"Слуга народа" Арахамия о возможной отставке Степанова: "Коней на переправе ни в коем случае менять нельзя"

Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, обсуждалась ли во фракции возможная отставка главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Арахамия рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас не было обсуждения на фракции. Мое персональное мнение, что коней на переправе ни в коем случае менять нельзя. Человек, который проектировал некую систему борьбы с коронавирусом… Если на середине его заменить, то придет новый человек и скажет: во-первых, я не принимал те решения, я не виноват, "попередники" виноваты. Потом скажет: мне нужно время, чтобы войти в должность, у меня другие идеи", - отметил депутат.

По его мнению, смена главы ведомства приведет к управленческому хаосу.

"Мое мнение, нужно завершить какую-то фазу работы, после этого провести анализ, и если необходимо, то принимать кадровое решение. Но сейчас это выглядит абсолютно нецелесообразно", - заявил Арахамия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну. ВИДЕО

Напомним, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.

"Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и путях их преодоления", – считает Степанов.