РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными
6 471 50

Информация о срыве обмена пленными - шантаж и манипуляция со стороны России, - Арестович

Информация о срыве обмена пленными - шантаж и манипуляция со стороны России, - Арестович

РФ дискредитирует Нормандский и Минский форматы, чтобы начать прямые переговоры США. Заявления о срыве удерживаемыми лицами сделаны в контексте российской информационной повестки. Шансы остаются.

Об этом сказал в комментарии УНН спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Они нас шантажируют. Это информационное обеспечение процессов, которые они проводят. Процессы эти выглядят в настоящее время так, что они поняли опасность, которую несет в себе приход Джозефа Байдена и его администрации в Соединенных Штатах, и хотят сбить Минский и Нормандский формат, для того, чтобы выйти напрямую на переговоры с США, мне кажется", - сказал представитель украинской делегации.

Он напомнил, что на данный момент кандидатами на ключевые посты в области безопасности в будущей администрации президента США есть люди, которые "говорят о санкциях, которые должны уже не сдерживать, а калечить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подала списки из 11 человек на обмен с террористами, - Кравчук

"Я так думаю, россияне увидели, что происходит, поняли, что они вязнут в среде, созданной Украиной, Францией и Германией. Потому что три подряд заявления МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные шаги, они нас поддерживают, а Россия не поддерживает. Почти автоматическое продление европейских санкций 10 декабря. Они все это увидели и решили сыграть с Соединенными Штатами... Для этого им надо нивелировать Нормандский и Минский формат, сказать, что Франция и Германия не справятся, Украина вообще провоцирует. А "взрослые мальчики решат между собой", - отметил собеседник УНН.

Так, по его словам, позиция украинской стороны заключается в том, чтобы встретиться на высшем уровне в Нормандском формате, и "вынудить Путина к конкретизации".

По мнению Арестовича, именно президент РФ должен сказать, собирается ли выполнять договоренности, которые были достигнуты год назад в Париже. С другой стороны, российская сторона не хочет этого, хотят "вести переговоры на верхнем этаже, с Соединенными Штатами".

"Для этого делаются и демарши на переговорах, и соответствующее информационное обеспечение, в том числе по очень чувствительным вопросам - обмену пленными, чтобы обвинить президента Зеленского и его команду, вообще Украину, в том, что мы пренебрегаем жизнью пленных далее... Могу сказать, что будет - будут наращиваться обвинения нас, и линия будет такова, что мы дезавуировали Минский формат, мы "негодяи и сволочи" и т.д. К этому надо быть готовыми", - подчеркнул он.

Также читайте: Генерал Кривонос: "Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина?"

На вопрос о том, можно ли сейчас говорить о полноценном срыве встречи в Нормандском формате и обмена удерживаемыми лицами, собеседник отметил, что надежда на определенный конструктив все же остается.

"Еще нет. Информация о срыве - шантаж и манипуляция. Россия всегда делает сценарно, смотрит на несколько сценариев сразу. И не исключено, что, например, в последний момент, за 2 часа до 9 декабря, выйдет Путин и выступит "спасителем отечества", который всех обменяет, обо всем договорится, скажет, что "все хорошо, не переживайте, я все решил" , - сказал он.

Напомним, накануне в российских СМИ появилась информация, якобы Россия и террористы ОРДЛО отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года.

Автор: 

США (26313) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) пленные (2124) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Да. По этому Порошенко хотел посадить и США за стол переговоров. А против была Макшания. У Арестовича железная логика. Как у зетипиллов.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:04
+8
Зелена сопля не в змозі впоратися ні з одним завданням, ні з одним своїм обіцянкою.
Більш ганебного президента України ще не бачила в своїй історії
показать весь комментарий
29.11.2020 20:01
+6
показать весь комментарий
29.11.2020 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ты дывы,и французы оказывается тоже среду создавали))).
показать весь комментарий
29.11.2020 19:59 Ответить
Україну також не влаштовує Мінський та Нормандський формат переговорів, які не можуть примусити росію вивести війська з окупованих територій! Потрібно відмовлятись і від Мінських угод і від Мінського-нормандського формату як від неефективних! путін хоче щось міняти - ми маємо від цього тільки виграти! ЗСУ мають йти у наступ вже завтра!
показать весь комментарий
29.11.2020 20:38 Ответить
то тебе не влаштовує...та *****.
Україну поки що влаштовує.
як не буде влаштовувати-тоді притомна влада про це скаже.
а непритомна нехай нічого руками не чипає...бо зламає
показать весь комментарий
29.11.2020 20:45 Ответить
Зелена сопля не в змозі впоратися ні з одним завданням, ні з одним своїм обіцянкою.
Більш ганебного президента України ще не бачила в своїй історії
показать весь комментарий
29.11.2020 20:01 Ответить
Я не фан Зеленого але вибери більш грамотний онлайн перекладач
показать весь комментарий
29.11.2020 20:21 Ответить
усё по гугелу
показать весь комментарий
29.11.2020 21:36 Ответить
Арестович не дурний,але маніпулянт і любить розповідати казочки.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:01 Ответить
с шантажистом всегда тяжело, скорее почти невозможно, договориться о том, что для тебя важнее, чем для него...... а рашке наши пофиг...
показать весь комментарий
29.11.2020 20:03 Ответить
Да. По этому Порошенко хотел посадить и США за стол переговоров. А против была Макшания. У Арестовича железная логика. Как у зетипиллов.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:04 Ответить
А нічого, що за 7 років в світі багато чого змінилося? Он в США вже третій президент.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:14 Ответить
А что хотел в данном случае Порошенко?

2017 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, -
показать весь комментарий
30.11.2020 10:20 Ответить
КДБ завжди грало багаторівневі ігри- погоджуся тут з Арестовичем.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:10 Ответить
В чому ти погодися?
Вже опубліковані дані по операії, підтверджені слідчими, прокурорами, працівниками та бувшим керівництвом ГУР.
Арестович твої мізки зовсім заср&в?)))
показать весь комментарий
29.11.2020 20:40 Ответить
З Арестовичем я полаявся так, що він навічно забанив мене на ФБ.
Які в біса операції, які слідчі...
показать весь комментарий
29.11.2020 20:43 Ответить
рашка враг, с которым бесполезно базарить. Нужно делать своё дело - тщательно подготовиться, заручиться поддержкой союзников и освобождать по азербайжанскому сценарию. С ходячими манипуляциями тоже пора заканчивать их у нас минимум четыре: зеля, ермак, кравчук и арестович...
показать весь комментарий
29.11.2020 20:12 Ответить
А Арменія щось окупувала в України- до чого тут азербайджанський сценарій? І хто гатиме роль Турції?
показать весь комментарий
29.11.2020 20:16 Ответить
По вкусу хорватский сценарий? Без проблем. Пусть будет хорватский.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:23 Ответить
А яка там була довжина кордону з Рашкою?
показать весь комментарий
29.11.2020 20:25 Ответить
Это имеет значение? А какая была у Латвии, Литвы и Эстони?
показать весь комментарий
29.11.2020 21:38 Ответить
То яка?
показать весь комментарий
30.11.2020 02:06 Ответить
Вот я и спрашиваю, какая?
показать весь комментарий
30.11.2020 09:31 Ответить
"І хто гатиме роль Турції? "


А хто "грав роль Турції" у 2014-му?
показать весь комментарий
29.11.2020 23:18 Ответить
Нужно делать своё дело - тщательно подготовиться, заручиться поддержкой союзников и освобождать по азербайжанскому сценарию.

Основной урок Карабахской войны не в том как армянам по мордам надавали, а в том что она закончилась по команде из Москвы. Что и кому возвращать или решать силой в Москве решают.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:51 Ответить
Я не бот и мне лень что-то доказывать индивидуумам, в болезненном воображении которых, "москава всё решает"... много чести для скотов ... оставайтесь при своём мнении мне пох... просто есть вещи, которые очевидны для любого адекватного человека...
показать весь комментарий
29.11.2020 21:11 Ответить
У Джо - сильнейшая команда.Военные ждут его прихода.Исчезнет сумбурность политики.Орда сейчас сильно топит за Трампа.Тихановскую уже пригласили на инаугурацию и переговоры.Байден прекрасно знает нужды Украины,неоднократно тут бывал.( хотя Обама тоже бывал,но выводы из навалы Кремля сделал недостаточные и США получили большую проблему кругом даже у себя).Орда признаёт только кувалду в лоб.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:14 Ответить
Не скажете, коли і скільки Обама бував ?
показать весь комментарий
29.11.2020 20:51 Ответить
Обама был в 2007 году.Сенатором,вместе с сенатором -республиканцем.У меня даже есть фото их с ЮВТ.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:14 Ответить
Он остался не доволен Украинским истеблишментом.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:15 Ответить
Вот ещё раскопал.Ющенко разочаровал молодого Обаму
показать весь комментарий
29.11.2020 21:36 Ответить
Тобто, ви підтвердили, що у якості президента Обама жодного разу не відвідав Україну.
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/obama-yedynyy-prezydent-ssha-yakyy-ne-vidvidav-********-ganna-gopko

Обама, до речі, - перший президент, який за свої два терміни правління жодного разу не приїхав до України.
показать весь комментарий
29.11.2020 21:40 Ответить
Я шо-то пропустил? Когда это рыжий любовник ***** был в Украине?
показать весь комментарий
29.11.2020 22:13 Ответить
Ему хватило одного раза побывать,чтобы понять,что руководство Украины сплошь -рабы Орды.https://gordonua.com/publications/neizvestnyy-vizit-baraka-obamy-v-doneck.html
показать весь комментарий
29.11.2020 22:17 Ответить
Так-так, але цьому =голубу миру= не вистачило двох візитів на рашку, щоб =пАнять=, хто стоїть там при владі. Ще й москальня до нього =нєпанятлівого= їздила.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:26 Ответить
Ага, Ага - вот как прийдёт Америка, так убьёт все наших врагов. И нас накормит.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:54 Ответить
Именно так и будет,уверяю Вас.А не иначе,не тешьтесь.Двуглавой курице -амбец.
показать весь комментарий
29.11.2020 22:21 Ответить
такой же клоун только с 96 квартала
показать весь комментарий
29.11.2020 21:40 Ответить
Нынешняя власть основной упор политики государства сделалана умиротворении агрессора- московии - и на обмене украинских военнопленных на бандитов- московитов, так как экономику страны за 1.5 года турбулентного правления угробили. Но и ставка на мир и обмен ....... провалилась! Кремлёвский карлик не позволит дилетанту Зеленскому получать гефешт на обмене. Московия будет требовать новых уступок вплоть до капитуляции. Чемберлен в глазах Гитлера тоже увидел мир....чем всё закончилось. "Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости" - У Черчилль. Зеленский - это украинский вариант чемберлена!
показать весь комментарий
29.11.2020 20:25 Ответить
Повія образила сутенера😂
показать весь комментарий
29.11.2020 20:31 Ответить
Козломордия поставила зюзю в позу бобра.
Вернее он сам в ту позу ломился как усратый.
Теперь все зюзины "здобутки" в войне полностью зависят от хорошего его поведения с точки зрения Козломордии. Шаг влево, даже не шаг а мысль о шаге, сразу обернутся ескалацией на Донбассе.
но идиот потому и идиот...
показать весь комментарий
29.11.2020 20:38 Ответить
очєрєдное зе чючєло хочєт встрєтітся с хйлом і спросіть.
показать весь комментарий
29.11.2020 20:44 Ответить
Скажем так: о ЧЕМ конкретно(!!!) договорились в декабре 2019 - ничего толком не известно/не понятно......
показать весь комментарий
29.11.2020 21:00 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2020 21:01 Ответить
зачетный бандрхендж
показать весь комментарий
29.11.2020 21:41 Ответить
Мужики не танцуют?))
Или челябинский сталевар?)
Ти в курсі, що найголосніше ворає про пі.арів - схильний до **********?))
показать весь комментарий
29.11.2020 21:56 Ответить
Очередной звиздун. Повторяю. У Зеленского нет на обмен никого, кто нужен был путлеру. Чья это заслуга знает каждый
показать весь комментарий
29.11.2020 21:28 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2020 21:53 Ответить
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:49 Ответить
 
 