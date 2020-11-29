Замглавы ОП Тимошенко о трагедии в реанимации на Львовщине: Это недопустимо. Будем разбираться и делать кадровые выводы

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал инцидент в больнице Жовквы на Львовщине, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

Заместитель руководителя ОП признал, что из-за отсутствия электроснабжения в больнице на Львовщине умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ.

По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти. Электроснабжение отсутствовало около одного часа.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".

В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что оба пациента, умерших в результате инцидента, были больны COVID-19 и имели двустороннюю пневмонию.

По его словам, электричества в медучреждении не было с 17:50 до 19:10 ч "вследствие неисправности".

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Козицкий отметил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медучреждения "находился в гаражном помещении на территории больницы" и не был подключен к электросети.

Руководство больницы в разговоре с правоохранителями зявило, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, поскольку в нем якобы "не было необходимости".

В самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электричества не будет в течение 20 минут.

"Инициирую представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовковской ЦРБ", - сказал Козицкий.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.