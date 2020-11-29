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Новости Местные выборы-2020
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По состоянию на 13:00 явка на выборах в Черновцах составила чуть более 7%, - ЦИК

В ЦИК озвучили явку избирателей на выборах мэра в Черновцах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 13:00 проголосовали 7,2% избирателей.

В Центризбиркоме отметили, что до завершения голосования остается менее пяти часов - все избирательные участки закрываются в 20:00.

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По состоянию на 13:00 явка на выборах в Черновцах составила чуть более 7%, - ЦИК 01

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Члени ДВК пильнуйте - зацікавленим час "каруселі" запускати... Бо кожен голос на вагу перемоги.
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29.11.2020 15:51 Ответить
Значит выборы отменят? Кого они выбирают опять?
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29.11.2020 16:21 Ответить
вибори стали фіцією. крім кандидатів вони нікого не інтересують
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29.11.2020 18:00 Ответить
До кінця часу голосування відсотків 15 буде !!)))
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29.11.2020 18:23 Ответить
 
 