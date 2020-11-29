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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявили рекордные 1740 случаев, среди заболевших 103 ребенка и 69 медиков, - Кличко

Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.

Так, за прошедшие сутки в Киеве  было выявлено 1740 больных. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян.

На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания уже 69 018. Заболели: 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели также 69 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229, в Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 заболевших, зафиксировали 12 978 новых случаев инфицирования, выздоровевших - 4 243 человека, - Степанов

"Только наше сознательное отношение к угрозе, соблюдение правил безопасности может предотвратить стремительное распространение вируса. Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя!" - добавил мэр.

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявили рекордные 1740 случаев, среди заболевших 103 ребенка и 69 медиков, - Кличко 01
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявили рекордные 1740 случаев, среди заболевших 103 ребенка и 69 медиков, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25499) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вдруг! Достаю я с широких штанин
Крепкую маску с мою хлеборезку
В ней я. Тотчас же. Бегу в магазин
И на метро совершу я поездку
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29.11.2020 13:04 Ответить
С ней я позволить могу магазин
и на метро поездку
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29.11.2020 13:09 Ответить
и на метро без опаски поездку)
(правда это наглая ложь, но у нас даже президент если начинает говорить, то ... нагло лжет))
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29.11.2020 13:40 Ответить
Друг Віталій Кличко, чому не хочете виліковувати людей? Ти велика блохаста гнида і ніякий ти не друг, ти бандит, мафіозо і місце тоді на шибениці.
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29.11.2020 14:02 Ответить
Чи не треба вже переводити учнів на дистанційне навчання? Всі інші вже так і зробили.
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29.11.2020 16:04 Ответить
 
 