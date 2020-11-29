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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Арахамия о введении локдауна в Украине: "Идеально дотянуть до новогодних праздников, но, сможем ли"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что локдаун в Украине будет введен на новогодние праздники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня ощущение, что с точки зрения упадка экономики, то нужно постараться дотянуть (не вводить тотальный карантин. – Ред.) до новогодних праздников, поскольку в это время и так 90% предприятий не работают. И тогда, если делать полный локдаун, то в это время потери для экономики будут минимальные. Пострадает больше всех, естественно, сфера обслуживания и сфера развлечений, но другие предприятия пострадают в меньшей степени", - заявил он.

По мнению Арахамии, возможны варианты введения жесткого локдауна "с 1 января или с 25, 26 декабря".

"Но вопрос в том, что еще целый месяц. За это время, если прогрессия будет сохраняться, то просто уже не будет выхода, и придется локдаун делать раньше. Идеально дотянуть до новогодних праздников, но, сможем ли мы дотянуть – это большой вопрос, все зависит от работы медиков", - отметил "слуга народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", - "слуга народа" Арахамия

карантин (16729) Арахамия Давид (988) Слуга народа (2629) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+20
В новый год - с новой властью.
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29.11.2020 17:53
+20
у меня есть пожилые соседи, она: после химиотерапии и восстанавливается после перенесенной онкологии.. Он: сердечник с каким-то аппаратом в сердце (точно не знаю)..
вообщем, они потенциальные КОВИДники, и оба голосовали за Зе, "потому что "главное щоб не Порошенко"..
а когда я встреил их весной 2020 (спустя год после выборов), и говорю, что при Зеленском Каломойский ворует трижды сильнее из бюджета..
на что, мне Она(соседка) ответила: "Ну, Каламойский же должен отбить деньги на выборы Зеленского!"..
то есть, они согласны на разграбление и они одобряют коррупцию Зеленского и воровство Каломойского..
и вот что мне теперь делать?!.. одна надежда на КОВИД!!!
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29.11.2020 18:00
+17
вся "стратегия" у зеленых лохдаунов - расчет на "авось" и дотянуть бы до НГ...
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29.11.2020 17:58
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Правила форума Совет форумчан
Не, ну вы дотяните не до новогодних праздников, а хотя бы до следующего лета.
Что бы ваш рейтинг преодолел 10% барьер.
Вот тогда валите ко всем чертям.
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29.11.2020 17:52 Ответить
вся "стратегия" у зеленых лохдаунов - расчет на "авось" и дотянуть бы до НГ...
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29.11.2020 17:58 Ответить
Влада збирається відлетіти на відпочинок на острова, а нам тут запровадити жорсткий карантин на Новий рік. Думаю що потрібно вводити воєнний стан і закривати кордони, щоб ніхто нікуди не відлітав!
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29.11.2020 18:06 Ответить
кадет, беру Вас в свою расстрельную команду ! 😂
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29.11.2020 18:31 Ответить
Онотоле - ты не смеши всех, у тебя есть что ввести...?)
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29.11.2020 18:35 Ответить
Ха! Вы думаете, что военный стан и закрывание границ помешают Зе! и иже с ними испариться? Чёто сильно сомневаюсь
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29.11.2020 18:36 Ответить
В новый год - с новой властью.
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29.11.2020 17:53 Ответить
Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы.
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29.11.2020 19:26 Ответить
главное не порвать когда растягиваешь
а вообще прикольная идея - когда у людей праздники - закрыть их дома. лишить часть бизнеса сезонной выручки. стретеги херовы
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29.11.2020 17:53 Ответить
Хотят добить малый бизнес
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29.11.2020 17:55 Ответить
у Вас орфографическая ошибка !

исправлено:
главное не порвать когда расНАтягиваешь 🤣
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29.11.2020 18:14 Ответить
в смысле "натягиваешь мелких лавочников, голосовавших за ЗЕ" (мне их не жалко, между прочим, пусть хлебают....) 😂
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29.11.2020 18:16 Ответить
Если главная цель дефолт и последующая сдача Путину то локдаун непременно нужен.
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29.11.2020 17:54 Ответить
Вы думаете, что мозги ЗЕльоных макак извилистые, а они они гладкие 😂
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29.11.2020 18:20 Ответить
«Интеллектуальный локдаун».
Художник Д. Арахамия. Холст. Сопли.

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29.11.2020 17:56 Ответить
А вот меня , как блондинку 😀😀😀, волнует работа парикмахерских .
а то будет как весной- все депутаты ходили подстриженные и причёсанные при закрытых парикмахерских
ПРИЧЕСЫВАЛИСЬ В СВОЕЙ ТАЙНОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ , а потом шли в тайный ВЕЛЮР 😀😀😀
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29.11.2020 17:58 Ответить
Только представьте - чтобы причесаться депутату будут парикмахерутайно делать Экспрес- тесты , дающие результат за 20 минут 😀😀😀
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29.11.2020 18:07 Ответить
слуги кремля во главе с янелохом делают все , чтобы угробить страну.
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29.11.2020 17:58 Ответить
Інтелектуальний локдаун?
Це коли інтелект на карантині?
Так СН так вже другий рік працюють
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29.11.2020 17:59 Ответить
интелектуальний локдаун=ЗЕбилизм головного мозга 😂

а Вы что думали, они что-то новое изобретут ?
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29.11.2020 18:18 Ответить
у меня есть пожилые соседи, она: после химиотерапии и восстанавливается после перенесенной онкологии.. Он: сердечник с каким-то аппаратом в сердце (точно не знаю)..
вообщем, они потенциальные КОВИДники, и оба голосовали за Зе, "потому что "главное щоб не Порошенко"..
а когда я встреил их весной 2020 (спустя год после выборов), и говорю, что при Зеленском Каломойский ворует трижды сильнее из бюджета..
на что, мне Она(соседка) ответила: "Ну, Каламойский же должен отбить деньги на выборы Зеленского!"..
то есть, они согласны на разграбление и они одобряют коррупцию Зеленского и воровство Каломойского..
и вот что мне теперь делать?!.. одна надежда на КОВИД!!!
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29.11.2020 18:00 Ответить
ковид этим , прости Господи, в помощь !
но даже когда выживут, все равно не поймут смысла жизни.....
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29.11.2020 18:22 Ответить
Перекуси ,чем Бог послал.Ты сам не сам колы голодный
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29.11.2020 19:54 Ответить
возьми в рот колбаску.. чем Черт послал!.. не откажи!..
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29.11.2020 20:07 Ответить
Почему то на картинке не персонаж с пейсами,а славный нескорэнный козарлюга с довольным лицом.Видно что отведал колбаски,видно что понравилась
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30.11.2020 17:38 Ответить
самое страшно-ужасное, что навый... 2021 год.... читается как две тысячи двадцать..........первый (!!!!)))) год...
чувствуете????
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29.11.2020 18:00 Ответить
Очко?х20?!)))
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29.11.2020 18:08 Ответить
И в чем прикол ?
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29.11.2020 18:09 Ответить
это тонкоюморной прикол от фаталистов, а для людей с устойчивой психикой и оптимистов там нет ничего ...усташающего как бы...
т.е. 2020 (не самый лучший) будет и № 1, и №2 (т.е. как бы никак эта гадость не заканчивается))))
(тупо? да???)
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29.11.2020 18:14 Ответить
Арахамия , учи философские термины
БАЗИС в государстве - бизнес , а государство - надстройка
ИТАК, Вы зарплаты получаете от бизнеса
ЗАКРОЕТЕ БИЗНЕС- откажитесь от зарплат и всех проплат
тогда будет по честному
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29.11.2020 18:01 Ответить
Давно хотела написать . Понимаю, что большинство на сайте , наверно, этого не знает ( отсюда можно сделать вывод )
итак - весной СПД НЕ ОСВОБОДИЛИ ОТ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ

-ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
-единый податок за спд ,
-единый социальный внесок за сотрудников спд,
-податок на прибыль с зарплат сотрудников спд ,
-военный сбор за сотрудников спд

А то осианааливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
Ведь многие СПД до сих пытаются только налоги за май
ТАК ШО АРАХАМИЯ ИДИ НА ФЕР
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29.11.2020 18:05 Ответить
"Дотянуть до новогодних праздников, а сможем ли?" Хороший вопрос от зебилов. Надо подумать...)))
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29.11.2020 18:02 Ответить
моя сессия закончилась - можно закрываться.
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29.11.2020 18:04 Ответить
Абсолютно непрофесійне і бездарне керівництво як галузями, так і країною в цілому. І з великим прошарком продажних істот, передусім в галузях безпекових.
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29.11.2020 18:05 Ответить
Ладно, уговорили. Вводите уже свой полный локдаун, что же делать если так пекётись о здоровье граждан!? Правда, с возмещением убытков населению и выплотой всей з.п. Раз уж так душа болит, что народ хочет посещать развлекательные мероприятия и ходить за продуктами необязательно в крупные "одобренные" супермаркеты, а не только тереться попами в переполненном метро добираясь на работу, где естессно нет возможность подцепить/передать вирус)).
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29.11.2020 18:09 Ответить
Господи, где ты таких дураков набрал? На какой помойке?
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29.11.2020 18:10 Ответить
Провереный советский способ...,бутль самогона двойной прогонки,шмат сала,три цибулинки,бутль томатного соку,і буде все гаразд)))
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29.11.2020 18:11 Ответить
Буль 10 літровий?
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29.11.2020 18:16 Ответить
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29.11.2020 18:11 Ответить
Ні-ні, нехай несуть на майдан. В його "кінці" здається так було?
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30.11.2020 00:31 Ответить
Блин.. До чего тянуть? До задницы? Локдаун неизбежен.. А если кто то хочет хоронить кого то из близких..
Я вот в маске в лифт вхожу.. На меня смотрят как на идиотку.. Мда.. Многие не хотят локдаун.. Деньги потеряют... Вопрос.. Они на том свете нужны? ..
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29.11.2020 18:12 Ответить
Они смотрят на вас как на идиотку, потому что согластно правилом "ВОЗ" в лифте может ехать не больше одного человека(согласно правилу по дистанции 1,5-2метра). Они то наплевали на все эти правила и осознанно как взрослые люди идут на возможные риски. А тут видят вас- не соблюдающую дистанцию, но в маске. Вот и смотрят...
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29.11.2020 18:49 Ответить
Наденюсб что вы жолго в креслах не дотяните
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29.11.2020 18:13 Ответить
А яка наступна хвороба поставить світ раком- хто як вважає?
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29.11.2020 18:14 Ответить
Не помню кто из великах сказал примерно такое : Хочешь покоя,избегай популярности!)))Кажись Авраам Линкольн
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29.11.2020 18:15 Ответить
ну с карантином более менее понятно - неделя туда - неделя сюда, а ты вот лутше расскажи своим ЗЕбилам когда же конец эпохи бедности.
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29.11.2020 18:15 Ответить
Покоя не дают потерянная прибыль от отмененных короративов для квартала? Опсаешься, что юзик похудает от этого?
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29.11.2020 18:18 Ответить
Та можно просто посмотреть график квартала - когда у них не будет выступлений, тогда и карантин будет.
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30.11.2020 00:33 Ответить
Рождество 25 декабря надо запретить и ЛОХданировать,его отмечают только американские капиталисы😃
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29.11.2020 18:19 Ответить
Ковід 19 в Україні, новини, фото, ціни, скарги, факти корупції, факти недбальства, факти некомпетентності, [17.11.20 00:02]
[Переслано від Очки Баканова]
Леся Литвинова о реальной ситуации с ковидом в Киеве. На остальной территории Украины - много хуже. Понятно, что Зеленскому в Феофании, Степанову в "Обериге" это пофигу. Но это до поры до времени. Пока не поймают и не линчуют. "В пятницу ночью приехали двадцать концентраторов. Несколько дней до этого мы кроили остатки и уговаривали "Потерпите. Вот сейчас. Сейчас. Мы ждем". Двое не дождались. Два человека, которые могли бы жить, умерли. Прямо в больницах. В ожидании кислорода, которого там не хватает на всех.
Я все еще никак не могу привыкнуть к тому, что люди на другом конце провода, услышав, что кислород есть, говорят: "Я сажусь в машину и еду. Он будет, когда я приеду, правда?". Кто-то едет с другого конца города, кто-то с другого конца страны.
У нас больше нет выходных. Точнее, они есть формально. Мы не можем на выходные попасть в офис - помещение берут под охрану. Зато можем каждую пятницу тащить аппараты в гараж и выдавать их оттуда. Эти выходные были легкими. Всего четыре человека. Должно было быть пять. Но пятый умер, пока внуки ехали к нам.
Вечером в понедельник из 20 новых концентраторов осталось два. И еще пять старых вернулись. Один из тех, что вернулся, успел пережить две смерти хозяев и одно выздоровление за неполный месяц.
Я каждый вечер говорю себе, что надо писать. Каждую историю. Про тех, кто выкарабкался. Про тех, кто умер. Про врачей, которые торгуют доступом к кислороду. И про других - которые в выходной бегают по одиноким тяжелым дома.
Про то, как женщина из села пыталась заложить дом, что б купить концентратор для мужа в больницу за 90 000. И про то, как поставщик не привез аппарат беременной женщине, потому что по дороге предложили вдвое больше. Про женщину, которая ночует в сарае, потому что дома задыхается. Про мужчину, который запретил жене брать у нас концентратор, потому что он сильный и справится, а кому-то хуже. И про его жену, которая понимает что такое "сатурация 75" и плачет в трубку от страха потерять его, отважного."
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29.11.2020 18:26 Ответить
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29.11.2020 18:19 Ответить
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29.11.2020 18:21 Ответить
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29.11.2020 18:22 Ответить
О, проснулось ..анутое недоразумение.
Что-то его давно не было слышно.
Дебил, .лять!
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29.11.2020 18:23 Ответить
Штатні балаболи працюють по графіку, завтра інший буде "перли" видати, свого роду блогери при ОПУ, про яких вів мову Подоляк.
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29.11.2020 19:43 Ответить
Это не локдаун, это зеленые хламидии хотят повторить опыт своих предков вертухаев.

За семизначное количество погибших до сих пор никто не наказан
Мнения / Общество 29-ноя, 06:539 1 097 0
Вообще люди - очень странные существа.

Относительно недавно - еще живы последние свидетели тех событий - на одной из самых плодородных земель в мире семизначное число людей заморили голодом.

Наибольший искусственный голод в истории. Одно из самых ужасных преступлений в истории не только страны - человечества.

Режим, который это сделал, сдох. Рядом с нами выстраивают его странную копию, гулаг-диснейленд.

Прошло тридцать лет. Отдельные двуногие особи до сих пор вспоминают, какой при том режиме вкусный был пломбир и каким незабываемым - черствый бублик. И облизываются на копию неподалеку, потому что в общих очертаниях та копирует от того бублика дырку.

Семизначное число погибших.

Вкусный бублик.

"Не все было плохо!"

Да, не все. Все, что при нем было хорошо, не стоит и сотой доли тех смертей. Все ваши путевки в Артек и пионерские галстуки, первые эрекции и хрущобы на шару, кобзонов и левитанов, любой человек, в котором осталось бы хотя бы что-то человеческое, радостно бросил бы в топку, если бы это помогло спасти хотя бы десяток детей, умиравших от голода в родительском доме.

"Оставьте нам наши воспоминания".

Нет, говорящие растения. Мы растопчем в пыль ваши воспоминания, ваших ленинов, ваши серпасто-молоткастые мозаики, ваших жуковых и ватутиных, ваш марксизм-онанизм и ваши попытки публичной ностальгии. А если попробуете помешать, то растопчем и вас.

Поскольку за семизначное количество погибших до сих пор никто не наказан.

Виктор Трегубов
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29.11.2020 18:29 Ответить
Цього всього бардаку населення хоче.Значить будуть трахати,це саме населення і на далі.
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29.11.2020 18:30 Ответить
Украина обратилась к МВФ за экстренной финансовой помощью ( бабла нет, совсем нет).

МВФ ответил: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос Emergency finаnce"

Спасибо 73% избирателей ЗЕли, за то что всего через 1,5 года Украину сделали попрошайкой.
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29.11.2020 18:35 Ответить
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29.11.2020 18:52 Ответить
Локдаун-то уверенно маячит. Но там же ж ещё ФОПы обхохочутся от увлекательного времяпрепровождения за выбиванием чеков на кассовых аппаратах. И электричество чуть-ли не вдвое подскочить вознамерилось. А как на это всё гривна с долларом поглядят? Шо, если все новогодние радости взаимно присовокупятся? Зима 2014-го может показаться детским лепетом на ЗЕлёной лужайке. У "в горах не сгодившегося - сюда прикатившегося" ® Предводителя ЗЕ-мандатоносцев АрыХамлы случайно нету ощущения, шо его могут нахлобучить на нечто кострубатое и **********? Тогда будет "нужно постараться дотянуть" до государственной границы свою жопу как целостный анатомический объект, а то разъярённые лохмандеи могут в клочья порвать черту, сопрягающую полужопия.
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29.11.2020 18:58 Ответить
https://www.facebook.com/groups/360937008109104 Садовий категорично проти локдауну,особливо на новорічні св!ята


У 2007 році у Львові на площі Ринок з'явився невеличкий ресторанчик "Біля Діани". А за 13 років із нього виріс величезний "Холдинг емоцій !ФЕСТ".

Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".

А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".

Дивним чином зростання цієї бізнес-імперії співпало зі зростанням політичної кар'єри Андрія Садового. Заступивши на посаду мера у 2006-му, https://portal.lviv.ua/uncategorized/2006/10/05/180055 він набрав собі радників (багатьох людей із "цікавими" зв'язками, про які розповімо детально далі). А зокрема - прессекретаря Громадської платформи "Пора!" Юрія Назарука. За рік він і заснував холдинг "!ФЕСТ". Разом з двома компаньйонами - Дмитром Герасімовим та Андрієм Худо. Останній, до речі, персона також непроста і не чужа міському голові - член наглядової ради "Галнафтогазу", який належить https://www.youtube.com/watch?v=8GZ8ma7sth4&feature=emb_title давньому соратнику і фінансисту Садового, "бензиновому королю" Віталію Антонову .
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29.11.2020 20:01 Ответить
Конечно нужно тянуть до праздников. Тут осталось то 25 дней, по 200 украинцев в день умирает, итого всего 5000 умрет. Тю.. жалко что ли? Клоун добрый, ему не жалко, мрите сколько хотите...
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29.11.2020 20:12 Ответить
А ведь эти твари асфальтные убивают страну. Декабрь - сб-вскр дебильные карантины выходного дня, а потом всё. Гейм овер ,любительмаладыхлицлишьбынепорох!
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29.11.2020 20:35 Ответить
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29.11.2020 21:32 Ответить
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29.11.2020 21:50 Ответить
Народ лох, власть даун.
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30.11.2020 08:43 Ответить
 
 