Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв
По состоянию на утро 29 ноября в мире зарегистрировали 574 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 230 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 62 692 506 случаев инфицирования, из них 574 184 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 460 541 человек, из них 9 230 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 43,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает седьмую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – третью. Перед нашим государством оказались Россия и Италия.
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Всем по фиг
Спочатку лікар не вірив у коронавірус
сьогодні, 16:05
У Львові прощаються із відомим лікарем, який став черговою жертвою коронавірусу.
Про це стало відомо 28 листопада з повідомлення на сторінці у соціальній мережі Facebook очільниці Львівського лабораторного центру МОЗ Наталії Іванченко-Тімко.
"На 85-му році життя відійшов у вічність Виноградов Олег Михайлович - викладач, дослідник, лікар-статистик, батько, дідусь, свекор. Вічна Вам пам'ять...», - написала вона.
«Для тих, хто не вірить у коронавірус - він теж не вірив. Спочатку…", - додала медик.