Информация о срыве обмена пленными - шантаж и манипуляция со стороны России, - Арестович

РФ дискредитирует Нормандский и Минский форматы, чтобы начать прямые переговоры США. Заявления о срыве удерживаемыми лицами сделаны в контексте российской информационной повестки. Шансы остаются.

Об этом сказал в комментарии УНН спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Они нас шантажируют. Это информационное обеспечение процессов, которые они проводят. Процессы эти выглядят в настоящее время так, что они поняли опасность, которую несет в себе приход Джозефа Байдена и его администрации в Соединенных Штатах, и хотят сбить Минский и Нормандский формат, для того, чтобы выйти напрямую на переговоры с США, мне кажется", - сказал представитель украинской делегации.

Он напомнил, что на данный момент кандидатами на ключевые посты в области безопасности в будущей администрации президента США есть люди, которые "говорят о санкциях, которые должны уже не сдерживать, а калечить".

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"Я так думаю, россияне увидели, что происходит, поняли, что они вязнут в среде, созданной Украиной, Францией и Германией. Потому что три подряд заявления МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные шаги, они нас поддерживают, а Россия не поддерживает. Почти автоматическое продление европейских санкций 10 декабря. Они все это увидели и решили сыграть с Соединенными Штатами... Для этого им надо нивелировать Нормандский и Минский формат, сказать, что Франция и Германия не справятся, Украина вообще провоцирует. А "взрослые мальчики решат между собой", - отметил собеседник УНН.

Так, по его словам, позиция украинской стороны заключается в том, чтобы встретиться на высшем уровне в Нормандском формате, и "вынудить Путина к конкретизации".

По мнению Арестовича, именно президент РФ должен сказать, собирается ли выполнять договоренности, которые были достигнуты год назад в Париже. С другой стороны, российская сторона не хочет этого, хотят "вести переговоры на верхнем этаже, с Соединенными Штатами".

"Для этого делаются и демарши на переговорах, и соответствующее информационное обеспечение, в том числе по очень чувствительным вопросам - обмену пленными, чтобы обвинить президента Зеленского и его команду, вообще Украину, в том, что мы пренебрегаем жизнью пленных далее... Могу сказать, что будет - будут наращиваться обвинения нас, и линия будет такова, что мы дезавуировали Минский формат, мы "негодяи и сволочи" и т.д. К этому надо быть готовыми", - подчеркнул он.

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На вопрос о том, можно ли сейчас говорить о полноценном срыве встречи в Нормандском формате и обмена удерживаемыми лицами, собеседник отметил, что надежда на определенный конструктив все же остается.

"Еще нет. Информация о срыве - шантаж и манипуляция. Россия всегда делает сценарно, смотрит на несколько сценариев сразу. И не исключено, что, например, в последний момент, за 2 часа до 9 декабря, выйдет Путин и выступит "спасителем отечества", который всех обменяет, обо всем договорится, скажет, что "все хорошо, не переживайте, я все решил" , - сказал он.

Напомним, накануне в российских СМИ появилась информация, якобы Россия и террористы ОРДЛО отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года.