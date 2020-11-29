Каждая девятая платежная операция в 2020 году осуществлялась с помощью гаджетов, - НБУ

Каждая девятая операция в РОS-терминалах в январе-сентябре 2020 года осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

"Смартфоны вошли в нашу жизнь и изменили ее навсегда - в 2020 году в Украине каждая девятая операция в РОS-терминалах осуществлялась с помощью смартфонов и других гаджетов. В этом году за три квартала таким образом было потрачено почти 70 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также в 2020 году каждая третья безналичная операция по платежной карте осуществлялась в интернете. Это более 455 млрд гривен (за январь-сентябрь этого года).

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По словам заместителя председателя Национального банка, препятствием активному развитию остается устаревшее законодательство. Именно поэтому Национальный банк передал в Верховную Раду законопроект о платежных услугах, зарегистрированных под номером 4364. Документ создаст предпосылки для кардинальных изменений платежного ландшафта в Украине.

"Банки должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг. Иными словами, предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными, каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора", - отмечают в НБУ.

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По мнению Нацбанка, кроме открытого банкинга этот законопроект принесет платежному рынку и другие возможности и перспективы для развития: расширится перечень платежных услуг, появятся новые типы участников рынка, например, поставщика услуг по предоставлению сведений со счетов. Новые участники рынка смогут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке крутых сервисов именно для нее, также существенно пересмотрена роль небанковских поставщиков платежных услуг на платежном рынке. Благодаря будущим изменениям рынок трансформируется и участие в платежных системах от поставщиков платежных услуг не потребуется. У небанковских поставщиков платежных услуг появится возможность открывать платежные счета.

Ключевым же преимуществом нового регулирования платежного рынка является то, что финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для развития бизнеса.

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