За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выявили рекордные 1740 случаев, среди заболевших 103 ребенка и 69 медиков, - Кличко
Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.
Так, за прошедшие сутки в Киеве было выявлено 1740 больных. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян.
На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания уже 69 018. Заболели: 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели также 69 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229, в Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев.
"Только наше сознательное отношение к угрозе, соблюдение правил безопасности может предотвратить стремительное распространение вируса. Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя!" - добавил мэр.
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Крепкую маску с мою хлеборезку
В ней я. Тотчас же. Бегу в магазин
И на метро совершу я поездку
и на метро поездку
(правда это наглая ложь, но у нас даже президент если начинает говорить, то ... нагло лжет))