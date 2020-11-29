Пьяный автомобилист подрался с полицейскими и укусил одного из них в Одессе
Патрульные остановили на улице Атамана Головатого в Одессе BMW316, нарушавший правила дорожного движения. Водитель - 34-летний житель Тарутино, что на Одесчине - сел пьяным за руль.
Как стало известно "Думской" от источника в полиции, после остановки мужчина повел себя агрессивно - отказывался выходить из машины и показывать водительские права, информирует Цензор.НЕТ.
После этого он начал бросаться на полицейских и провоцировать драку. Дебошир нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку в районе бицепса и ударил колено.
Нарушителя удалось скрутить и доставить на медицинское освидетельствование состояния опьянения.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).
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але дуже дебільно давати ментам додаткові сили та засоби у той час,коли зелена пліснява чипляється за владу як тико може
Якби придавили коліном, як в Штатах негра що і здох, то воно б до кінця життя не кидалось би на поліцейських!
От із цієї безнаказаності і ртзпочинається бардак в країні!
Мордою в асфальт на три години!
Может имеет смысл вместо штрафа, внедрить такое наказание?
очень безграмотно((
И что? Я тоже люблю присесть пьяным за руль припаркованого автомобиля😊
Может, он все-таки "управлял автомобилем в состоянии опьянения?"