РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11124 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
1 832 12

На акциях протеста в Беларуси задержаны уже более 100 человек, в том числе и член Координационного совета Крук, - правозащитники

На акциях протеста в Беларуси задержаны уже более 100 человек, в том числе и член Координационного совета Крук, - правозащитники

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 100 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В списках "Весны" сейчас 110 человек. Список продолжает дополняться.

По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном, Коробчицах (Гродненская область).

В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

В списках "Весны" также двое журналистов: в Бресте были задержаны корреспондент "Брестской газеты" и TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акции солидарности "0 промилле" прошли в Беларуси. ФОТОрепортаж

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Беларусь (7889) задержание (6675) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Цензор а почему не пишем что сегодня в Бельгии арестовали 400 протестующих.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:35
+4
Зіпсували "Цензор.нет" , щоб люди тут не гаяли свій час !
показать весь комментарий
29.11.2020 16:27
+3
Krychek https://twitter.com/Krychek5/status/1333032852926173185 1 ч

Когда в Минске вышел в магазин.
- Мужики! Я же за Лукашенко голосовал!
- Не пи@ди! За него никто не голосовал.

показать весь комментарий
29.11.2020 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Луки появилась своя многостаночница:
https://twitter.com/i/status/1332400081815941120
показать весь комментарий
29.11.2020 16:24 Ответить
Сдувается протест, раньше по 1000 задерживали.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:26 Ответить
До 9 серпня взагалі не затримували.
показать весь комментарий
29.11.2020 17:41 Ответить
Зіпсували "Цензор.нет" , щоб люди тут не гаяли свій час !
показать весь комментарий
29.11.2020 16:27 Ответить
Цензор а почему не пишем что сегодня в Бельгии арестовали 400 протестующих.
показать весь комментарий
29.11.2020 16:35 Ответить
Та які 400? Всі 40000! Арештували і всіх відразу розстріляли!
показать весь комментарий
29.11.2020 17:07 Ответить
Може тому, що з бельгією нема спільного кордону і бельгіці не верещать, що вони брати?
показать весь комментарий
29.11.2020 17:42 Ответить
Krychek https://twitter.com/Krychek5/status/1333032852926173185 1 ч

Когда в Минске вышел в магазин.
- Мужики! Я же за Лукашенко голосовал!
- Не пи@ди! За него никто не голосовал.

показать весь комментарий
29.11.2020 16:37 Ответить
Tak perestanet pokupat jesli im skazet pravitelstvo ili Beloruskali popadiot pod sankciji ES.Nevazno sto norgi ne ES oni budet slusat ES
показать весь комментарий
29.11.2020 17:17 Ответить
 
 