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Новости Силовики
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Пьяный автомобилист подрался с полицейскими и укусил одного из них в Одессе

Пьяный автомобилист подрался с полицейскими и укусил одного из них в Одессе

Патрульные остановили на улице Атамана Головатого в Одессе BMW316, нарушавший правила дорожного движения. Водитель - 34-летний житель Тарутино, что на Одесчине - сел пьяным за руль.

Как стало известно "Думской" от источника в полиции, после остановки мужчина повел себя агрессивно - отказывался выходить из машины и показывать водительские права, информирует Цензор.НЕТ.

После этого он начал бросаться на полицейских и провоцировать драку. Дебошир нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку в районе бицепса и ударил колено.

Нарушителя удалось скрутить и доставить на медицинское освидетельствование состояния опьянения.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Автор: 

Одесса (7872) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+4
нам только зомби-апокалиспсиса не хватало до кучи. и астероида
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29.11.2020 18:35
+4
смішно-то таке...
але дуже дебільно давати ментам додаткові сили та засоби у той час,коли зелена пліснява чипляється за владу як тико може
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29.11.2020 18:48
+3
Страх воно втратило!
Якби придавили коліном, як в Штатах негра що і здох, то воно б до кінця життя не кидалось би на поліцейських!
От із цієї безнаказаності і ртзпочинається бардак в країні!
Мордою в асфальт на три години!
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29.11.2020 18:50
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нам только зомби-апокалиспсиса не хватало до кучи. и астероида
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29.11.2020 18:35 Ответить
Треба було пристрелити цю бикоту з Тарутіно.
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29.11.2020 19:08 Ответить
А тепер треба буде пристрелити ще й мента покусанного. )))
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29.11.2020 20:19 Ответить
Ось чому давно потрібні шокери.
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29.11.2020 18:37 Ответить
Дуже смішно.
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29.11.2020 18:43 Ответить
смішно-то таке...
але дуже дебільно давати ментам додаткові сили та засоби у той час,коли зелена пліснява чипляється за владу як тико може
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29.11.2020 18:48 Ответить
От ти зараз серйозно? І чим Овочу допомогла озброєна до зубів беркутня та снайпери? А патрульним від сказу тепер треба робити щеплення.
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29.11.2020 18:51 Ответить
може майданівська сотня менше воінів в себе зібрала б?нє?
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29.11.2020 18:56 Ответить
Раніше ти такої повної дурні не писав.
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29.11.2020 18:58 Ответить
Хто б казав.
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29.11.2020 19:06 Ответить
"Я гнлась за Вам из три дня и три ночи чтобы сказать, как вы мне безразличны".(С)
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29.11.2020 19:23 Ответить
Та бачу котячий хвіст - чому б не наступити 😄
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29.11.2020 19:37 Ответить
Ще й мазохістка
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29.11.2020 19:48 Ответить
вечно вам тайніе заговорі мнятся...
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29.11.2020 20:50 Ответить
По собі оцінюють )
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29.11.2020 21:04 Ответить
І стикери на скло з зображенням божевільного пса.....
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29.11.2020 19:15 Ответить
Страх воно втратило!
Якби придавили коліном, як в Штатах негра що і здох, то воно б до кінця життя не кидалось би на поліцейських!
От із цієї безнаказаності і ртзпочинається бардак в країні!
Мордою в асфальт на три години!
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29.11.2020 18:50 Ответить
Тому що нікого кримінально не притягують,а за таке не завадило б.
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29.11.2020 18:53 Ответить
шариков прекрате кусать и душить людёв)))
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29.11.2020 18:53 Ответить
Когда то давно, курс лечения от бешенства предполагал 48 очень болезненных уколов в живот.
Может имеет смысл вместо штрафа, внедрить такое наказание?
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29.11.2020 18:56 Ответить
Краще палицею по дупі. Чи по п'ятах.
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29.11.2020 18:59 Ответить
най най нананай!!
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29.11.2020 18:58 Ответить
кто написал этот заголовок?
очень безграмотно((
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29.11.2020 19:10 Ответить
Та й справді. Де побилися - невідомо, а укусив аж в Одессі. )))
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29.11.2020 20:21 Ответить
"...сел пьяным за руль..."
И что? Я тоже люблю присесть пьяным за руль припаркованого автомобиля😊
Может, он все-таки "управлял автомобилем в состоянии опьянения?"
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29.11.2020 19:16 Ответить
цих ...дарасів авакінських пора вбивати, а не кусати!
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29.11.2020 20:12 Ответить
на сказ проверьте.
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29.11.2020 23:59 Ответить
 
 