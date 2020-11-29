РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11121 посетитель онлайн
Новости
7 765 121

Тихановская сомневается во вторжении войск РФ в Беларусь и хочет встретиться с Путиным

Тихановская сомневается во вторжении войск РФ в Беларусь и хочет встретиться с Путиным

Лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пока не видит предпосылок для военного вторжения России на территорию ее страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Радіо Свобода".

В частности, Тихановская оценила вероятность сценария, по которому Москва военным путем поможет Лукашенко удержать власть в охваченной протестами стране.

"Я очень сомневаюсь в каком-то вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом речь не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?"- спросила Тихановская.

В то же время Тихановская сейчас не видит активной поддержки режима Лукашенко со стороны Кремля и выразила желание встретиться с президентом РФ.

Напомним, 25 августа этого года представитель Путина Дмитрий Песков приветствовал заявление представителей Координационного совета белорусской оппозиции о том, что они не рассматривают вопрос отказа от взаимодействия с Россией. В то же время Лукашенко поддерживает активный контакт с Путиным и в разгар протестов - 14 сентября - встретился с российским президентом в Сочи. Во время этой встречи Путин пообещал предоставить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. А как сообщил 12 октября сайт Минфина РФ, Россия предоставила Беларуси первые 500 млн долларов кредита. Это совершенно через подконтрольный РФ Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Еще 1 млрд долларов кредита Беларусь получит непосредственно от России: первые 500 млн в этом году, следующий транш - в 2021 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление", - Тихановская

Светлана Тихановская обращалась к Владимиру Путину в день его встречи с Александром Лукашенко.

"Что бы вы ни приняли, и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь юридической силы", - утверждала Тихановская.

По ее словам, все соглашения, подписанные с Лукашенко, будут пересмотрены новым правительством, поскольку белорусский народ отказался ему доверять и поддерживать его на президентских выборах.

Беларусь (7886) путин (31191) россия (95308) Тихановская (390)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
давай, у нас тоже есть такой заглядыватель в глаз *****. будешь следующей мечтательницей
показать весь комментарий
29.11.2020 19:09
+33
Высшее "достижение" оппозиции- встретиться с }{уйлом. Это всё, что нужно знать о том, кто организовал эту "оппозицию".
показать весь комментарий
29.11.2020 19:10
+20
блин, из-за нового вырвиглазного "дизайна" даже заходить на цензор не хочется. сорри за оффтоп. з.ы. тихановская - это то, каким бы был узеленский без 95 квохтала
показать весь комментарий
29.11.2020 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Крысы Путлера орудуют не только в Минске...но ИХТАМНЕТ)))Тихановская хочет стать Зеленским,увидевшим мир в глазах террориста №1 в Мире)))
показать весь комментарий
29.11.2020 21:49 Ответить
Зачем эту болотную фею Бидон в вайтхаус пригласил? толку с нее нету.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:57 Ответить
Дура...
показать весь комментарий
29.11.2020 22:04 Ответить
Сомневается ??? 🤣🤣🤣 Гражданская война в РФ начнётся именно со стороны Белоруссии , а дальше ??? дальше пошла и поехала , миллионы жертв и смертей, в конце распад РФ 2023 году 🔥
показать весь комментарий
29.11.2020 22:21 Ответить
Ваши слова та до бога.
показать весь комментарий
29.11.2020 23:49 Ответить
Федя?... Ну и дура!
показать весь комментарий
29.11.2020 22:48 Ответить
в Україні теж був майдан проти виродка одного.шо було далі всі знають.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:56 Ответить
наивно. путя ввёл после майдана и встречаться с ним нет смысла.
показать весь комментарий
30.11.2020 00:00 Ответить
правильно, зачем делать вторжение туда где они уже есть))
пока тихановская отвлекает внимание - идет поглощение Беларуси рф.. уже банковская система объединяется..
а эта и дальше может рассказывать как космические корабли бороздят просторы большого театра
показать весь комментарий
30.11.2020 00:04 Ответить
Все правильно пишет.
показать весь комментарий
30.11.2020 00:09 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
показать весь комментарий
30.11.2020 00:16 Ответить
Зайве підтаердження трго,що домогосподарку на гарматний постріл не можна допускати до управління Державою.
показать весь комментарий
30.11.2020 01:04 Ответить
Пашинян в юбке. Тоже ухитрилась как и наш Зеленский увидеть " в глазах Путина мир".
показать весь комментарий
30.11.2020 04:09 Ответить
Почему Вы решили, что она заглядывала именно в глаза? Может быть значительно ниже. А там полный мир.
показать весь комментарий
30.11.2020 16:50 Ответить
Пороблено їм
показать весь комментарий
30.11.2020 08:36 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 09:27 Ответить
НУ И ДУРА!!!
показать весь комментарий
30.11.2020 09:35 Ответить
Вот пазлы и складываются. ВАНА верит козломордым, как себе. Ратует за то, шобы смотреть на Крым в прошедшем времени, мол, как есть, она не будет баллотироваться во время перевыборов президента, она призывает раболепски иммитировать протест( с цветочками)... Тогда возникает вопрос: что ты и для чего ты... Отмазки, типо, я - из деревни, даЙОшь процветанье, в РТОТУЙКЕ даЙОшь, мол, я - лидер... ЗДЕСЬ НЕ ПРОХОДЯТ. https://www.youtube.com/watch?v=eG7Mk0axZfs
показать весь комментарий
30.11.2020 12:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 