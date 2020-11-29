РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11077 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 797 87

Замглавы ОП Тимошенко о трагедии в реанимации на Львовщине: Это недопустимо. Будем разбираться и делать кадровые выводы

Замглавы ОП Тимошенко о трагедии в реанимации на Львовщине: Это недопустимо. Будем разбираться и делать кадровые выводы

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал инцидент в больнице Жовквы на Львовщине, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

Заместитель руководителя ОП признал, что из-за отсутствия электроснабжения в больнице на Львовщине умерли двое пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ.

По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти. Электроснабжение отсутствовало около одного часа.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации".

В свою очередь председатель ЛОГА Максим Козицкий сообщил, что оба пациента, умерших в результате инцидента, были больны COVID-19 и имели двустороннюю пневмонию.

По его словам, электричества в медучреждении не было с 17:50 до 19:10 ч "вследствие неисправности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два пациента на ИВЛ скончались из-за отсутствия электричества в больнице на Львовщине, - полиция

Козицкий отметил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медучреждения "находился в гаражном помещении на территории больницы" и не был подключен к электросети.

Руководство больницы в разговоре с правоохранителями зявило, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, поскольку в нем якобы "не было необходимости".

В самом Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электричества не будет в течение 20 минут.

"Инициирую представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовковской ЦРБ", - сказал Козицкий.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

карантин (16729) смерть (9216) Козицкий Максим (98) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2901)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Начинать разбираться нужно с денег ковид-фонда.
И роли офиса буратины в их роспиле
показать весь комментарий
29.11.2020 15:23
+4
Обстеження та складання акту це безглуздий формалізм, ніхто нічого не робить. Потрібно робити реальні переключення на резервні вводи і складати ці акти, а обстеження це повна дурня! В більшості лікарень України резервні енерговводи знаходяться в аварійному стані і не працюють - ввідні електрокабелі пошкоджені і потребують ремонту або повної заміни, але всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон, як Кернес! От якби якийсь Кернес загинув від відключення електрики в лікарні, тоді б влада зашевелилась!
показать весь комментарий
29.11.2020 16:19
+3
Лікарні мають два енерговвода, тобто кабелі підходять на лікарню з різних підстанцій і якщо на одній підстанції відключаються світло то енергетик та електрики мають переключитись на інший енерговвод і подати електрику на споживачів лікарні. Генератори виконують тільки підтримуючу функцію для найбільш критичної частини лікарні (операційна та реанімація) і тільки на час проведення переключень енерговводів, генератори на можуть тягнути на собі споживачів всієї лікарні (хворих на кисневих концентраторах в палатах) протягом годин! Саме тому кисневі концентратори не можна використовувати в лікарнях, а потрібно будувати кисневі магістралі та велику емність кисню для гарантованої подачі кисню під час будь яких нештатних ситуацій. В цих смертях винні енергетик та електрики лікарні, які не переключили енерговвод на резервний і це призвело до смерті пацієнтів. На посадах енергетиків та електриків в лікарнях часто працюють абсолютно випадкові люди які не мають відповідних допусків та знань для проведення оперативних перемикань енерговводів в критичній ситуації, тому потрібно створити одну централізовану організацію яка буде займатись технічним обслуговуванням лікарень по всій країні замість найму нефахових і нікчемних працівників на ті копійки які держава виділяє кожній лікарні!
показать весь комментарий
29.11.2020 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начинать разбираться нужно с денег ковид-фонда.
И роли офиса буратины в их роспиле
показать весь комментарий
29.11.2020 15:23 Ответить
"Буратіна", кожна лікарня, ще до короновірусу, раз в півроку проводить обстеження та складає Акт технічної справності аварійних генераторів.
показать весь комментарий
29.11.2020 15:26 Ответить
Аварійний генератор це для операційної та реанімації і він не призначений для запитування звичайних палат де лежать хворі пацієнти підключені до кисневих концентраторів! Ці палати не підключені до резеврного енергоживлення!
показать весь комментарий
29.11.2020 15:41 Ответить
Ты дебил. Аварийный генератор подключен к общему АВР электрощитовой больницы. Он запитывает сразу ВСЮ больницу. Не неси чушь, там где ты не разбираешься.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:04 Ответить
Для того щоб запитати ВСЮ лікарню потрібен дуже потужний генератор, на 500-1000 кВт на базі судового дизеля. Звичайно що таких дорогих генераторів ніхто не ставив, а ставили маленькі генератори на 100-150 кВт які мали підтримати операційну та реанімацію. АВР там де стояли, вже не працюють, бо вийшли з ладу, їх ніхто не ремонтує і не перевіряє. Може в Києві ще десь і працюють але по Україні в районних лікарнях їх навіть не ставили!
показать весь комментарий
29.11.2020 16:08 Ответить
250 кВт хватает что бы запитать среднюю больницу. Там обычный рядный 6-цилиндровый движок от фуры типа вольво или манн. Еще раз тебе дебилу повторяю: ГЕНЕРАТОР ЗАПИТЫВАЕТСЯ В ОБЩЕЙ АВР ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ БОЛЬНИЦЫ. Отдельно АВР в операционную и реанимацию никто не делает.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:17 Ответить
Я бачу що ви непрофесіонал в цьому, але не потрібно це постійно показувати! Генератор має бути на 30% потужнішим ніж сума споживачів гарантованого електроживлення, за генератором має стояти стабілізатор або джерело безперервного живлення, яке зглажує всі недоліки живлення від генератора і подає в електромережу лікарні високостабілізоване живлення, яке вже спожвається дорогим медичним обладнанням! А підключати який двіжок з генератором безпосередньо до споживачів це створювати загрозу повного виведення з ладу дорогого медичного обладнання яке може просто вийти з ладу через неконтрольовану зміну параметрів електрики від генератора. 250 кВт генератора не вистачить і на ліфти, і на насоси, і на стерилізатори, і на операційні лампи, і на кварцевателі, і на рентген, і на УЗІ, і на КТ, і на медичне обладнання, і на комп'ютери - навіщо Ви розповідаєте про те в чому не маєте ніякого розуміння?
показать весь комментарий
29.11.2020 16:26 Ответить
Ты дебил, хот раз видел дизельгенераторную установку смонтированную в контейнере и предназначенную для аварийного питания электропотребителя в течении неограниченного времени??? Цена такой установки на 250 кВт всего 700-900 тыс. гривень.
Что такое Динамический ИБП и чем он лучше ДГУ, у тебя спрашивать совершенно бесполезно.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:33 Ответить
******* дизель-генераторні установки які комплектують імпортними двигунами абсолютно не мають нічого спільного з радянськими генераторами, які приводились в дію дизельними та бензиновими двигунами. Навіть принцип роботи в них різний. Радянські генератори працюють з заземленим нульом а імпортні працюють з ізольовним нулем, тобто на нульовому проводі присутня небезпечна напруга і тому імпортні генератори не можна підключати до радянських та українських електромереж (лікарень) без спеціальних пристроїв - безперебійників та стабілізаторів які відривають від землі нульовий провід у разі роботи імпортного генератора в мережу.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:51 Ответить
От ДГУ к потребителю выходит уже 3 фазы. Мало того в ДГУ аппаратура сама подстраивает частоту и не дает перепутать фазы при подключении к существующей сети.
Вот ты дебил нихрена не знаешь о ДГУ и куда ты лезешь???
показать весь комментарий
29.11.2020 16:59 Ответить
Радянські генератори які стоять в лікарнях не мають нічого спільного з ********* дизель-генераторними установками, в яких додана велика кількість автоматики та частотні перетворювачі які можуть змінювати частоту струму. Радянські генератори видають частоту яка безпосередньо залежить від обертів двигуна і тому частота не є стабілізованою і це не підходить для більшості дорогих медичних пристроїв які розраховані на високостабілізоване електроживлення.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:31 Ответить
Для тебя дебила повторяю: в ДГУ уже смонтирована аппаратура и для стабилизации тока и напряжения, и для синхронизации частоты генератора с частотой сети, и всевозможная система блокировок , сигнализации и автоматического регулирования. И все это выпускается в сборе как минимум уже 30 лет. Мало того система стабилизации по фазе и частоте уже смонтирована в самом альтернаторе. Еще раз тебя дебила спрашиваю: откуда ты такой упоротый вылез???
показать весь комментарий
29.11.2020 17:41 Ответить
Для чого тут ******* дизель-генераторні установки, які є електростанціями з комплектом автоматики та перетворювачів частоти, до старих радянських генераторів які стоять в лікарнях без автоматики? Ми почали обговорювати випадок в лікарні в якій не стоять ДГУ, а стоять окремі генератори без автоматики, генератори стоять навіть не підключені до електромережі.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:56 Ответить
Ты дебил. ДГУ уже комплектуется автоматикой, да еще с микропроцессорным упралением. 30 ЛЕТ КАК МИНИМУМ! Если ты дебил за 30 лет не смог обновит оборудование, то это твоя дебила проблема.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:00 Ответить
Я мабуть відкрию Вам таємницю що лікарні вже 30 років не будуються і не фінансуються і тому в лікарнях стоять ще радянські дизель-генератори які не мають жодної автоматики, крім кнопки запуску дизельного двигуна.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:02 Ответить
Это твоя дебилова проблема, раз тобой управляют дебилы которых ты сам и избираешь.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:13 Ответить
В принципі коли ходиш по вулиці, бачиш що навколо люди не дуже розумні, але остаточно переконуєшся тут на форумі.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:28 Ответить
де обновили - там подібного б нне сталося. а Жовкві не обновили обладнання. Чому? не вважали за потрібне, не виділялися гроші або були вкрадені. У мен в сусіди покійного завжди працював автономний генератор, коли виключалося централізоване електропостачання.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:36 Ответить
Скорее даже не деньги украли, а тупо слили все топливо. Потому как полное разгильдяйство и пох....изм.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:24 Ответить
А ПРИЧЕТНІ ДО ВБИВСТВА ГОСПОДАРІ РЕМ ЯКІ ВІДКЛЮЧИЛИ ЕНЕРГІЮ ,ЧОМУ В СТОРОНІ.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:14 Ответить
Наскільки я зрозумів то відключення було плановим і РЕМ завчасно попередив лікарню і мав право відключати електромережу.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:37 Ответить
ти здивував оцим - кожна лікарня, ще до короновірусу, раз в півроку проводить обстеження та складає Акт технічної справності аварійних генераторів....
напевне щось знаєш про те, що зававдило не до, а в часи коронавірусу проводити такі обстеження?...
какая разніца, сказана президентом, таки має вплив
показать весь комментарий
29.11.2020 16:10 Ответить
Обстеження та складання акту це безглуздий формалізм, ніхто нічого не робить. Потрібно робити реальні переключення на резервні вводи і складати ці акти, а обстеження це повна дурня! В більшості лікарень України резервні енерговводи знаходяться в аварійному стані і не працюють - ввідні електрокабелі пошкоджені і потребують ремонту або повної заміни, але всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон, як Кернес! От якби якийсь Кернес загинув від відключення електрики в лікарні, тоді б влада зашевелилась!
показать весь комментарий
29.11.2020 16:19 Ответить
Лікарні мають два енерговвода, тобто кабелі підходять на лікарню з різних підстанцій і якщо на одній підстанції відключаються світло то енергетик та електрики мають переключитись на інший енерговвод і подати електрику на споживачів лікарні. Генератори виконують тільки підтримуючу функцію для найбільш критичної частини лікарні (операційна та реанімація) і тільки на час проведення переключень енерговводів, генератори на можуть тягнути на собі споживачів всієї лікарні (хворих на кисневих концентраторах в палатах) протягом годин! Саме тому кисневі концентратори не можна використовувати в лікарнях, а потрібно будувати кисневі магістралі та велику емність кисню для гарантованої подачі кисню під час будь яких нештатних ситуацій. В цих смертях винні енергетик та електрики лікарні, які не переключили енерговвод на резервний і це призвело до смерті пацієнтів. На посадах енергетиків та електриків в лікарнях часто працюють абсолютно випадкові люди які не мають відповідних допусків та знань для проведення оперативних перемикань енерговводів в критичній ситуації, тому потрібно створити одну централізовану організацію яка буде займатись технічним обслуговуванням лікарень по всій країні замість найму нефахових і нікчемних працівників на ті копійки які держава виділяє кожній лікарні!
показать весь комментарий
29.11.2020 15:39 Ответить
Перемикання вводів живлення має відбуватись автоматично - автоматом підключення резерву.
показать весь комментарий
29.11.2020 15:46 Ответить
Ні, апаратура АВР (автоматичний ввод резерву) в лікарнях не стоїть, бо за цією апаратурою немає кому слідкувати, перевіряти, ремонтувати. Тому перемикання вводів відбувається вручну! Головний лікар мав вчинити всіх необхідних дій для того щоб всі відповідальні технічні та медичні працівники були на своїх робочих місцях в момент відключення електрики. Головний інженер лікарні, енергетики, електрики мали відновити або написати заново регламент перемикання енерговводів у вигляді інструкцій всім задіяним технічним працівникам. Потрібно було провести тренування щоб енергетики та електрики на місцях відпрацювали свої дії під час переключення енерговводів на резервні з контролем наявності електрики у всіх корпусах та палатах після проведення перемикання, а також усунення проблем які можуть виникнути під час перемикання - хтось зі споживачів виявиться незапитаним і потрібно буде оперативно підвозити генератори і підключати їх через подовжувачі прямо в палати з переключенням всіх медичних приладів на генератор. Медичні працівники мали також провести тренування по раптовому пропаданню електрики в палатах і відпрацювати свої дії з пацієнтами -кому будуть качати повітря вручну, а кому будуть надавати допомогу іншими способами. Нічого з цього не було зроблено після повідомлення від Обленерго про планове відключення одного з енерговводі лікарні від енергомережі для проведення планових робіт. За це несе відповідальність головний лікар, головний інженер, енергетики та чергові електрики і за це їх мають посадити в тюрму! А МОЗ має видати наказ в якому буде розписаний порядок дій медзакладів по підготовці до відключень лікарень від енергомережі і по діям під час раптового відключення електрики в лікарні! МОЗ нажаль бездіяльний, Степанова потрібно знімати, він дебіл!
показать весь комментарий
29.11.2020 16:03 Ответить
Отже, категорією споживача не вийшли... А мали б бути у першій...
показать весь комментарий
29.11.2020 17:02 Ответить
Першу категорію потрібно підтримувати зусиллями енергетиків та електриків лікарні. Обленерго ДТЕК зараз починають брати на обслуговування підстанції та електромережі споживачів, бо масово відбуваються аварії на мережах споживачів і немає кому кваліфіковано експлуатувати ці мережі.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:36 Ответить
Споживач обслуговує "низьку" частину підстанції. "Висока", як правило, - на постачальнику.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:50 Ответить
Думаю що в лікарню входять енерговводи по 0,4 кВ. Там високого не має бути в принципі.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:59 Ответить
Якщо 0,4, то там і підстанції нема. Але це, якщо лікарня зовсім маленька.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:01 Ответить
Районна лікарня.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:03 Ответить
Має бути підстанція щонайменше 6/0,4. Там кухня з електроплитами, рентген-апарати, операційні, освітлення внутрішнє і зовнішнє, фізіокабінет, тощо.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:11 Ответить
Ты дебил. Генераторы, которые ДОЛЖНЫ стоять в больницах, расчитаны на работу не менее чем на сутки. И по мощности подобраны так, что бы заменить внешнее электропитание.
показать весь комментарий
29.11.2020 15:52 Ответить
за півтора року чому не поставили....чи може доріг не було, щоб їх такі должньі підвести?
показать весь комментарий
29.11.2020 16:13 Ответить
Не було доріг, щоб перевірити...
показать весь комментарий
29.11.2020 17:51 Ответить
Вибачте, але ви нічого не розумієте ані в генераторах, ані в системах безперервного енергожвлення і тому сперечатись з вами безглуздо! Генератори використовують виключно для підтримки частини споживачів лікарні і тільки обмежений час - кілька годин. Генератор не може працювати цілодобово, особливо радянські генератори які стоять в лікарнях, вони перегріються і заклинять. Максимум на що розраховані радянські аварійні генератори 1-2 години роботи для того щоб закінчити операцію і чекати світла. Далі в генераторах перегріється мастило і він заклинить! Для цілодобової підтримки споживачів в СРСР будувались генераторні установки з кількох генераторів, для того щоб оперативно замінювати генератори в горячем резерві і давати відпочити двигунам. Такі установки використовувались на АТС, там стояло кілька генераторів які мали працювати цілодобово, змінюючи один одного, були запаси пального в баках, був цілий штат дизельщиків які слідкували та ремонтували ці генератори. В лікарнях такой системи ніколи не було, був один генератор і він був розрахований на часткову запитку споживачів лікарні протягом дуже обмеженого часу.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:14 Ответить
Еще раз тебе ДЕБИЛУ повторяю:
1. АВР стоит в любом предприятии потребляющим электроэнергию. Что такое АВР и то что его не надо обслуживать, ты нихрена не знаешь.
2. Дизельгенераторные установки ОБЯЗАНЫ стоять во всех больницах, еще по ГОСТам СССР.
3. Генераторы расчитаны на непрерывную работу под нагрузкой расчитанной на потребление больницой не менее чем на сутки, и то если есть запас топлива, то могут работать хоть месяц.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:25 Ответить
Ще раз пояснюю, що АВР стоїть не скрізь, це складна та дорога апаратура яка потребує постійного обслуговування та ремонту і без постійного обслуговування та використання ця апаратура відразу виходить з ладу. В радянських лікарнях генератори ставили не для медичного обладнання, а для аварійного освітлення, бо не було медичного обладнання яке живилось електрикою. А радянські генератори клинять після 4 годин роботи під повним навантаженням, тому в СРСР застосовувалась схема з кількома генераторами які працювали по годинах, там де потрібен був цілодобовий резерв електроживлення!
показать весь комментарий
29.11.2020 16:43 Ответить
Ты дебил: АВР по сути это ДВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЯ расчитаных на ток потребляемой электроустановкой. Собрать АВР может любой электротехник 3-разряда.
Двигателя в ДГУ не работают постоянно, а только на период включения. При том что современные двигателя, применяемые в ДГУ, хоть корейские, хоть европейские, гарантированно работают до ТО-2 без аварии 4000-6000 часов. ЭТО почти ПОЛГОДА БЕЗОСТАНОВАЧНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.
Я обслуживаю ДГУ и поэтому знаю что ты ДЕБИЛ.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:52 Ответить
Я бачу що в нас непрофесіонали скрізь від Президенту та уряду до останнього електрика який обслуговує генератор і не розуміє принципів його роботи! Це сумно! Ми дійшли до повного колапсу! Електрик який доказує що генератор розрахований на 6000 безперервної роботи!!!! Ну що більш тупого ще можна було прочитати на форумі? Кількість мотогодин до ремонту двигуна це не кількість годин безперервної роботи! Читайти інструкцію до свого побутового генератора УВАЖНО!!!! Генератор, навіть корейський та європейський перегріється через 4 години роботи на повній потужності, тому що генератор можна використовувати тільки не більше номінальної потужності, а це 70% від максимальної потужності. А на максимальній потужності допускається тільки короткочасне використання не більше 10-15 хвилин і за 4 години двигун гарантовано заклинить або згорять обмотки генератора!
показать весь комментарий
29.11.2020 17:00 Ответить
Ты дебил! Завод изготовитель дает гарантию на безаварийную работу ДГУ до ТО-2 4000-6000 часов. Это стандартная гарантия работы двигателя автомобиля на пробег 300 000 километров. Тем более двигателя стоят от грузового транспорта расчитанного на пробег не менее 600 000 км. Какие 4 года? Откуда ты взял эту туфту??? С какого хера он прегреется если он жидкостного охлаждения???
показать весь комментарий
29.11.2020 17:09 Ответить
ЦІКАВО ТИ ПСИХІАТР ЧИ ЕЛЕКТРИК З ДТК РИНАТА, ЩО НІ СЛОВА ПРО РЕМ ЧИЙ ВІН ,ЧОМУ ВІДКЛЮЧИЛИ ЕЛЕКТРИКУ ,ЩО І ПРИВЕЛО ДО СМЕРТІ ЛЮДЕЙ.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:26 Ответить
При чем тут это , если Дебил L ни хрена не знает что такое ДГУ, но вылез что бы обосраться???
показать весь комментарий
29.11.2020 17:44 Ответить
Ви показали свою повну некомпетентність, ви не розрізняєте моторесурс з безперервною роботою. Тобто якщо говорити на вашій мові - ви так обісрались, як ще треба постаратись! Тому розмови з вами не мають жодного сенсу, бо ви не володієте питанням.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:01 Ответить
Моторесурс у двигателя, а у ДГУ - ГАРАНТИЯ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ ДО ТО-2. Куда ты дебил лезешь, если нихрена не знаешь и постоянно обсираешься???
показать весь комментарий
29.11.2020 18:10 Ответить
Є різниця між безаварійною роботою час від часу по півгодини чи по півтори години (таких годин в сумі може бути 4-6 тис. за кілька років) і безперервною роботою за один раз, яка не може бути більше 30-40 діб, бо перегріются елементи двигуна, змащувальної та охолоджувальної системи і сам генератор електричного струму. Навіть судові двигуни, які розраховані на цілодобове використання не розраховуються на роботу більше 10-20 діб без зупинки, а це двигуни на порядок дорожчі ніж ті що використовуються в генераторах!
показать весь комментарий
29.11.2020 18:26 Ответить
Ты упоротый? Как карьерные самосвалы катерпиллер наматывают по миллиону километров и не перегреваются??? А в ДГУ применяют точно такие же типы двигателей.
показать весь комментарий
29.11.2020 19:40 Ответить
Кар'єрний самосвал не може працювати більше зміни у 8 годин, бо водій не може працювати більше, тому кожні 8 годин двигун зупиняється. В кар'єрному самосвалі двигун крутить генератор, а колеса рухаються від електродвигунів які отримують живлення не тільки від генератора, а від акумуляторів, які стоять в буфері і накопичують енергію. Ми ж говоримо про те що у нас акумуляторів в буфері немає і генератор запитує всіх споживачів і має витримувати всі перевантаження мережі, отже він має бути на 30% більш потужним ніж максимальна потужність (по пусковим токам) всіх споживачів лікарні.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:32 Ответить
Для тебя дебила персонально: Карьерный самосвал Cat 785D имеет привод на колеса с двигателя через коробку передач.
Мощность двигательной установки 1000 кВт. Иди учи уроки, ты уже всех достал своим упоротым дебилизмом.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:20 Ответить
А Белаз має електропривід на колесах і дизель крутить генератор, тільки як це відміняє той факт що водій не працює більше 8 годин? Ви несете якусь дику маячню, плутаєте елементарні параметри обладнання і робити якісь дивовижні висновки, достойні рекордів ідіотизму.
показать весь комментарий
29.11.2020 23:00 Ответить
Тебе дебилу прямо указали марку и тип самосвала. При чем тут Белаз???
показать весь комментарий
29.11.2020 23:08 Ответить
Ви хочете сказати що самосвал працює по 8000 мотогодин не зупиняючи двигун? А як же ж заміна мастила кожні 300 мотогодин?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:06 Ответить
Самосвал работает 8 лет постоянно. Сколько моточасов он намотает за 8 лет при трехсменном графике работы?? Как минимум 50000 часов. Но ты упоротый дебил даже это посчитать был не в состоянии.
показать весь комментарий
29.11.2020 23:13 Ответить
Розмова з вами перетворюється на розмову з розумовов неповноцінною людиною. Моторесурс і безперервна робота це різні речі і ви їх чомусь плутаєте. Ви менеджер по продажам?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:07 Ответить
Запустіть двигун вантажної машини на максимальну нагрузку і побачити що він закипить менше ніж за годину. Це як тягнути вантаж на підйом без зупинки, скільки двигун витримає? Мастило закіпить, якщо не закіпить радіатор. Кількість мотогодин до проведення ТО це стандартний параметр двигуна внутрішнього згоряння, але це абсолютно не означає що двигун може працювати без зупинки тисячі мотогодин. Як правило недорогий генератор вимикається через 4-6 годин системами аварійної сигналізації, через перевищення температури мастила або охолоджувальної рідини. Дорогі ж дизельні генератори, двигуни яких дійсно розраховані на кілька діб безперервної роботи, можуть бути аварійно зупинені через перегрів обмоток генератора, якщо споживання буде на рівні більше 70%. Потрібно дуже уважно читати технічну документацію до генератора, бо там як правило виробник знімає з себе відповідальність за всі аварійні зупинки, якщо споживання електрики більше 70% від максимальної потужності. Вже було безліч випадків коли відносно дорогі дизель-генератори просто виходили з ладу і це призводило до страшних збитків.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:54 Ответить
А Ви впевнені, що в лікарні було два ввода?
показать весь комментарий
29.11.2020 18:11 Ответить
"кадры"будут делать кадровые выводы...
а с марта месяца нельзя было хотя бы резервные источники по больницам завести?или отремонтировать имеющиеся?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:26 Ответить
От це - головне запитання, Гига, куди в лікарні пішли кошти, котрі списані на поточне обслуговування аварійного живлення.
показать весь комментарий
29.11.2020 15:29 Ответить
в першу чергу - треба посилити відповідальність обленерго..... вчора, на дачі, цілий день напруга в мережі коливалася від 150 до 180 В......який прилад довго витримає на такій напрузі?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:36 Ответить
от степанова і запитають...чому виборами займався в цей трудний час і самоустранился?...
хоча со звьоздной скалєцкой треба починати, але вона виконувала вказівку президента, а тому всьо - какая разніца і йдіть у сраку...
показать весь комментарий
29.11.2020 16:17 Ответить
Карателі НКВС відбирали у українців хліб, щоб вони вмирали від голоду. Зеленський розкрав антиковідний фонд, не закупив жодного апарату ШВЛ, ліків, кисню для лікарень, захисних костюмів тощо, - щоб українці вмирали від ковіду.
Ви не бачите паралелей?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:45 Ответить
Что в НКВД руководство состояло из евреев, что сейчас правительство состоит из евреев. Вот и вся параллель...
показать весь комментарий
29.11.2020 16:00 Ответить
для українця кого не постав до влади, він краще свою дитину без сілі з'їсть аніж владу буде контролювати.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:04 Ответить
Это тот брехун, что недавно заявил, что из ковид-фонда ни копейки не потратили на дороги
показать весь комментарий
29.11.2020 15:30 Ответить
чому брехун? він правду сказав.... якщо гроші вкрали, то як вони можуть бути витрачені на дороги?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:34 Ответить
Он сказал, что из ковид-фонда не потратили ни копейки на дороги, а это ложь.
На дороги из фонда потратили 31 млрд. грн. и это были самые дороги дороги, потому что деньги крали при их ремонте.
показать весь комментарий
29.11.2020 15:39 Ответить
як Козлицький прикриває свою сраку - відразу представлення на звільнення голови Жовківської РДА
показать весь комментарий
29.11.2020 15:32 Ответить
цікаво, скільки у феофанії запасних генераторів, а то як жиж наші слуги лікуватися будуть, бідолаги
показать весь комментарий
29.11.2020 15:38 Ответить
В нас все мало чим все відрізняється,ніж в братів москалів.Медицини ніколи не було.
показать весь комментарий
29.11.2020 15:39 Ответить
...кто лепил что веерных отключений не будет а кирюша? шо там разбиратьсЯ если статья прокурорская возбуждают пусть менты и наоборот).....клоуны! они розбируться) ну ну. пару лямов в оп! и новость будет жить 72 часа
показать весь комментарий
29.11.2020 16:10 Ответить
Вы не кадры меняйте, а больницыкомплектуйте.
От того что вы человека поменяете, оборудование в больнице не появится.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:14 Ответить
А ЧИ НЕ ПРОВИНА ЦЕ ВОВИ Зе ЯКИЙ ВЗЯВ СОБІ СПОНСОРОМ АХМЕТОВА З ЙОГО МАХІНАЦІЯМИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖЕЮ ??, стався маразм - в країні яка виробляє електроенергію навіть на експорт нема електроенергії навіть в лікарнях

показать весь комментарий
29.11.2020 16:24 Ответить
тобто якщо в лікарні немає можливості запустити дизель і забезпечити електрикою операційну та реанімацію, то для цього необхідно щоб хтось помер, щоб головний лікар лікарні, та інші пацюки почали рухати мозком.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:01 Ответить
Вот Бегемот, такое состояние с большинством больниц в Украине, деньги надо инвестировать, а не делать волны. Сразу видно что делитант
показать весь комментарий
29.11.2020 17:40 Ответить
Людина написала розумні речі:


...всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон...

Так воно і було, і зараз є
показать весь комментарий
29.11.2020 18:32 Ответить
Будуть призначати стрілочника...
Після дев'яти місяців дерібану бюджету і повній бездіяльності влади, у підготовці країни, до пандемії почнуть сношати головного лікаря:
- чи був там аварийний генератор?
- чи був заряджений акумулятор?
- чи було паливо?
- чи була людина, яка вміє запустити та обслуговувати?
- чи висіла біля генератора інструкція з охорони праці, і чи не була вона прострочена?
І так далі...
А бубочка ні в чому не винний...
і чекаємо наступної смерті...
І нових обіцянок взяти під контроль...
Тобто те, що за дев'ять місяців лікарні не було забеспечено киснем, аварійним живленням, зарплатами, фахівцями, ліжками, ШВЛами - їм тре простити, бо вони ж не мають стратегичного мислення... Вони звикли реагувати на прагнення публіки і видавати репризи - ось вони їх і видають... Як були клованами, так їми і залишаться назавжди... Гонору правда додалось але, коли прийде час за все відповідати вони приймуть скорбний вигляд і пролопочуть: «хлопці - я не в куґсі» «панять і прастіть»...
показать весь комментарий
29.11.2020 19:59 Ответить
 
 