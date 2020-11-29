Смерть пациентов на ИВЛ на Львовщине: Степанов заявил, что во всех больницах страны проверят оборудование

Правительственная комиссия разберется в ситуации со смертью во Львовской области двух пациентов на аппаратах ИВЛ из-за отключения электричества.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно ужасной трагедии, которая произошла на Львовщине. Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больницедвое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось", - написал он.

Вместе с тем Степанов отметил, что больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически.

"На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверка оборудования будет проведена во всех больницах по всей стране", - собщил он.

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"Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - добавил глава Минздрава.

Как сообщалось ранее,полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.