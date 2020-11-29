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Новости
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Спасатели предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах Украины. Объявлен I уровень опасности

Спасатели предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах Украины. Объявлен I уровень опасности

В Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается гололедица на дорогах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Так, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях завтра прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололедица. На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен I (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили спасатели.

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Спасатели предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах Украины. Объявлен I уровень опасности 01

гололедица (113) погода (2819) ГСЧС (4958)


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Топ комментарии
+8
Крім гуми треба мізки перевантажити на зимову їзду.
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29.11.2020 17:49
+3
недели маляров-риховщиков....
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29.11.2020 17:06
+2
началось это дерьмо унылое..аж до весны, как же я завидую климату в Испани или Италии
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29.11.2020 17:07
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недели маляров-риховщиков....
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29.11.2020 17:06 Ответить
началось это дерьмо унылое..аж до весны, как же я завидую климату в Испани или Италии
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29.11.2020 17:07 Ответить
бабцю не бухай!

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29.11.2020 17:19 Ответить
В нормальных странах красиво,приятно и комфортно в любое время года.
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29.11.2020 19:10 Ответить
вводьте карантин - хай дома сидють
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29.11.2020 17:13 Ответить
Бачу, ще повно дибілів на літній резині.
Ковзають по асфальту.
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29.11.2020 17:31 Ответить
І на зимовій "діарейщиків" багато. В перші тижні снігу саме вони будуть клієнтами жестянщиків та гробовщиків.
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29.11.2020 17:45 Ответить
Крім гуми треба мізки перевантажити на зимову їзду.
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29.11.2020 17:49 Ответить
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29.11.2020 19:49 Ответить
На дорогах дохнут каждый день,причем пачками... и без всякого гололеда...
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29.11.2020 18:06 Ответить
какой уровень внезапности?
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29.11.2020 18:07 Ответить
Дайош сніг на Дніпропетровщину! А то сірість задовбала.
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29.11.2020 19:03 Ответить
Тіьки сніг не їште! То на Новий Рік. )
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29.11.2020 20:08 Ответить
 
 