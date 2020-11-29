По состоянию на 13:00 явка на выборах в Черновцах составила чуть более 7%, - ЦИК
В ЦИК озвучили явку избирателей на выборах мэра в Черновцах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По состоянию на 13:00 проголосовали 7,2% избирателей.
В Центризбиркоме отметили, что до завершения голосования остается менее пяти часов - все избирательные участки закрываются в 20:00.
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Said_
показать весь комментарий29.11.2020 15:51 Ответить Мне нравится 0
Solomon #418722
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Іван Клюс
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Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий29.11.2020 18:23 Ответить Мне нравится 0
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