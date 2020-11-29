Смерть пациентов на ИВЛ на Львовщине: Степанов заявил, что во всех больницах страны проверят оборудование
Правительственная комиссия разберется в ситуации со смертью во Львовской области двух пациентов на аппаратах ИВЛ из-за отключения электричества.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно ужасной трагедии, которая произошла на Львовщине. Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больницедвое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось", - написал он.
Вместе с тем Степанов отметил, что больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически.
"На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверка оборудования будет проведена во всех больницах по всей стране", - собщил он.
"Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - добавил глава Минздрава.
Как сообщалось ранее,полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице. Как предварительно установили правоохранители, причиной смерти стала дыхательная недостаточность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2001-2003 - заступник гендиректора ЗАТ "Промислово-фінансова компанія «Віче».
2003-2004 - працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 податковій адміністрації України .
2004-2008 - голова ради директорів ТОВ «Республіканський правовий союз».
2008-2010 - перший заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Сердюка . Коли до влади прийшов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович , Степанов був звільнений разом з Сердюкомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .
Після цього був директором українського державного центру транспортного сервісу «Ліски».
2011-2016 - очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB ДП "Поліграфкомбінат «Україна» , який виготовляє бланки офіційних документів (паспорти, трудові та медичні книжки, посвідчення, документи про освіту, ліцензії, страхові поліси, товарно-транспортні накладні, лікарняні листи та ін)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
и вы ещё говорите о в/образовании,,,,,,,
Доречі, а кого випускають сан-гіг факультети, як не "санітарів"?
Жареный петух клюнул.. Проверяем...
Зебилы..
Подібні апарати для циклу вдих/видих використовують не струм, а єнегію тиску, що в балоні і незамінні ак аварійна техніка в єкстремальніх ситуаціях. Але коли медициною керюють остолопи ...
Кто как не они рапартуют на верх, что у них все есть и все работает? И делают это для того чтобы хорошо выглядеть перед начальством, чтобы начальство не лезло в их вотчину. А как только случается ЧП, то сразу и оборудования нет и персонала не хватает
Молодому врачу устроится на работу проблема, плати взятку главрвачу, а как эпидемия кадров не хватает
О чем же вы раньше думали? Как побольше карман набить?
Ось декілька з багатьох відгуків закордонних лікарів про ШВЛ і про те, що від них набагато більеш шкоди, ніж користі, при ковідній пневмонії.
https://apnews.com/article/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d
https://www.spectator.co.uk/article/Ventilators-aren-t-a-panacea-for-a-pandemic-like-coronavirus
https://www.medscape.com/viewarticle/928156
https://www.statnews.com/2020/04/08/doctors-say-ventilators-overused-for-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o
https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/
https://nypost.com/2020/05/29/northwell-health-probing-use-of-ventilators-for-covid-patients/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patients-putting-ventilators.html
https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann
https://www.vpneumo.de/fileadmin/pdf/f2004071.007_Voshaar.pdf
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/14/Oxygen-therapy-working-for-coronavirus-patient-Seoul-says/6651581696794/
https://www.youtube.com/watch?v=QPlEUAVjxV8