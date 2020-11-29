Синеет лицо, губы и начинается паника: врач рассказал, что происходит с больным COVID-19, когда снижается сатурация
Инфицированные коронавирусом пациенты с тяжелым течением болезни очень часто страдают от резкого снижения уровня кислорода в крови. В таком случае врачи оперативно пытаются успокоить пациента и искусственным путем повысить показатель сатурации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".
Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что в таких ситуациях больные начинают задыхаться и у них начинается паника.
"У меня был пациент 52-54 года, у которого сатурация снизилась до 45. У мужчины посинели лицо, руки, губы, начинается паника и пациент срывает с себя маску", - сообщил он.
Специалист пояснил, что в этот момент важно, чтобы врач был рядом и сразу изменил параментры вентиляции и ввел антикоагулянты. После этого следует успокоить пациента, а затем в течение 10 минут сатурация нормализуется до показателя 90%.
"В момент резкого снижения уровня кислорода в крови пациент не может надышаться и ему катастрофически не хватает воздуха. Это ужасно и страшно, судя по глазам, которые я вижу в таких ситуациях", - отметил врач.
Как известно, для измерения сатурации рекомендуется использовать пульсоксиметр. Особенности использования прибора:
- Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.
- Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.
- Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.
Ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсоксиметры и следить за здоровьем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
например половина обучения - дистанционное, половина - занятия в школе (разные классы развести во времени, чтоб меньше пересекались между собой.)
учителей можно оградить закрытой прозрачной перегородкой с отдельной дверью (такие перегородки не слишком дорогие).
мы переболели ковидом в лёгкой форме,но его купили сразу
причём в районе 1000 грн ,можно купить приличного качества
Якщо вже купувать, то балон кисню, так раціональніше!
Стало мені погано, показав він понижений тиск, і що, від того що я це дізнався мені стане краще?
Так само і з "медичними" рекомендаціями, з одного боку закликають не займатися самолікуванням і якщо що, відразу звертатись до лікаря\викликати швидку, з іншого швидку треба викликати не раніше ніж почнеш повертатися ногами вперед... а сім. лікар "лікує" тільки по телефону...
За кожним віп-падлом, бігають з пульсоксиметром, навіть якщо вони не хворі...
Чи думаєте кров десь в баночці постоїть, а потім її назад увільють ?
Краще дихати киснем.
В 1994 году Майкл Джексон приобрел себе специальную кислородную капсулу, которую отвез в свое поместье "Неверленд". Он ложился в нее на несколько часов, чтобы кислород помог замедлить рост новых клеток и тем самым, замедлить процесс старения.
Сейчас кислородная капсула Майкла Джексона находится в Калифорнии. Её исследуют специалисты, чтобы понять, могла ли она и вправду продлить жизнь поп-королю.
В те времена кислородная терапия была чем-то заоблачным и сомнительным. Но сейчас, 30 лет спустя, ученые пришли к выводу, что Майкл был прав.
когда я его снимала , врачи бежали и стучали в стекло комнаты - надень обратно
Тому щона экране пропадали показатели
Похоже на сайте через жто прошло только несколько человек . Остальные просто не поймут
А учителя каждый день с детками.. Ну так в природе задумано что детки переносчики.. Иммунная система тренируется.. А учителя каждый день получается с вирусом(детки бессимптомные).
Вот вирус краснухи для беременных знаете как опасен.. (видела я деток отказников инвалидов.. Не для слабонервных)
Просто вы с другой планеты.. И ветрянка которая считается легким заболеванием.. Для сына моей подруги чуть не закончилась детально.. В больничке месяц под капельницей... А я двумя детками.. Только зеленкой обошлась.. Ну и дома естественно.. Чаи витаминчики...
Це маячня. Досить поширювати відверту антинаукову брехню.