Замглавы ОП Тимошенко о трагедии в реанимации на Львовщине: Это недопустимо. Будем разбираться и делать кадровые выводы
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал инцидент в больнице Жовквы на Львовщине, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".
Заместитель руководителя ОП признал, что из-за отсутствия электроснабжения в больнице на Львовщине умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ.
По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти. Электроснабжение отсутствовало около одного часа.
"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".
В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что оба пациента, умерших в результате инцидента, были больны COVID-19 и имели двустороннюю пневмонию.
По его словам, электричества в медучреждении не было с 17:50 до 19:10 ч "вследствие неисправности".
Козицкий отметил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медучреждения "находился в гаражном помещении на территории больницы" и не был подключен к электросети.
Руководство больницы в разговоре с правоохранителями зявило, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, поскольку в нем якобы "не было необходимости".
В самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электричества не будет в течение 20 минут.
"Инициирую представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовковской ЦРБ", - сказал Козицкий.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.
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И роли офиса буратины в их роспиле
Что такое Динамический ИБП и чем он лучше ДГУ, у тебя спрашивать совершенно бесполезно.
Вот ты дебил нихрена не знаешь о ДГУ и куда ты лезешь???
напевне щось знаєш про те, що зававдило не до, а в часи коронавірусу проводити такі обстеження?...
какая разніца, сказана президентом, таки має вплив
1. АВР стоит в любом предприятии потребляющим электроэнергию. Что такое АВР и то что его не надо обслуживать, ты нихрена не знаешь.
2. Дизельгенераторные установки ОБЯЗАНЫ стоять во всех больницах, еще по ГОСТам СССР.
3. Генераторы расчитаны на непрерывную работу под нагрузкой расчитанной на потребление больницой не менее чем на сутки, и то если есть запас топлива, то могут работать хоть месяц.
Двигателя в ДГУ не работают постоянно, а только на период включения. При том что современные двигателя, применяемые в ДГУ, хоть корейские, хоть европейские, гарантированно работают до ТО-2 без аварии 4000-6000 часов. ЭТО почти ПОЛГОДА БЕЗОСТАНОВАЧНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.
Я обслуживаю ДГУ и поэтому знаю что ты ДЕБИЛ.
Мощность двигательной установки 1000 кВт. Иди учи уроки, ты уже всех достал своим упоротым дебилизмом.
а с марта месяца нельзя было хотя бы резервные источники по больницам завести?или отремонтировать имеющиеся?
хоча со звьоздной скалєцкой треба починати, але вона виконувала вказівку президента, а тому всьо - какая разніца і йдіть у сраку...
Ви не бачите паралелей?
На дороги из фонда потратили 31 млрд. грн. и это были самые дороги дороги, потому что деньги крали при их ремонте.
От того что вы человека поменяете, оборудование в больнице не появится.
...всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон...
Так воно і було, і зараз є
Після дев'яти місяців дерібану бюджету і повній бездіяльності влади, у підготовці країни, до пандемії почнуть сношати головного лікаря:
- чи був там аварийний генератор?
- чи був заряджений акумулятор?
- чи було паливо?
- чи була людина, яка вміє запустити та обслуговувати?
- чи висіла біля генератора інструкція з охорони праці, і чи не була вона прострочена?
І так далі...
А бубочка ні в чому не винний...
і чекаємо наступної смерті...
І нових обіцянок взяти під контроль...
Тобто те, що за дев'ять місяців лікарні не було забеспечено киснем, аварійним живленням, зарплатами, фахівцями, ліжками, ШВЛами - їм тре простити, бо вони ж не мають стратегичного мислення... Вони звикли реагувати на прагнення публіки і видавати репризи - ось вони їх і видають... Як були клованами, так їми і залишаться назавжди... Гонору правда додалось але, коли прийде час за все відповідати вони приймуть скорбний вигляд і пролопочуть: «хлопці - я не в куґсі» «панять і прастіть»...