"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый политик, который связывает свое будущее с Украиной, - Порошенко
В этот день, ровно 7 лет назад на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" беглый президент Виктор Янукович решил пойти против воли собственного народа, проигнорировать общественный консенсус относительно европейского будущего нашего государства и предать украинцев в пользу России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пятого президента Украины Петра Порошенко, опубликованном пресс-службой "ЕС".
"Отказ заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на чрезвычайные ожидания большинства украинцев, и откровенные заигрывания с Кремлем стали началом конца режима Януковича.
Патриотический иммунитет Украина тогда сработал на отлично и до сих пор является четким напоминанием всем политическим силам в Украине.
"Уроки Вильнюса" должен помнить каждый чиновник и политик, который связывает свое будущее с суверенной, независимой, европейской Украиной.
Особенно, если снова захочется договориться с Кремлем за спиной украинцев, либо продать европейские ценности и демократическое будущее украинской нации за кубометр газа, киловатт дешевой российской энергии или токсичные кремлевские кредиты.
На всякий случай всегда держу наготове именно ту ручку, которую не решился применить бывший преступный режим в Вильнюсе, попробовав обратить Украины с желаемого европейского и евроатлантического интеграционного пути.
Верю, что когда-то ею мы еще подпишем соглашение об интеграции Украины и в ЕС, и в НАТО. Идем своим путем!"
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@@@* - назва чоловічого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Нам стало известно, что правоохранительные органы Испании обратились в Офис Генпрокурора с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Петр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко.
В частности, речь идет об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.
Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовало ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.
Более того, испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путем средства на территории Украины.
Чи кацпам звинувачувати Пороха у корупції?? 😆
Підказка - кримінальні угруповання Московії 90 х добре себе почувають в Іспанії і гарно зрослись з фсб
Но вот недавно Петя перенес магазин чуть левее в другое здание и пешеходный переход убрали)))
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