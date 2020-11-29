Трамп заявил о причастности Минюста и ФБР к "мошенничеству" на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что ФБР и Минюст могли быть причастны к вмешательству в выборы главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Эти выборы - тотальное мошенничество", - заявил Трамп. По его словам, в ходе них было подано множество голосов людей, которые уже как 10–15 лет мертвы.

"Что ФБР и Министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны", - сказал Трамп.

По его мнению, СМИ не хотят освещать "мошенничество", которое произошло на президентских выборах.

"У нас нет свободы прессы в стране", - заявил он.

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Так, по словам Трампа, пресса в США может замалчивать некоторые события. "Вы не можете устроить скандал, если СМИ не сообщат об этом", - добавил президент.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Джо Байден заявил о своей победе на выборах.