Трамп заявил о причастности Минюста и ФБР к "мошенничеству" на выборах в США
Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что ФБР и Минюст могли быть причастны к вмешательству в выборы главы государства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Эти выборы - тотальное мошенничество", - заявил Трамп. По его словам, в ходе них было подано множество голосов людей, которые уже как 10–15 лет мертвы.
"Что ФБР и Министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны", - сказал Трамп.
По его мнению, СМИ не хотят освещать "мошенничество", которое произошло на президентских выборах.
"У нас нет свободы прессы в стране", - заявил он.
Так, по словам Трампа, пресса в США может замалчивать некоторые события. "Вы не можете устроить скандал, если СМИ не сообщат об этом", - добавил президент.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Джо Байден заявил о своей победе на выборах.
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=істочнікі= тільки міняються.
з іншого - мільярдні борги ху&лу, які руда мавпа не відпрацювала.
є, чого "брикатись"!😎
Я розглядаю дану ситуацію з виборами, як можливість дану американцям аби поправитти свою виборчу систему. Я б заборонив голосувати не платникам податків (пенсіонери із платників можуть звичайно ж). Голосування по пошті - дуже вдалий хід для фальшування результатів. Краще вже голосувати по інтернету з електронним захищеним підписом. І то можуть хакнути. але там може бути програмне забезпечення перевірки правильності власного голосу - як саме він зарахований.
Откуда такая инфа?
Чи вас це откровення так накрило, що ви від шоку тільки поржать в колі однодумців сюди приходите ?
Звичайно є програма. Більше того - реалізовувалась 4 роки. Це у Байдена ви її не знайдете, вірніше вона десь є, її але треба по кусочках витягувати.
Ваши эпитеты в сторону Джулиани к вопросу не относятся.
"и свору руспропагандонов выгнав при этом Американскую прессу" - та невже? А CNN нам казали що свічку тримали в Russian Collusion.
Вся ця Russian Collusion - з пальця висмоктана, хотіли фальшивкою Трампа заімпічити, не вийшло.
"пропагандонити кремлівські методички" - це ваша особиста думка. Як адмін, могли б знати що я заходжу з чистого ай-пі в центрі Торонто, навіщо мені якісь методичкі?
"ображати Форумчан" - я не ображав, а от від вас постійно чутив стилі "бісовухудобу".
Мене можна деактивувати, але ж це буде цензурою.
https://nationalfile.com/the-kraken-retired-general-says-us-military-intel-group-nicknamed-kraken-seized-dominion-servers-in-germany/
Той на відміну від Байдена проводив активну кампанію та взагалі харизмат.