"Слуга народа" Арахамия о введении локдауна в Украине: "Идеально дотянуть до новогодних праздников, но, сможем ли"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что локдаун в Украине будет введен на новогодние праздники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня ощущение, что с точки зрения упадка экономики, то нужно постараться дотянуть (не вводить тотальный карантин. – Ред.) до новогодних праздников, поскольку в это время и так 90% предприятий не работают. И тогда, если делать полный локдаун, то в это время потери для экономики будут минимальные. Пострадает больше всех, естественно, сфера обслуживания и сфера развлечений, но другие предприятия пострадают в меньшей степени", - заявил он.

По мнению Арахамии, возможны варианты введения жесткого локдауна "с 1 января или с 25, 26 декабря".

"Но вопрос в том, что еще целый месяц. За это время, если прогрессия будет сохраняться, то просто уже не будет выхода, и придется локдаун делать раньше. Идеально дотянуть до новогодних праздников, но, сможем ли мы дотянуть – это большой вопрос, все зависит от работы медиков", - отметил "слуга народа".

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