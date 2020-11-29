Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв

По состоянию на утро 29 ноября в мире зарегистрировали 574 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 230 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 62 692 506 случаев инфицирования, из них 574 184 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 460 541 человек, из них 9 230 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 43,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает седьмую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – третью. Перед нашим государством оказались Россия и Италия.







