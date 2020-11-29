COVID-19 больше не выбирает: заболевших в возрасте 30-39 лет почти столько же, сколько 60-69-летних. ИНФОГРАФИКА
Среди заболевших коронавирусом COVID-19 людей в возрасте 30-39 столько же, сколько 60-69-летних и почти столько же – сколько людей в возрастной группе 40-49 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, по состоянию на воскресенье, 29 ноября, 17,8% заболевших зафиксировано в возрастной группе 30+, еще 17,3% – в группе 60+ и чуть больше – 18,7% – среди людей старше 40. При этом почти четверть заболевших – 21,6% – фиксируется в группе 50-59 лет.
При этом смертность выше среди людей, старше шестидесяти (31,3%), на втором месте – люди в возрасте 70-79 лет (28%), на третьем и четвертом – представители возрастных групп 50+ и 80+ (15,1 и 16,6% соответственно).
Смертность среди людей среднего возраста, от 30 до 49 лет, колеблется в пределах 1,7-5%.
По данным министерства здравоохранения, в Украине загружены 52% ковидных коек, при этом меньше половины из них имеют подключение к кислороду. Кроме того, не хватает оборудования, включая кислородные концентраторы.
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Это раз.. А два.. Вам скажут что у вас орви бронхит и перечисляет 20болячек пои которых пропадает запах....
А потом.. Вы начнете задыхаться и вам скажут пить парацетамол и ждать понедельника)))))
Пейте парацетамол и ждите.. Ковид сам уйдет.. Вот вас послушает и уйдет..
И я прошла через это..
И мне не смешно..
Но лично я попала а этот переплет.. И если б мне вовремя была оказала медицинская помощь.. Ч об этом не писала.. Делать мне больше нечего... Мне еще по узким специалистам ходить... Ковид ударил по сосудам
Просто негативный опыт это тоже опыт..аот счас позвонила знакомая и паникует что у нее пур плюс... И что? Она не задыхается.. Нос заложен.
Говорю пей чаи с лимоном.. Принимай витамины и следи за симптомами..
..мне не повезло.
Это не значит что другим должно быть плохо
Просто надо сделать выводы и все
..а антиковидники быстро превращаются в коаидников.. Когда их жареный петушок клюет
Проверено...