Спасатели предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах Украины. Объявлен I уровень опасности

В Украине в понедельник, 30 ноября, ожидается гололедица на дорогах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Так, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях завтра прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололедица. На юге и востоке страны ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен I (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили спасатели.

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