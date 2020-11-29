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"Слуга народа" Арахамия о возможной отставке Степанова: "Коней на переправе ни в коем случае менять нельзя"

Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, обсуждалась ли во фракции возможная отставка главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Арахамия рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас не было обсуждения на фракции. Мое персональное мнение, что коней на переправе ни в коем случае менять нельзя. Человек, который проектировал некую систему борьбы с коронавирусом… Если на середине его заменить, то придет новый человек и скажет: во-первых, я не принимал те решения, я не виноват, "попередники" виноваты. Потом скажет: мне нужно время, чтобы войти в должность, у меня другие идеи", - отметил депутат.

По его мнению, смена главы ведомства приведет к управленческому хаосу.

"Мое мнение, нужно завершить какую-то фазу работы, после этого провести анализ, и если необходимо, то принимать кадровое решение. Но сейчас это выглядит абсолютно нецелесообразно", - заявил Арахамия.

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Напомним, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.

"Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и путях их преодоления", – считает Степанов.

Минздрав (4899) отставка (3153) Арахамия Давид (988) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+17
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29.11.2020 13:43
+16
Враховуючи що цей вже третій. 😀
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29.11.2020 13:34
+15
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29.11.2020 14:01
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Страница 2 из 2
С кожним новим набором - все страшніше. Важко навіть уявити хто наступний. Мо" Мікола Яновіч разом лєгітімним.
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29.11.2020 15:23 Ответить
Мiкола Янович з'явиться попiзже...коли згорнуть "шапiто".Все йде за сценарiем.,.
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29.11.2020 15:28 Ответить
Это шо? Страницу поменяли?
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29.11.2020 15:18 Ответить
Ти спостарежливий нівроку.
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29.11.2020 15:21 Ответить
Тебе смешно, а после недельного загула может привидится и не то. Наверное шо то не то.
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29.11.2020 15:30 Ответить
А ослов меняют?
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29.11.2020 15:20 Ответить
Было бы здорово поменять осла...
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29.11.2020 16:35 Ответить
От перестановки слагаемых сумма не меняется. Менять надо не "осла", а того, кто вместо нормального и капитального моста сделал "переправу". По нормальному мосту не имеет значения осел или конь. "Зри в корень" (К. Прутков)
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29.11.2020 17:07 Ответить
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29.11.2020 18:07 Ответить
Степанов конь.
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29.11.2020 15:26 Ответить
Разве шо - педальный))
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29.11.2020 18:36 Ответить
Моло ще нацарював...
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29.11.2020 15:32 Ответить
С каких пор, рак в упряжке стал конём?
И почему воз и ныне там? А зебилам предлагаю: найти коней и для переправы! А самим, к бененой матери.., не мешать!!!
зЕлохи поймут...
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29.11.2020 15:35 Ответить
Коней, которые на переправе не тянут, пристреливают и ставят в телегу новых!
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29.11.2020 15:39 Ответить
Коней нет,а "баранов"- нужно! И породы "Арахамия" особенно!
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29.11.2020 15:41 Ответить
Согласен , конечно ослов на переправе не меняют вместе с главным Ишачилой !
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29.11.2020 16:06 Ответить
Просьтите господин Арахамия может это тот КОНЬ ,который вас с Зелей везет ,но не как народ Украины.С тв не вылазит ,когда ему заниматься проблемами медицины
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29.11.2020 16:27 Ответить
А у Порошенко в 2014 году время на раскачивание просто не было: пустая казна; враг у ворот, вернее уже сломал ворота; зима и отопление без российского газа, электричества и т.д.❄️😈
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29.11.2020 16:29 Ответить
тільки чомусь зєбидло перед переправою всюди запрягає або дурних, або скажених коней.
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29.11.2020 16:33 Ответить
А прежнего "гения" охраны здоровья не на переправе поменяли, охломоны?
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29.11.2020 16:34 Ответить
Знаток коней и водоёмов
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29.11.2020 16:38 Ответить
Загнаных коней на переправе, просто пристреливают, так-как толку от них уже никакого нету.
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29.11.2020 16:41 Ответить
Зато "Загнанных коней пристреливают. Не так ли?"
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29.11.2020 17:00 Ответить
Минулого року коня на віслюка ж поміняли...
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29.11.2020 17:08 Ответить
Арахноид Амія, а чого ви змінили Супрун, яка недоробила реформи? А ви так і не спромоглися щось виразне пробелькотіти за час свого керування.
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29.11.2020 17:15 Ответить
Вибачаюсь за арахноіда.
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29.11.2020 17:16 Ответить
Коней не меняют ,но там коней и нет,одни козлы да бараны!
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29.11.2020 18:20 Ответить
Этот конь, тебя хламидия , утопит.
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29.11.2020 18:21 Ответить
Хламидия, деменция, арахамия...
Лечению поддаются, но некоторые - тяжело...
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29.11.2020 18:29 Ответить
Канешна не меняют. Пока переправа вагиной не накроется
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29.11.2020 18:32 Ответить
У них то кони то сосны во власти, а не пробывали людей на должности назначать?
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29.11.2020 18:36 Ответить
Арахамия, а кто по твоей версии, Зеленский на переправе?
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29.11.2020 19:28 Ответить
Коней нельзя (менять на переправе ), а профанов и неучей всегда НУЖНО (хоть где и когда)!
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29.11.2020 20:23 Ответить
Навіть якщо кінь не кінь, а віслюк, який встав посеред ріки та топить скарб на візку???
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29.11.2020 20:43 Ответить
Напрасно наезжате на Степанова...

Сей конь - ИДЕАЛЬНЫЙ для нынешней власти:

- неустанно втирает населению "а в остальном, прекрасная маркиза..."

- денег из ковидного фонда на все что угодно, кроме медицины - не жалеет

- о закупках ИВЛ и концентраторов- не парится,

И гавное: не напрягает высокое Зе-начальство всякими глупыми приставаниями

- почти такой же ценный конь, как глава МО Таран. У последнего одна, но важная задача: как бы кто из воинов не пульнул в ответ на регулярные обстрелы боевиков, - и таки славно справляется!
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29.11.2020 22:07 Ответить
Используя язык Азирова, осмелюсь предположить что с такими конями как Арахамия и Степанов, скоро всем писта будет...
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29.11.2020 22:15 Ответить
Хтось влучно сказав, що коней, може, й не міняють, але степанов не кінь, а поні.
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30.11.2020 04:55 Ответить
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