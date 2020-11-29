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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 больше не выбирает: заболевших в возрасте 30-39 лет почти столько же, сколько 60-69-летних. ИНФОГРАФИКА

COVID-19 больше не выбирает: заболевших в возрасте 30-39 лет почти столько же, сколько 60-69-летних. ИНФОГРАФИКА

Среди заболевших коронавирусом COVID-19 людей в возрасте 30-39 столько же, сколько 60-69-летних и почти столько же – сколько людей в возрастной группе 40-49 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, по состоянию на воскресенье, 29 ноября, 17,8% заболевших зафиксировано в возрастной группе 30+, еще 17,3% – в группе 60+ и чуть больше – 18,7% – среди людей старше 40. При этом почти четверть заболевших – 21,6% – фиксируется в группе 50-59 лет.

При этом смертность выше среди людей, старше шестидесяти (31,3%), на втором месте – люди в возрасте 70-79 лет (28%), на третьем и четвертом – представители возрастных групп 50+ и 80+ (15,1 и 16,6% соответственно).

Смертность среди людей среднего возраста, от 30 до 49 лет, колеблется в пределах 1,7-5%.

COVID-19 больше не выбирает: заболевших в возрасте 30-39 лет почти столько же, сколько 60-69-летних 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синеет лицо, губы и начинается паника: врач рассказал, что происходит с больным COVID-19, когда снижается сатурация

По данным министерства здравоохранения, в Украине загружены 52% ковидных коек, при этом меньше половины из них имеют подключение к кислороду. Кроме того, не хватает оборудования, включая кислородные концентраторы.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
вопрос не в "заболел"
вопрос в "умер"
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29.11.2020 18:31
+8
секта невіруючих у ковід як завжди вже відписалася
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29.11.2020 18:35
+7
А секта "готовий відмовитися від нормального життя, аби лише не вмерти від вірусу з летальністю 0,2%" як себе почуває?
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29.11.2020 18:41
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По телеку все каналы такие умняки насчет простуды лепят, фонят и фонят, других новостей и нет, а нам видосики от преза надо а не ковидло)
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29.11.2020 19:48 Ответить
Если ваш врач будет лечить вас от орви(в то время когда у вас ковид) и орать что она каждый день с ковид и не истерит.. То на 4сутки вы скопвтитесь...в общем пока она меня гоняла на рентген я дома ставила капельницы и уколы.... А на 8!день пришел пур плюс.. А на выходных ч прошла цитокиновый шторм... Я уже прощалась с близкими.. Охренеть.. И что? Всем по фиг.. Кто мне ставил капельницы? Дид пихто... Доводят людей до цугундера... У меня знакомая женщина так умерла дома... Утром была на связи а вечером все.. Ну да скорая приехала... Когда на полу она уже кончалась в муках.. Бесит когда ой там хроника... Какая на фиг хроника.... Вирусы бьют куда угодно.. Господи.. Девочка 20лет переболела орви(саорее грипп) и все.. Начал её организм против себя антитела.. Капец... Её личико до сих пор пор у меня перед глазами.. Прошло 10лет..смотреть на ребенка разговаривать и знать что она не выживет.. Врачи бессильна.. Это страшно.. А с ковид всем наплевать.. Я не видел еще ковидного больного так поедь 17больницу..на запорожца вроде ковидное открывается.. В 9...не видел.... 0.2 процента? Я посмотрю что вы запоете когда ваши родители туда попадут или вы?
Это раз.. А два.. Вам скажут что у вас орви бронхит и перечисляет 20болячек пои которых пропадает запах....
А потом.. Вы начнете задыхаться и вам скажут пить парацетамол и ждать понедельника)))))
Пейте парацетамол и ждите.. Ковид сам уйдет.. Вот вас послушает и уйдет..
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29.11.2020 19:50 Ответить
Какие страхи вы пишете, прямо как из Бергамо весной (
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29.11.2020 19:55 Ответить
Точно ,Точно тоді якраз такий "крик душі " навішували на мозГи.
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29.11.2020 22:12 Ответить
Зараз просто бракує лакових трун з трояндочками.
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29.11.2020 23:06 Ответить
Тоді показували кадри трйохрічної давності ,як хоронили потопельників котрі намагалися потрапити в макаронію. Але їм ніхто трояндочок не малював,навіть вувузели не грали!
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30.11.2020 08:52 Ответить
Та як це?

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30.11.2020 08:57 Ответить
Там трояндочки на трунах лежать. Дивно що в такій католицькій країні на труні немає розпяття.
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30.11.2020 10:19 Ответить
Это мои страхи...
И я прошла через это..
И мне не смешно..
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29.11.2020 20:09 Ответить
Странно, у меня очень много знакомых, ну болеют, ну кашляют, простуда как и в прошлых годах, выздоравливают почти на ногах, где то человек 50 поставили "ковид" в разное время. Понимаете о чем я, я техник и дивным рассказам из телевизора, гугла, фейсбука и ютуба не верю.
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29.11.2020 21:06 Ответить
Ты тупое животное хрюсское необучаемое
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29.11.2020 21:12 Ответить
Напиши Крим - це Україна.
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29.11.2020 21:36 Ответить
Кароче... Я рада за вас что у вас все хорошо..

Но лично я попала а этот переплет.. И если б мне вовремя была оказала медицинская помощь.. Ч об этом не писала.. Делать мне больше нечего... Мне еще по узким специалистам ходить... Ковид ударил по сосудам

Просто негативный опыт это тоже опыт..аот счас позвонила знакомая и паникует что у нее пур плюс... И что? Она не задыхается.. Нос заложен.
Говорю пей чаи с лимоном.. Принимай витамины и следи за симптомами..
..мне не повезло.
Это не значит что другим должно быть плохо

Просто надо сделать выводы и все
..а антиковидники быстро превращаются в коаидников.. Когда их жареный петушок клюет
Проверено...
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29.11.2020 21:47 Ответить
Де взяли таку смертність 31%, 28%, 1,7-5%? Це було б у середньому десь 15,%. А на виявлених 12 тисяч померло 120 чоловік, то є при грубому підрахунку 1 на 100. У нас в області виявляють на день двісті- триста, помирає 7-8 чоловік. Де є кожен третій померлий (31%!!) ???десять % - було б сьогодні 1200 померлих.
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29.11.2020 22:46 Ответить
А вы внимательно читаете, или просматриваете по диагонали? Эти цифры - не процент умерших от всех заболевших, а распределение покойников по возрастным группам
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30.11.2020 01:40 Ответить
Болею девятые сутки, температура спадает только на ночь, с утра опять поднимается и до позднего вечера. Вкусы запахи исчезли на четвёртый день и возобновляться не думают. Диарея задолбала так, что на туалетную бумагу с содроганием смотрю) По ощущениям с каждым днём скорее немного хуже становится, чем лучше. С учётом того, что не припомню, в каком десятилетии последний раз гриппом болел - писец просто какой-то пришёл, врагу не пожелаю... Носите чёртовы маски и не снимайте
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29.11.2020 23:07 Ответить
А ти шо, маску не носив?
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29.11.2020 23:25 Ответить
Бредовый вывод в заголовке. Утверждение об опасности для пожилых в показателе летальности, а не в "заболевших" или заразившихся. Среди детей, нн исключено, что зараженных в разы больше, но подавляющее большинство бессимптомных.
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29.11.2020 23:21 Ответить
Носите масочки, что б дожить до Пасочки...
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30.11.2020 06:07 Ответить
НЕ коректные данные о смертности - выложили в процентах а это ложь, смертность измеряется в промиле (единица на тысячу заболевших) а не на сто как у вас вышло.
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30.11.2020 08:41 Ответить
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