COVID-19 больше не выбирает: заболевших в возрасте 30-39 лет почти столько же, сколько 60-69-летних. ИНФОГРАФИКА

Среди заболевших коронавирусом COVID-19 людей в возрасте 30-39 столько же, сколько 60-69-летних и почти столько же – сколько людей в возрастной группе 40-49 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, по состоянию на воскресенье, 29 ноября, 17,8% заболевших зафиксировано в возрастной группе 30+, еще 17,3% – в группе 60+ и чуть больше – 18,7% – среди людей старше 40. При этом почти четверть заболевших – 21,6% – фиксируется в группе 50-59 лет.

При этом смертность выше среди людей, старше шестидесяти (31,3%), на втором месте – люди в возрасте 70-79 лет (28%), на третьем и четвертом – представители возрастных групп 50+ и 80+ (15,1 и 16,6% соответственно).

Смертность среди людей среднего возраста, от 30 до 49 лет, колеблется в пределах 1,7-5%.

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По данным министерства здравоохранения, в Украине загружены 52% ковидных коек, при этом меньше половины из них имеют подключение к кислороду. Кроме того, не хватает оборудования, включая кислородные концентраторы.