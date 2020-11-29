Синеет лицо, губы и начинается паника: врач рассказал, что происходит с больным COVID-19, когда снижается сатурация

Инфицированные коронавирусом пациенты с тяжелым течением болезни очень часто страдают от резкого снижения уровня кислорода в крови. В таком случае врачи оперативно пытаются успокоить пациента и искусственным путем повысить показатель сатурации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что в таких ситуациях больные начинают задыхаться и у них начинается паника.

"У меня был пациент 52-54 года, у которого сатурация снизилась до 45. У мужчины посинели лицо, руки, губы, начинается паника и пациент срывает с себя маску", - сообщил он.

Специалист пояснил, что в этот момент важно, чтобы врач был рядом и сразу изменил параментры вентиляции и ввел антикоагулянты. После этого следует успокоить пациента, а затем в течение 10 минут сатурация нормализуется до показателя 90%.

"В момент резкого снижения уровня кислорода в крови пациент не может надышаться и ему катастрофически не хватает воздуха. Это ужасно и страшно, судя по глазам, которые я вижу в таких ситуациях", - отметил врач.

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Как известно, для измерения сатурации рекомендуется использовать пульсоксиметр. Особенности использования прибора:

- Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.

- Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.

- Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсоксиметры и следить за здоровьем.