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Новости Коронавирус и карантин
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Синеет лицо, губы и начинается паника: врач рассказал, что происходит с больным COVID-19, когда снижается сатурация

Синеет лицо, губы и начинается паника: врач рассказал, что происходит с больным COVID-19, когда снижается сатурация

Инфицированные коронавирусом пациенты с тяжелым течением болезни очень часто страдают от резкого снижения уровня кислорода в крови. В таком случае врачи оперативно пытаются успокоить пациента и искусственным путем повысить показатель сатурации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что в таких ситуациях больные начинают задыхаться и у них начинается паника.

"У меня был пациент 52-54 года, у которого сатурация снизилась до 45. У мужчины посинели лицо, руки, губы, начинается паника и пациент срывает с себя маску", - сообщил он.

Специалист пояснил, что в этот момент важно, чтобы врач был рядом и сразу изменил параментры вентиляции и ввел антикоагулянты. После этого следует успокоить пациента, а затем в течение 10 минут сатурация нормализуется до показателя 90%.

"В момент резкого снижения уровня кислорода в крови пациент не может надышаться и ему катастрофически не хватает воздуха. Это ужасно и страшно, судя по глазам, которые я вижу в таких ситуациях", - отметил врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого за свою жизнь еще не видел": Врач житомирской "ковидной" больницы рассказал о сортировке больных и проблемах с кислородом. ВИДЕО

Как известно, для измерения сатурации рекомендуется использовать пульсоксиметр. Особенности использования прибора:

- Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.

- Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.

- Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсоксиметры и следить за здоровьем.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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29.11.2020 16:48
+7
и под каждой новостью о ковиде ВСЕГДА есть минимум один чел, который на хорошем правильном языке рассказывает, что основными переносчиками есть дети в школах, вот закроют обучение - и вирус прекратит распространение. учителя штоле отпуска себе пытаются замутить?
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29.11.2020 17:09
+6
тsы завязывай смотреть лобанова и остальных вольнодумцев, которые на дебильном хайпе идиотов косют бабло. не жили юля люди 300 лет, ну никак...
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29.11.2020 16:38
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Да нет никакого коронавируса, это просто грипп такой (с)
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29.11.2020 16:28 Ответить
ага...только сегодня наблюдал похороны в "скафандрах" за гробом
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29.11.2020 16:32 Ответить
Сам участвовал в похоронах коллеги, живчик был, никогда не подумал. На ногах пытался перенести, скорая забрала, начал задыхаться, через три дня помер, гроб закрытый, дистанция десять метров. Чуть за 50 лет, второй друг похоже помер, 50 лет.
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30.11.2020 00:14 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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29.11.2020 16:48 Ответить
и под каждой новостью о ковиде ВСЕГДА есть минимум один чел, который на хорошем правильном языке рассказывает, что основными переносчиками есть дети в школах, вот закроют обучение - и вирус прекратит распространение. учителя штоле отпуска себе пытаются замутить?
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29.11.2020 17:09 Ответить
Пытаются сократить поголовье учителей. Уже и короной пугают, и зарплаты не повышают, а те все учат и учат - очно, и заочно, ломая глаза в зуме и проверяя писанину на экране.
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29.11.2020 17:51 Ответить
тогда как военные, шахтеры, электрики, медики ....... расслабляются на полную, я так понимаю?
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29.11.2020 17:56 Ответить
Медиков это тоже касается, военных - еще не понятно, шахтеров и электриков - в меньшей степени.
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29.11.2020 18:16 Ответить
Причина доволі проста. Наприклад, в мене мати, їй 62 роки, вона працює вчителем в Київській школі. Вчителям за декілька місяців дали лише одну маску для захисту. Одну, Карл! Якщо в супермаркетах, банках, магазинах огорожуються хоч целофаном, то в школі учні на тобі буквально виснуть. Діти дуже близько спілкуються і цього їм не заборониш. Чому вчителі повинні так ризикувати своїм життям. Хто їм оплатить важкий перебіг хвороби ? А платити доведеться до 50 тисяч. Ще гарно, якщо знайдеться місце, а не залишать помирати вдома. Наберіть в гуглі "від ковід помер вчитель". Побачите скільки педагогів вже не зайдуть в свій клас. Доречі, на дистанційному вчителі працюють ще більше ніж у школі: в Зум, Скайп, Гугл Мит, вайбер тощо. І учні з батьками виносять мозок аж до ночі. Сам був свідком цього. Вчителі не дадуть сбрехати.
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29.11.2020 19:06 Ответить
свою работу надо делать каждому. в 2014-м люди в форме, до того десятилетиями тихо пинавшие х.. в рассчете на быструю пенсию и неплохие зарплаты, ВНЕЗАПНО узнали, что их содержат чтобы воевать, а иногда и гибнуть. моей матери 71, она работает в нашей райбольнице, уйти не может, потому что их и так некомплект, и совесть ее еще, старая закалка, ктожееслинея... переболела в конце октября, да так, что я до сих пор стучу по дереву, когда об этом вспоминаю, уже и внуков под окна изолятора приводил... она кому-то должна? всем тяжело, все под угрозой.
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29.11.2020 20:13 Ответить
Выжить они пытаются.... У дочери классный раководитель в реанимации. Ковид. Хороший учитель, очень сочувствую.
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29.11.2020 23:40 Ответить
значит в любом случае придется менять сам процесс обучения в школах.

например половина обучения - дистанционное, половина - занятия в школе (разные классы развести во времени, чтоб меньше пересекались между собой.)

учителей можно оградить закрытой прозрачной перегородкой с отдельной дверью (такие перегородки не слишком дорогие).
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30.11.2020 19:59 Ответить
пульсоксиметр по нынешним временам ,довольно таки нужная вещь
мы переболели ковидом в лёгкой форме,но его купили сразу
причём в районе 1000 грн ,можно купить приличного качества
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29.11.2020 16:30 Ответить
З аліекспресу замовив за 140 грн. В нас такі по 350 на розетці, та по 500 в аптеках.... А ми дивуємось, чому ліки в два рази дорожче тіє ж Поліьші, наприклад, а аптеки ростуть як гриби після дощу.
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29.11.2020 16:50 Ответить
Толку з того пульсоксиметра, якщо немає під рукою балону з киснем. Ну виміряв я припустимо рівень кисню в крові., і що дальші? Поки дочекаєшся швидкої, поки довезуть до лікарні, поки там "оприходують"...
Якщо вже купувать, то балон кисню, так раціональніше!
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29.11.2020 16:54 Ответить
Оксипульсметр не лікує, а показує рівень оксигенації тканин. 95 і вище - добре, якщо менше, то треба щось робити.
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29.11.2020 19:57 Ответить
Я просто дурію коли рекламують браслет "здоров"я".
Стало мені погано, показав він понижений тиск, і що, від того що я це дізнався мені стане краще?
Так само і з "медичними" рекомендаціями, з одного боку закликають не займатися самолікуванням і якщо що, відразу звертатись до лікаря\викликати швидку, з іншого швидку треба викликати не раніше ніж почнеш повертатися ногами вперед... а сім. лікар "лікує" тільки по телефону...
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29.11.2020 20:17 Ответить
Якщо дізнались, що у вас понижений тиск, ви можете одразу прийняти ліки, які його підвищать. Так роблять мільйони людей.
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29.11.2020 20:29 Ответить
В штатах пульсоксиметр присилають всім особам з позитивним тестом.
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29.11.2020 16:33 Ответить
В Україні ще краще!
За кожним віп-падлом, бігають з пульсоксиметром, навіть якщо вони не хворі...
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29.11.2020 16:57 Ответить
Не всім
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29.11.2020 17:52 Ответить
Я відео бачила. З Великого яблука.
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29.11.2020 17:59 Ответить
Може десь і є таке. Але не скрізь. У північній дакоті навіть з масками не визначились.
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29.11.2020 18:10 Ответить
А у нас результати тесту ждать 10 днів. Як я сказав лікарю - або я буду знати чим перехворів, або мені буде вже все одно.
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29.11.2020 18:42 Ответить
А нельзя ли кровь с 1 вены брать, пропускать через "сатуратор" и вливать в другую? причем это может делаться автоматически, а врач тем временем будет спасать другого поциента. Хотя это вроде вредно будет.
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29.11.2020 16:34 Ответить
а шо нельзя, можно, таких аппаратов на все США 200 штук 😲

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29.11.2020 16:41 Ответить
та эт при операциях исск. кровообр.
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29.11.2020 16:51 Ответить
Так а ваша пропозиція чим відрізняється ?
Чи думаєте кров десь в баночці постоїть, а потім її назад увільють ?
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29.11.2020 18:00 Ответить
чого в баночці? циркулюватиме, повертається в поцієнта вже збагачена оксигеном.
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29.11.2020 19:29 Ответить
Якась фігня. Я б не хотіла щоб мою кров проганяли крізь апарати.
Краще дихати киснем.
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29.11.2020 19:36 Ответить
Звичайно, якщо можете самі дихати
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29.11.2020 19:59 Ответить
Зеля напише указ Гівно вопрос. Всіх поставити на сатуратор.
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29.11.2020 18:17 Ответить
Можно. Но не совсем так. ЭКМО называется. Только там нужно несколько специалистов, которые будут колдовать вокруг больного (подключение - это маленькая операция) и сам аппарат, который стоит огромных денег. В общем это минус бригада анестезиологов ради спасения одного человека. При этом шанс его выживания не намного выше, чем просто на аппарате ИВЛ.
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29.11.2020 20:37 Ответить
На планете Земля было когда то содержание кислорода в атмосфере 32 %,и люди жили по 300 лет...,сейчас всего 20...,а глобальное потепление понизит уровень кислорода до 10..вот тогда действительно катастрофа...рубим леса дальше...
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29.11.2020 16:35 Ответить
тsы завязывай смотреть лобанова и остальных вольнодумцев, которые на дебильном хайпе идиотов косют бабло. не жили юля люди 300 лет, ну никак...
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29.11.2020 16:38 Ответить
ты еще скажи шо вротшильд бессмертный, а по сути я бы им усем всесте з беней и зебилом устроил бы общий газен-ваген 😀
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29.11.2020 16:40 Ответить
Не цепляйся к словам, у него здесь образ такой. Просто некоторые из его сентенций уж совсем перебор, и никто и не верит, а некоторые попадают в образ, и тогда начинается самая веселуха.
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29.11.2020 16:53 Ответить
Жили и по 900 лет. Кажись Ной только в 300 лет отцом стал в очередной раз. Так то ж был совершенно другой климат. В Антарктиде папоротники росли.
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29.11.2020 17:11 Ответить
Чушь! Когда в Антарктиде папоротники росли, тогда не то что людей не было, млекопитающие тогда еще не появились. Тогда по планете предки динозавров бегали, и возможно одного из них звали Ной.
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29.11.2020 20:39 Ответить
Это всё ученые врут, про динозавров. А на самом деле динозавры вымерли совсем недавно, каких-то 15-17 тысяч лет назад, в результате ядерной войны, которыю развязали атланты с Атлантиды, и другая, уже совсем исчезнувшая цивилизация. В результате на Земле началась ядерная зима, резко уменьшилось содержание кислорода в атмосфере и мы имеет то, что имеем.
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29.11.2020 23:01 Ответить
Майкл Джексон в кислородной капсуле.



В 1994 году Майкл Джексон приобрел себе специальную кислородную капсулу, которую отвез в свое поместье "Неверленд". Он ложился в нее на несколько часов, чтобы кислород помог замедлить рост новых клеток и тем самым, замедлить процесс старения.
Сейчас кислородная капсула Майкла Джексона находится в Калифорнии. Её исследуют специалисты, чтобы понять, могла ли она и вправду продлить жизнь поп-королю.
В те времена кислородная терапия была чем-то заоблачным и сомнительным. Но сейчас, 30 лет спустя, ученые пришли к выводу, что Майкл был прав.
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29.11.2020 17:20 Ответить
Странно как то... кислород - окислитель.. а значит если его много то и клетки "горят" быстрей.
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29.11.2020 17:39 Ответить
Майкл крім кисню ******* ще і Пропофол
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29.11.2020 20:01 Ответить
Чушь! Такое содержание кислорода было до пермской катастрофы, которая произошла 250 милионов лет назад, в то время тогда еще даже динозавров не было, не то что млекопитающих или людей... хватит курить дурь.
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29.11.2020 20:44 Ответить
Уровень кислорода в атмосфере Земли снизился за последние 800 тысяч лет на 0,7% - с 21,1% до 20,95%, но точного объяснения причин этого процесса пока нет, говорится в статье геохимиков из Принстонского университета, опубликованной в журнале Science.
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30.11.2020 00:29 Ответить
абічная прастуда
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29.11.2020 16:36 Ответить
Я вот даже не знаю что сказать. С одной стороны, да, очень жалко людей, которые умирают. Жаль их семьи и тд. Но с другой стороны какого хера я должен жалеть конченых зебилов? туда, им, юля, и дорога 😈
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29.11.2020 16:44 Ответить
К сожалению теста зебил/не зебил наподобие ПЛР нет и особей - носителей вируса зебелизма никуда деть пока есть источник
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29.11.2020 19:56 Ответить
Дятлы тупорылые,а Википедия тоже брешет?Содержание азота в атмосфере 78,09%,кислорода 20,95%,Аргона 0,93,углекислогол газа 0,093,остальное дерьмо не учитываю...,типа трубы заводов КЕаломойского и Ахметова)))Бараны пля....)))))))))))
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29.11.2020 16:47 Ответить
😄
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29.11.2020 16:56 Ответить
это называется звиздец,злізай куме приїхали...
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29.11.2020 16:58 Ответить
Люди не тільки панікують - вони кричать день і ніч, бо задихаються. Наслухався за три тижні у госпіталі.
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29.11.2020 17:05 Ответить
У меня ПУЛЬСОКСИМЕТР был на пальце постоянно в течении 24 дней и подключён к монитору
когда я его снимала , врачи бежали и стучали в стекло комнаты - надень обратно
Тому щона экране пропадали показатели
Похоже на сайте через жто прошло только несколько человек . Остальные просто не поймут
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29.11.2020 17:16 Ответить
У меня насыщение крови O2 было 53%, с кислородом 96%-98%, так что всё это попробовал на себе. Суток 6 или 7 с кислородом. Прошло 1,5 месяца, но лёгкие пока ещё побаливают на вдохе и дыхания хватает не всегда. Нужна серьёзная реабилитация, но сейчас все эти физкабинеты, санатории и прочие бассейны на замке, медперсонал на ликвидации пандемии, поэтому остаётся самолечение и ожидание.
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30.11.2020 00:18 Ответить
Все время жму нам спам с жтим новым дизайном 😀😀😀
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30.11.2020 00:23 Ответить
У меня лёгкие дышали спазмами тоже где-то до 2 месяцев . Рекомендую для легких настойку восковой моли , вроде "огневка". Есть у пчеловодов, есть в украинских аптеках. Спиртовой раствор типа прополиса. Для легких и бронхов хорошее лекарство. Почитайте в интернете
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30.11.2020 00:28 Ответить
Это вооще нормально что врач на фотке даже без маски?
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29.11.2020 17:16 Ответить
Медики болеют.. Они на передовой ..
А учителя каждый день с детками.. Ну так в природе задумано что детки переносчики.. Иммунная система тренируется.. А учителя каждый день получается с вирусом(детки бессимптомные).
Вот вирус краснухи для беременных знаете как опасен.. (видела я деток отказников инвалидов.. Не для слабонервных)
Просто вы с другой планеты.. И ветрянка которая считается легким заболеванием.. Для сына моей подруги чуть не закончилась детально.. В больничке месяц под капельницей... А я двумя детками.. Только зеленкой обошлась.. Ну и дома естественно.. Чаи витаминчики...
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29.11.2020 17:19 Ответить
Такой вот квест) это очевидно, что с сентября начался рост, как ученики пошли учиться. До того было около 2000 на всю стану в сутки заболевших, сейчас почти столько в Киеве одном... Но упорно не переводят на онлайн обучение.... У меня уже мнение что это такая спланированная акция. Легко можно прекратить но нет такого приказа.
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29.11.2020 17:25 Ответить
Власть депопулирует пенсионый фонд. Это же очевидно.
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29.11.2020 18:44 Ответить
"у так в природе задумано что детки переносчики.."

Це маячня. Досить поширювати відверту антинаукову брехню.
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29.11.2020 18:55 Ответить
Нехай лікар розповість, як вмирають при будь-якій пневмонії (а таких смертей щорічно кілька мільйонів на планеті). Мабуть, це смішно та приємно, на відміну від ковіду.
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29.11.2020 18:54 Ответить
О, пошла реклама пульсоксиметра. Завтра взлетит на него цена до небес
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29.11.2020 19:00 Ответить
Приступ похож на астматический. Если быстро справится с паникой и вдохнуть глубеже, то он тут же прекращается. Важно при этом находится в вертикальном положение, чуть согнувшись в поясе и голову наклонить ближе к груди. Всем здоровья и благополучия!
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30.11.2020 07:04 Ответить
 
 