РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10630 посетителей онлайн
Новости Революция в Украине
7 401 148

"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый политик, который связывает свое будущее с Украиной, - Порошенко

В этот день, ровно 7 лет назад на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" беглый президент Виктор Янукович решил пойти против воли собственного народа, проигнорировать общественный консенсус относительно европейского будущего нашего государства и предать украинцев в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пятого президента Украины Петра Порошенко, опубликованном пресс-службой "ЕС".

"Отказ заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на чрезвычайные ожидания большинства украинцев, и откровенные заигрывания с Кремлем стали началом конца режима Януковича.

Патриотический иммунитет Украина тогда сработал на отлично и до сих пор является четким напоминанием всем политическим силам в Украине.

"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый чиновник и политик, который связывает свое будущее с суверенной, независимой, европейской Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить. ДОКУМЕНТ

Особенно, если снова захочется договориться с Кремлем за спиной украинцев, либо продать европейские ценности и демократическое будущее украинской нации за кубометр газа, киловатт дешевой российской энергии или токсичные кремлевские кредиты.

На всякий случай всегда держу наготове именно ту ручку, которую не решился применить бывший преступный режим в Вильнюсе, попробовав обратить Украины с желаемого европейского и евроатлантического интеграционного пути.

Верю, что когда-то ею мы еще подпишем соглашение об интеграции Украины и в ЕС, и в НАТО. Идем своим путем!"

Также читайте: Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведет его на путь Януковича

Автор: 

Восточное партнерство (171) Порошенко Петр (19595) Янукович Виктор (30785) Вильнюс (49) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
Задолбали тупорылые ЗЕбилы-малороссы.Порох быстрее возвращайся
показать весь комментарий
29.11.2020 14:33
+28
Порошенко вернись и наведи порядок в этом цырке !!!
показать весь комментарий
29.11.2020 14:30
+26
а зачем вам думать? - за вас портнов думает)
показать весь комментарий
29.11.2020 14:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так Порошенко ничего и не понял. Задал бы сам себе простой вопрос: " Ты же был самый "проевропейский" из всех "проевропейских. Почему же тебя 73% украинцев отправили в сад?"
показать весь комментарий
29.11.2020 15:26 Ответить
Петя проиграл не из-за своей проевропейской политики. Еще вопросы?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:29 Ответить
Так вот и я о том же. Вместо своих популистских лозунгов, лучше бы задумался о своих ошибках.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:24 Ответить
Можна було виправити помилку: в 2014 році ввести воєнний стан, загальна мобілізація і помірна диктатура. Щас би уставшіє ат вайни і прочі любителі паРашки сиділи б тихо і любили Україну, мать вашу. Нажаль він поважає демократію і не пішов на такі кроки.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:30 Ответить
Помнится был у нас один такой "уважающий демократию". Любитель пчел ...
показать весь комментарий
29.11.2020 17:10 Ответить
Трудно щось заперечувати людині яка говорить штампами. Виходить, за все те, що ви перерахували )(уйло і рашистська мразь як в Україні так і по світу так ненавидить Порошенка? чому тільки санкції з немитих не знімають
показать весь комментарий
29.11.2020 17:59 Ответить
Не бреши, зебіл, в мінських протоколах (в усі дивися, а не те, що тобі вигідно!) там спочатку контроль за кордоном з боку ОБСЄ, забезпечення безпекових передумов виборів (чого неможливо досягнути без виведення військ окупанта і контролю нашого МВС за всією територією ОРДЛО, не лише коррдону) - і лише потім вибори.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:14 Ответить
Ти читаєш другий протокол. Читай перший, нескасований
показать весь комментарий
29.11.2020 22:30 Ответить
засохни, мразіна касапська
показать весь комментарий
29.11.2020 22:37 Ответить
Задача мінських нікчемних паперів була зупинити бійню наших військових - спочатку під Іловайськом, а потім під Дебальцево- виконана. Обидва рази були створені котли регулярними військами РФ, які "заблудилися" із своєї території. Любий договір, підписаний під примусом - нікчемний. Так було з газом, так є з Мінськими т.з. угодами. Ще одна місія угод -введені санкції до рашки. Їх виконати неможливо, бо там написано, що вибори повинні пройти за українським законодавством. Якщо трішки подумати, то якби тоді не зупинили рашу, то фронт проходив би по Дніпру до Одеси. При підписанні угод були присутні француз Оланд і комсомолка Меркель. Є спогади Оланда про ті дні, Порох вигриз все що можна було. Ці наші партнери умили руки і були нейтральні в цих переговорах, а фактично пасивно стали на сторону Путіна. Як із Грузією в 2008. Гроші і бізнес важливіше від якоїсь України. Так що не треба звинувачувати у всіх бідах Пороха. Краще спитай у населення Юго востока чому вони знову голосують за проросійські партії?
показать весь комментарий
29.11.2020 21:39 Ответить
стосовно "Порошенко согласился не вписывать в Минские соглашения понятия "страна-агрессор" и "оккупированные территории" - це мистецтво можливого в дипломатії. Якщо ти вважаєш, що це було можливо зробити - чо сам ти там не вів переговори? І нічо сам не підписував?
показать весь комментарий
29.11.2020 22:36 Ответить
дебіл, це в тебе пригожинські мсетодички, щоб ти сконав разом зі своїм ******
показать весь комментарий
29.11.2020 22:42 Ответить
Кто этот изможденный старик?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:46 Ответить
Один страну в Росию тащил, другой российскую агентуру в Украину
показать весь комментарий
29.11.2020 16:14 Ответить
а хто один і хто другий в твоєму понятті?
показать весь комментарий
29.11.2020 19:18 Ответить
Ти хворий чи больной?
показать весь комментарий
29.11.2020 16:32 Ответить
Як @@@* м'який і трохи всратий

------------------------------------------------------------
@@@* - назва чоловічого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:45 Ответить
он проститутка, о чем и написал в совем нике- куртуазная б....
показать весь комментарий
29.11.2020 16:48 Ответить
Ну ты и кугутня необразованная. Куртуазный - это изысканно вежливый, любезный, учтивый.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:09 Ответить
Краще зрозуміло Порох, бо приход до влади Зе цирка в Україні це конвульсії здихаючого руцкого міра. І здитхає він повільно, отруючи все довколо своїм смердінням під назвою "ХОТІМ МІРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
показать весь комментарий
29.11.2020 16:35 Ответить
⚡️⚡️#инсайд
Нам стало известно, что правоохранительные органы Испании обратились в Офис Генпрокурора с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Петр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко.

В частности, речь идет об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.

Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовало ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.

Более того, испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путем средства на территории Украины.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:51 Ответить
в жопу себе засунь свой инсайд без указания источника.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:57 Ответить
А скажіть шановний ви наш, скільки грошей Маскви крутиться в Іспанії і який процент іспанської приморської нерухомості прикупив собі Кремль?
Чи кацпам звинувачувати Пороха у корупції?? 😆
Підказка - кримінальні угруповання Московії 90 х добре себе почувають в Іспанії і гарно зрослись з фсб
показать весь комментарий
29.11.2020 18:55 Ответить
Порошенко бізнесмен, і був бізнесменом до того, як став президентом. То і гроші в нього на нерухомість були, і не тільки на нерухомість в Іспанії. А між тим, і він, і його родина живуть не в Швейцарії, як "поцреот" каломойський, і не в росісі, де жив нинішній недопрезидент, а в Україні.
показать весь комментарий
30.11.2020 00:23 Ответить
Петя открыл был фирменный магазин Рошен на фабрике Карла Маркса. Через пару дней напротив магазина за государственный счет появился новенький пешеходный переход через отбойник и 7 полос дороги, что бы жители домов напротив с перехода попадали прямо в магазин.
Но вот недавно Петя перенес магазин чуть левее в другое здание и пешеходный переход убрали)))
показать весь комментарий
29.11.2020 17:49 Ответить
НуВоРошенко
показать весь комментарий
29.11.2020 21:09 Ответить
😀
показать весь комментарий
29.11.2020 19:52 Ответить
Дай вгадаю - все це випускається на фабриці Зе корпорації
показать весь комментарий
29.11.2020 21:07 Ответить
ти?
показать весь комментарий
30.11.2020 00:25 Ответить
Не доросли вы до Порошенко,73 % быдло вам нужен Кучма и Зеля с КАЛомойским...
показать весь комментарий
30.11.2020 01:22 Ответить
Ярым сторонникам 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:42 Ответить
Им это все заменяет масло Рошен.
Масло Рошен-съел и порядок!"Уроки Вільнюсу" має пам'ятати кожен політик, який пов'язує своє майбутнє з Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2571
показать весь комментарий
01.12.2020 17:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 