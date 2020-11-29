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Новости Коронавирус и карантин
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Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв

Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв

По состоянию на утро 29 ноября в мире зарегистрировали 574 184 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 230 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 62 692 506 случаев инфицирования, из них 574 184 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 460 541 человек, из них 9 230 за минувшие сутки.

Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв 01

Побороли болезнь и вылечились 43,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1740 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает седьмую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – третью. Перед нашим государством оказались Россия и Италия.

Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв 03
Украина поднялась на третье место среди стран Европы по числу инфицированных COVID-19 за сутки. Всего в мире 62,6 млн заразившихся и 1,4 млн жертв 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Не ну это фигня, какое 3 место, надо скинуть рашку с предестала, нужно поднажать.
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29.11.2020 14:26
+7
Слуги и так стараются.

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29.11.2020 14:36
+4
С таким ************** отношением мы будем впереди планеты всей....
Всем по фиг
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29.11.2020 15:30
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Не ну это фигня, какое 3 место, надо скинуть рашку с предестала, нужно поднажать.
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29.11.2020 14:26 Ответить
Слуги и так стараются.

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29.11.2020 14:36 Ответить
Ну ещё раз объявим карантин выходного дня и догоним
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29.11.2020 15:58 Ответить
Ці ідіоти навіть школи не спроможні перевести на дистанційне навчання, як у інших країнах: в Польші, Чехії, Румунії... Чи вони навмисно хочуть, чим гірше, тим липше ?! Щоб потім рашці було легше потім впроваджувати свій вплив. Іншого пояснення я не бачу
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29.11.2020 16:01 Ответить
Ну а завтра у нас будет меньше остальных.Просто выбрали момент когда третье место и вперёд в эфир.Просто желание автора себя показать.
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29.11.2020 16:08 Ответить
Ну хоть где-то лидирует Украина!
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29.11.2020 14:34 Ответить
Догоним и перегоним!!!
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29.11.2020 14:52 Ответить
С таким ************** отношением мы будем впереди планеты всей....
Всем по фиг
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29.11.2020 15:30 Ответить
знаите а если задуматься и забить на тяготы будней то никакой пандемийки и нет 😀
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29.11.2020 15:44 Ответить
У Львові від коронавірусу помер відомий лікар, що заперечував пандемію
Спочатку лікар не вірив у коронавірус





сьогодні, 16:05


У Львові прощаються із відомим лікарем, який став черговою жертвою коронавірусу.


Про це стало відомо 28 листопада з повідомлення на сторінці у соціальній мережі Facebook очільниці Львівського лабораторного центру МОЗ Наталії Іванченко-Тімко.

"На 85-му році життя відійшов у вічність Виноградов Олег Михайлович - викладач, дослідник, лікар-статистик, батько, дідусь, свекор. Вічна Вам пам'ять...», - написала вона.

«Для тих, хто не вірить у коронавірус - він теж не вірив. Спочатку…", - додала медик.
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29.11.2020 16:25 Ответить
Зеленский всего 3-4 месяца назад: мы чемпионы мира в борьбе с коронавирусом!
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29.11.2020 16:08 Ответить
Клоун чемпион метит на первое место
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29.11.2020 16:15 Ответить
С птичьим и свинячим не прошло, сейчас мировое надувательство поддержали все )
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29.11.2020 18:15 Ответить
Давно пора переводите школы на дистанционное образование как это сделали страны с лучшей чем в Украине системой здравоохранения: Польша, Румыния, Чехия... Дети перезаражались без масок в тесных классах и заражают свои семьи. Вспышка вируса произошла после лета, когда дети вернулись с каникул на обучение.
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29.11.2020 20:06 Ответить
Так мы же черные пояса по борьбе с короночкой. Скоро будем первые!
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29.11.2020 20:29 Ответить
 
 