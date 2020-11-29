На акциях протеста в Беларуси задержаны уже более 100 человек, в том числе и член Координационного совета Крук, - правозащитники
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 100 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В списках "Весны" сейчас 110 человек. Список продолжает дополняться.
По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном, Коробчицах (Гродненская область).
В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.
В списках "Весны" также двое журналистов: в Бресте были задержаны корреспондент "Брестской газеты" и TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец.
29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
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https://twitter.com/i/status/1332400081815941120
Когда в Минске вышел в магазин.
- Мужики! Я же за Лукашенко голосовал!
- Не пи@ди! За него никто не голосовал.