"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый политик, который связывает свое будущее с Украиной, - Порошенко

В этот день, ровно 7 лет назад на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" беглый президент Виктор Янукович решил пойти против воли собственного народа, проигнорировать общественный консенсус относительно европейского будущего нашего государства и предать украинцев в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пятого президента Украины Петра Порошенко, опубликованном пресс-службой "ЕС".

"Отказ заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на чрезвычайные ожидания большинства украинцев, и откровенные заигрывания с Кремлем стали началом конца режима Януковича.

Патриотический иммунитет Украина тогда сработал на отлично и до сих пор является четким напоминанием всем политическим силам в Украине.

"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый чиновник и политик, который связывает свое будущее с суверенной, независимой, европейской Украиной.

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Особенно, если снова захочется договориться с Кремлем за спиной украинцев, либо продать европейские ценности и демократическое будущее украинской нации за кубометр газа, киловатт дешевой российской энергии или токсичные кремлевские кредиты.

На всякий случай всегда держу наготове именно ту ручку, которую не решился применить бывший преступный режим в Вильнюсе, попробовав обратить Украины с желаемого европейского и евроатлантического интеграционного пути.

Верю, что когда-то ею мы еще подпишем соглашение об интеграции Украины и в ЕС, и в НАТО. Идем своим путем!"

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