронавирусом.