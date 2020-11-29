Британские военные собирают сведения о возможной дезинформации со стороны РФ о вакцинах от COVID-19, - The Sunday Times
Элитное британское спецподразделение по ведению "информационной войны" в преддверии начала вакцинации в стране от коронавируса COVID-19 привлечена к слежке за вероятной дезинформацией со стороны ряда государств, в том числе РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times.
"Попавшие в свободный доступ документы показывают, что солдаты (подразделения. - Ред.) уже мониторят киберпространство по поводу информации о COVID-19 и анализируют, как британские подданные подвергаются атакам в интернете. Они также собирают свидетельства дезинформации о вакцинах от враждебных государств, включая Россию", - пишет издание.
По данным газеты, разведка активизировала деятельность в этом направлении после того как накануне не менее 155 человек были арестованы в Вест-Энде в Лондоне в ходе протестов против локдауна. Отмечается, что на многих участников протеста повлияла пропаганда против вакцинации, также они отказывались носить маски.
При этом, указывает издание, недавнее исследование показало, что более трети жителей страны не уверены в желании сделать прививку от коронавируса.
The Sunday Times уточняет, что спецподразделение, о котором идет речь, было создано в 2010 году в Афганистане, и в первоначальные его задачи входила поддержка операций против террористической группировки "Аль-Каида" и экстремистского движения "Талибан". Группа приписана к 77-й бригаде британской армии. Ранее в Минобороны страны подчеркивали, что действия 77-й бригады - киберформирование британских сухопутных сил - ни в коем случае не направлены против населения Соединенного Королевства.
Тем временем, пишет The Sunday Times, по мнению британского правительства, Соединенное Королевство может стать первой страной Запада, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Так, вакцина от компаний Pfizer и BioNTech может быть одобрена в ближайшие дни, что откроет путь к началу вакцинации уже 7 декабря. При этом правительство намерено запустить кампанию за вакцинацию, в рамках которой при участии армии и Центра правительственной связи - спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии - будет вестись борьба против дезинформации.
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немного про скрепы...
Просто у населения россии смещены моральные приоритеты и они не столько хотят законной справедливости и наказания воров у власти, как хотят сами оказаться на месте воров и воровать.
Именно поэтому воры потенциальные, именуемые российским народом, так снисходительно принимают воров реальных, именуемых российской властью.
И ярчайшим примером к этому нынешние трагические события на Дальнем Востоке, на острове русский(знаковое имечко, не находите ли?).
Власть центральная забила на Дальний Восток вообще и на остров русский в частности(мол, выживайте, как хотите).
Власть местная самоустранилась, а на на данном острове вообще исчезла.
А несчастный глубинный народ, замерзающий без тепла, без воды и без электричества, даром времени не терял и срезал 300 кг медного провода.
Все хороши и все друг друга стоят.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
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Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. ... . . . ... . . ...
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Очікувана вартість двох уколів вакцин:
AstraZeneca - $ 8-10
Pfizer / BioNTech - $ 39
Moderna - $ 64-74.
Бідні країни також сподіваються на вакцини від Novavax і Johnson & Johnson, але вони поки відстають в цій гонці.
Російська вакцина Sputnik V, а також китайські, турецькі та інші вакцини поки що не розглядаються всерйоз.
Мы прекрасно помним, как в Сибири у них взорвалась лаборатория и чтобы сокрыть преступление мсогли подкинуть вирус в Ухань
Я склоняюсь все таки к тому, что соvid-19 таки искускусственный, слишком целенаправленно он бьет, фактически по старикам и больным, так сказать общественному баласту.
Теперь о российской вакцину как они ее создавали не имея штамов вируса вначале? Значит он (штам) у них таки был.
Да и скорость с какой они все это провернули поражает, значит давно работали в этой области, значит клепают бактерологическое оружие!
Так что Петрович, не сыпте соль мне на рану, ноги у корнавируса далеко не китайские!
И это даже амеры поняли, но у них своя манечка, слишком они расслабились и практически не были готовы к бактеорологическому удару, но выводы они таки сделают!
Природа не научилась так целенонаправлекно бить по человечеству -или косит всех, или никого.
Скорее всего это результат не одного года работы.
Биологи и так подозревают о его искусственом происхождени.
По Уханьскому институту-для армии совсем другие вирусы нужны, старики таки небоеспособны, тем более генералы далеко не молодые, так что они сами себя по фаберже?
А ковид-19 так мощно решает проблему пенсий, что даже диву даешься, как до этого раньше не додумались, беда токо в том, что сами правители далеко не молодые, вот и вечный президент одной страны практически с бункера не вылазит, что то мне подсказывает о ковиде он знает значительно больше чем остальные!