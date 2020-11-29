Спасатели предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах Украины. Объявлен I уровень опасности
В Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается гололедица на дорогах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Так, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях завтра прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололедица. На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.
Объявлен I (желтый) уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили спасатели.
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