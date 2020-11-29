По состоянию на 13:00 явка на выборах в Черновцах составила чуть более 7%, - ЦИК

В ЦИК озвучили явку избирателей на выборах мэра в Черновцах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 13:00 проголосовали 7,2% избирателей.

В Центризбиркоме отметили, что до завершения голосования остается менее пяти часов - все избирательные участки закрываются в 20:00.

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